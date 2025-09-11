Daugiau apie CELO

CELO logotipas

CELO kaina(CELO)

1 CELO į USD – tiesioginė kaina:

$0.3112
$0.3112$0.3112
-0.60%1D
USD
CELO (CELO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:43:52(UTC+8)

CELO (CELO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2979
$ 0.2979$ 0.2979
24 val. žemiausia
$ 0.314
$ 0.314$ 0.314
24 val. aukščiausia

$ 0.2979
$ 0.2979$ 0.2979

$ 0.314
$ 0.314$ 0.314

$ 10.6583577
$ 10.6583577$ 10.6583577

$ 0.2383232905502136
$ 0.2383232905502136$ 0.2383232905502136

-0.04%

-0.60%

+5.74%

+5.74%

CELO (CELO) realiojo laiko kaina yra $ 0.3112. Per pastarąsias 24 valandas CELO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2979 iki aukščiausios $ 0.314 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CELO kaina yra $ 10.6583577, o žemiausia – $ 0.2383232905502136.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CELO per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CELO (CELO) rinkos informacija

No.253

$ 180.93M
$ 180.93M$ 180.93M

$ 125.95K
$ 125.95K$ 125.95K

$ 311.20M
$ 311.20M$ 311.20M

581.41M
581.41M 581.41M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

58.14%

CELO

Dabartinė CELO rinkos kapitalizacija yra $ 180.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 125.95K. CELO apyvartoje yra 581.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 311.20M

CELO (CELO) kainos istorija USD

Stebėkite CELO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001878-0.60%
30 dienų$ -0.0347-10.04%
60 dienų$ -0.0168-5.13%
90 dienų$ +0.0277+9.77%
CELO kainos pokytis šiandien

Šiandien CELO užfiksuotas $ -0.001878 (-0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CELO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0347 (-10.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CELO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CELO rodiklis pasikeitė $ -0.0168 (-5.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CELO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0277 (+9.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CELO (CELO) pokyčius?

Peržiūrėkite CELO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CELO (CELO)

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

CELO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CELO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CELOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CELO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CELO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CELO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CELO (CELO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CELO (CELO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CELO prognozes.

Peržiūrėkite CELO kainos prognozę dabar!

CELO (CELO) Tokenomika

Supratimas apie CELO (CELO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CELOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CELO (CELO)

Ieškote, kaip nusipirkti CELO? Viskas paprasta ir patogu! CELO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CELO į vietos valiutas

1 CELO(CELO) į VND
8,189.228
1 CELO(CELO) į AUD
A$0.469912
1 CELO(CELO) į GBP
0.227176
1 CELO(CELO) į EUR
0.26452
1 CELO(CELO) į USD
$0.3112
1 CELO(CELO) į MYR
RM1.313264
1 CELO(CELO) į TRY
12.846336
1 CELO(CELO) į JPY
¥45.7464
1 CELO(CELO) į ARS
ARS$443.3044
1 CELO(CELO) į RUB
26.293288
1 CELO(CELO) į INR
27.435392
1 CELO(CELO) į IDR
Rp5,101.638528
1 CELO(CELO) į KRW
432.219456
1 CELO(CELO) į PHP
17.78508
1 CELO(CELO) į EGP
￡E.14.98428
1 CELO(CELO) į BRL
R$1.68048
1 CELO(CELO) į CAD
C$0.429456
1 CELO(CELO) į BDT
37.90416
1 CELO(CELO) į NGN
469.379848
1 CELO(CELO) į COP
$1,220.389472
1 CELO(CELO) į ZAR
R.5.442888
1 CELO(CELO) į UAH
12.846336
1 CELO(CELO) į VES
Bs48.5472
1 CELO(CELO) į CLP
$299.0632
1 CELO(CELO) į PKR
Rs88.383912
1 CELO(CELO) į KZT
167.761696
1 CELO(CELO) į THB
฿9.889936
1 CELO(CELO) į TWD
NT$9.44492
1 CELO(CELO) į AED
د.إ1.142104
1 CELO(CELO) į CHF
Fr0.245848
1 CELO(CELO) į HKD
HK$2.421136
1 CELO(CELO) į AMD
֏118.912632
1 CELO(CELO) į MAD
.د.م2.810136
1 CELO(CELO) į MXN
$5.78832
1 CELO(CELO) į SAR
ريال1.167
1 CELO(CELO) į PLN
1.132768
1 CELO(CELO) į RON
лв1.350608
1 CELO(CELO) į SEK
kr2.90972
1 CELO(CELO) į BGN
лв0.519704
1 CELO(CELO) į HUF
Ft104.603656
1 CELO(CELO) į CZK
6.491632
1 CELO(CELO) į KWD
د.ك0.094916
1 CELO(CELO) į ILS
1.033184
1 CELO(CELO) į AOA
Kz284.719992
1 CELO(CELO) į BHD
.د.ب0.1173224
1 CELO(CELO) į BMD
$0.3112
1 CELO(CELO) į DKK
kr1.985456
1 CELO(CELO) į HNL
L8.156552
1 CELO(CELO) į MUR
14.1596
1 CELO(CELO) į NAD
$5.470896
1 CELO(CELO) į NOK
kr3.090216
1 CELO(CELO) į NZD
$0.522816
1 CELO(CELO) į PAB
B/.0.3112
1 CELO(CELO) į PGK
K1.319488
1 CELO(CELO) į QAR
ر.ق1.132768
1 CELO(CELO) į RSD
дин.31.16668

CELO išteklius

Išsamesnei CELO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali CELO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CELO

Kiek CELO(CELO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CELO kaina USD valiuta yra 0.3112USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CELO į USD kaina?
Dabartinė CELO kaina USD valiuta yra $ 0.3112. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CELO rinkos kapitalizacija?
CELO rinkos kapitalizacija yra $ 180.93MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CELO apyvartoje?
CELO apyvartoje yra 581.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CELO kaina?
CELO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 10.6583577USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CELO kaina?
CELO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.2383232905502136USD.
Kokia yra CELO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CELO yra $ 125.95KUSD.
Ar CELO kaina šiais metais kils?
CELO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CELO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:43:52(UTC+8)

