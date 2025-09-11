CESS Network (CESS) realiojo laiko kaina yra $ 0.006031. Per pastarąsias 24 valandas CESS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005972 iki aukščiausios $ 0.00622 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CESS kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CESS per pastarąją valandą pasikeitė +0.48%, per 24 valandas – -0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CESS Network (CESS) rinkos informacija
Dabartinė CESS Network rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 72.02K. CESS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.31M
CESS Network (CESS) kainos istorija USD
Stebėkite CESS Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000364
-0.60%
30 dienų
$ +0.000623
+11.51%
60 dienų
$ -0.00321
-34.74%
90 dienų
$ +0.000031
+0.51%
CESS Network kainos pokytis šiandien
Šiandien CESS užfiksuotas $ -0.0000364 (-0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CESS Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000623 (+11.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CESS Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CESS rodiklis pasikeitė $ -0.00321 (-34.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CESS Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000031 (+0.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CESS Network (CESS) pokyčius?
CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.