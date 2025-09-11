Daugiau apie CHEX

Chintai Network kaina(CHEX)

1 CHEX į USD – tiesioginė kaina:

$0.11724
$0.11724$0.11724
+0.95%1D
USD
Chintai Network (CHEX) kainos grafikas realiu laiku
Chintai Network (CHEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.11
$ 0.11$ 0.11
24 val. žemiausia
$ 0.12217
$ 0.12217$ 0.12217
24 val. aukščiausia

$ 0.11
$ 0.11$ 0.11

$ 0.12217
$ 0.12217$ 0.12217

$ 0.8025739225864136
$ 0.8025739225864136$ 0.8025739225864136

$ 0.00274259
$ 0.00274259$ 0.00274259

-2.74%

+0.95%

+8.61%

+8.61%

Chintai Network (CHEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.11724. Per pastarąsias 24 valandas CHEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.11 iki aukščiausios $ 0.12217 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHEX kaina yra $ 0.8025739225864136, o žemiausia – $ 0.00274259.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHEX per pastarąją valandą pasikeitė -2.74%, per 24 valandas – +0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chintai Network (CHEX) rinkos informacija

No.337

$ 116.99M
$ 116.99M$ 116.99M

$ 119.95K
$ 119.95K$ 119.95K

$ 117.10M
$ 117.10M$ 117.10M

997.83M
997.83M 997.83M

998,809,202.6399301
998,809,202.6399301 998,809,202.6399301

ETH

Dabartinė Chintai Network rinkos kapitalizacija yra $ 116.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 119.95K. CHEX apyvartoje yra 997.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 998809202.6399301. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 117.10M

Chintai Network (CHEX) kainos istorija USD

Stebėkite Chintai Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0011033+0.95%
30 dienų$ +0.00129+1.11%
60 dienų$ -0.00326-2.71%
90 dienų$ -0.07926-40.34%
Chintai Network kainos pokytis šiandien

Šiandien CHEX užfiksuotas $ +0.0011033 (+0.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Chintai Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00129 (+1.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Chintai Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHEX rodiklis pasikeitė $ -0.00326 (-2.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Chintai Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.07926 (-40.34%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chintai Network (CHEX) pokyčius?

Peržiūrėkite Chintai Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Chintai Network (CHEX)

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

Chintai Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Chintai Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CHEXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Chintai Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Chintai Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Chintai Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chintai Network (CHEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chintai Network (CHEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chintai Network prognozes.

Peržiūrėkite Chintai Network kainos prognozę dabar!

Chintai Network (CHEX) Tokenomika

Supratimas apie Chintai Network (CHEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Chintai Network (CHEX)

Ieškote, kaip nusipirkti Chintai Network? Viskas paprasta ir patogu! Chintai Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CHEX į vietos valiutas

Chintai Network išteklius

Išsamesnei Chintai Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Chintai Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chintai Network

Kiek Chintai Network(CHEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHEX kaina USD valiuta yra 0.11724USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHEX į USD kaina?
Dabartinė CHEX kaina USD valiuta yra $ 0.11724. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chintai Network rinkos kapitalizacija?
CHEX rinkos kapitalizacija yra $ 116.99MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHEX apyvartoje?
CHEX apyvartoje yra 997.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHEX kaina?
CHEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.8025739225864136USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHEX kaina?
CHEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00274259USD.
Kokia yra CHEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHEX yra $ 119.95KUSD.
Ar CHEX kaina šiais metais kils?
CHEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Chintai Network (CHEX) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

