Chintai Network (CHEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.11724. Per pastarąsias 24 valandas CHEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.11 iki aukščiausios $ 0.12217 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHEX kaina yra $ 0.8025739225864136, o žemiausia – $ 0.00274259.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHEX per pastarąją valandą pasikeitė -2.74%, per 24 valandas – +0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Chintai Network (CHEX) rinkos informacija
Dabartinė Chintai Network rinkos kapitalizacija yra $ 116.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 119.95K. CHEX apyvartoje yra 997.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 998809202.6399301. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 117.10M
Chintai Network (CHEX) kainos istorija USD
Stebėkite Chintai Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0011033
+0.95%
30 dienų
$ +0.00129
+1.11%
60 dienų
$ -0.00326
-2.71%
90 dienų
$ -0.07926
-40.34%
Chintai Network kainos pokytis šiandien
Šiandien CHEX užfiksuotas $ +0.0011033 (+0.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Chintai Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00129 (+1.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Chintai Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHEX rodiklis pasikeitė $ -0.00326 (-2.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Chintai Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.07926 (-40.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.
Chintai Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Chintai Network (CHEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chintai Network (CHEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chintai Network prognozes.
Supratimas apie Chintai Network (CHEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
