The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

ReitingasNo.199

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.02%

Cirkuliuojantis kiekis47,319,817,632.54566

Maksimali pasiūla

Bendra pasiūla48,061,583,886.76786

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2019-11-14 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.01 USDT

Visų laikų rekordas0.04412336,2021-03-31

Mažiausia kaina0.002083401220247072,2022-12-20

Vieša blokų grandinėNONE

