Nervos Network logotipas

Nervos Network kaina(CKB)

$0.005125
+0.76%1D
USD
Nervos Network (CKB) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:11:11(UTC+8)

Nervos Network (CKB) kainos informacija (USD)

$ 0.00497
24 val. žemiausia
$ 0.005135
24 val. aukščiausia

$ 0.00497
$ 0.005135
$ 0.04412336
$ 0.002083401220247072
+0.70%

+0.76%

+7.28%

+7.28%

Nervos Network (CKB) realiojo laiko kaina yra $ 0.005124. Per pastarąsias 24 valandas CKB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00497 iki aukščiausios $ 0.005135 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CKB kaina yra $ 0.04412336, o žemiausia – $ 0.002083401220247072.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CKB per pastarąją valandą pasikeitė +0.70%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nervos Network (CKB) rinkos informacija

No.192

$ 242.05M
$ 455.09K
$ 245.87M
47.24B
--
47,983,335,600.524025
2019-11-14 00:00:00

$ 0.01
NONE

Dabartinė Nervos Network rinkos kapitalizacija yra $ 242.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 455.09K. CKB apyvartoje yra 47.24B vienetų, o bendras kiekis siekia 47983335600.524025. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 245.87M

Nervos Network (CKB) kainos istorija USD

Stebėkite Nervos Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00003866+0.76%
30 dienų$ -0.00033-6.06%
60 dienų$ +0.000988+23.88%
90 dienų$ +0.001481+40.65%
Nervos Network kainos pokytis šiandien

Šiandien CKB užfiksuotas $ +0.00003866 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nervos Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00033 (-6.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nervos Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CKB rodiklis pasikeitė $ +0.000988 (+23.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nervos Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001481 (+40.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nervos Network (CKB) pokyčius?

Peržiūrėkite Nervos Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nervos Network (CKB)

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nervos Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nervos Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CKBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nervos Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nervos Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nervos Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nervos Network (CKB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nervos Network (CKB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nervos Network prognozes.

Peržiūrėkite Nervos Network kainos prognozę dabar!

Nervos Network (CKB) Tokenomika

Supratimas apie Nervos Network (CKB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CKBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nervos Network (CKB)

Ieškote, kaip nusipirkti Nervos Network? Viskas paprasta ir patogu! Nervos Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CKB į vietos valiutas

Nervos Network išteklius

Išsamesnei Nervos Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Nervos Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nervos Network

Kiek Nervos Network(CKB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CKB kaina USD valiuta yra 0.005124USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CKB į USD kaina?
Dabartinė CKB kaina USD valiuta yra $ 0.005124. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nervos Network rinkos kapitalizacija?
CKB rinkos kapitalizacija yra $ 242.05MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CKB apyvartoje?
CKB apyvartoje yra 47.24BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CKB kaina?
CKB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04412336USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CKB kaina?
CKB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002083401220247072USD.
Kokia yra CKB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CKB yra $ 455.09KUSD.
Ar CKB kaina šiais metais kils?
CKB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CKB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:11:11(UTC+8)

Nervos Network (CKB) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

