Nervos Network (CKB) realiojo laiko kaina yra $ 0.005124. Per pastarąsias 24 valandas CKB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00497 iki aukščiausios $ 0.005135 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CKB kaina yra $ 0.04412336, o žemiausia – $ 0.002083401220247072.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CKB per pastarąją valandą pasikeitė +0.70%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nervos Network (CKB) rinkos informacija
No.192
$ 242.05M
$ 242.05M$ 242.05M
$ 455.09K
$ 455.09K$ 455.09K
$ 245.87M
$ 245.87M$ 245.87M
47.24B
47.24B 47.24B
--
----
47,983,335,600.524025
47,983,335,600.524025 47,983,335,600.524025
2019-11-14 00:00:00
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
NONE
Dabartinė Nervos Network rinkos kapitalizacija yra $ 242.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 455.09K. CKB apyvartoje yra 47.24B vienetų, o bendras kiekis siekia 47983335600.524025. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 245.87M
Nervos Network (CKB) kainos istorija USD
Stebėkite Nervos Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00003866
+0.76%
30 dienų
$ -0.00033
-6.06%
60 dienų
$ +0.000988
+23.88%
90 dienų
$ +0.001481
+40.65%
Nervos Network kainos pokytis šiandien
Šiandien CKB užfiksuotas $ +0.00003866 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nervos Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00033 (-6.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nervos Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CKB rodiklis pasikeitė $ +0.000988 (+23.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nervos Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001481 (+40.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nervos Network (CKB) pokyčius?
The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today.
The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.
Nervos Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nervos Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CKBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nervos Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nervos Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Nervos Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Nervos Network (CKB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nervos Network (CKB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nervos Network prognozes.
Supratimas apie Nervos Network (CKB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CKBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Nervos Network (CKB)
Ieškote, kaip nusipirkti Nervos Network? Viskas paprasta ir patogu! Nervos Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.