Chintai Network (CHEX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Chintai Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CHEX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Chintai Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Chintai Network kainos prognozė
$0.11591
$0.11591$0.11591
+0.40%
USD
Faktinis
Prognozė
Chintai Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Chintai Network (CHEX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Chintai Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.11591 prekybos kainą 2025 m.

Chintai Network (CHEX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Chintai Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.121705 prekybos kainą 2026 m.

Chintai Network (CHEX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CHEX ateities kaina yra $ 0.127790 su 10.25% augimo norma.

Chintai Network (CHEX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CHEX ateities kaina yra $ 0.134180 su 15.76% augimo norma.

Chintai Network (CHEX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CHEX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.140889, o augimo norma – 21.55%.

Chintai Network (CHEX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CHEX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.147933, o augimo norma – 27.63%.

Chintai Network (CHEX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Chintai Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.240968 prekybos kainą.

Chintai Network (CHEX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Chintai Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.392512 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.11591
    0.00%
  • 2026
    $ 0.121705
    5.00%
  • 2027
    $ 0.127790
    10.25%
  • 2028
    $ 0.134180
    15.76%
  • 2029
    $ 0.140889
    21.55%
  • 2030
    $ 0.147933
    27.63%
  • 2031
    $ 0.155330
    34.01%
  • 2032
    $ 0.163097
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.171251
    47.75%
  • 2034
    $ 0.179814
    55.13%
  • 2035
    $ 0.188805
    62.89%
  • 2036
    $ 0.198245
    71.03%
  • 2037
    $ 0.208157
    79.59%
  • 2038
    $ 0.218565
    88.56%
  • 2039
    $ 0.229493
    97.99%
  • 2040
    $ 0.240968
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Chintai Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.11591
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.115925
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.116021
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.116386
    0.41%
Chintai Network (CHEX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CHEX kaina yra $0.11591. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Chintai Network (CHEX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CHEX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.115925. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Chintai Network (CHEX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CHEX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.116021. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Chintai Network (CHEX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CHEX kaina yra $0.116386. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Chintai Network kainų statistika

$ 0.11591
$ 0.11591$ 0.11591

+0.40%

$ 115.68M
$ 115.68M$ 115.68M

997.92M
997.92M 997.92M

$ 165.09K
$ 165.09K$ 165.09K

--

Naujausia CHEX kaina yra $ 0.11591. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.40%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 165.09K.
Be to, CHEX turi 997.92M apyvartą ir $ 115.68M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Chintai Network (CHEX)

Bandote įsigyti CHEX? Dabar galite CHEX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Chintai Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CHEX dabar

Chintai Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Chintai Network, dabartinė Chintai Network kaina yra 0.11592USD. Apyvartinė Chintai Network (CHEX) pasiūla yra 0.00 CHEX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $115.68M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.07%
    $ -0.00988
    $ 0.12854
    $ 0.11239
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000300
    $ 0.13701
    $ 0.10027
  • 30 dienų
    -0.16%
    $ -0.02212
    $ 0.1935
    $ 0.09312
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Chintai Network kaina pasikeitė $-0.00988, atspindinti -0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Chintai Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.13701 ir žemiausia $0.10027. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo CHEX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Chintai Network įvyko -0.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.02212 vertę. Tai rodo, kad CHEX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Chintai Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CHEX kainų istoriją

Kaip veikia Chintai Network (CHEX) kainų prognozės modulis?

Chintai Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CHEX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Chintai Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CHEX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Chintai Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CHEX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CHEX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Chintai Network potencialą.

Kodėl CHEX kainų prognozė yra svarbi?

CHEX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CHEX dabar?
Pagal jūsų prognozes, CHEX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CHEX kainų prognozė?
Remiantis Chintai Network (CHEX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CHEX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CHEX 2026 m.?
1 vieneto Chintai Network (CHEX) kaina šiandien yra $0.11591. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CHEX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CHEX kaina 2027 m.?
Chintai Network (CHEX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CHEX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CHEX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chintai Network (CHEX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CHEX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chintai Network (CHEX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CHEX 2030 m.?
1 vieneto Chintai Network (CHEX) kaina šiandien yra $0.11591. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CHEX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CHEX kainų prognozė 2040 metams?
Chintai Network (CHEX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CHEX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.