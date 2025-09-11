Celsius (CEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.06754. Per pastarąsias 24 valandas CEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06334 iki aukščiausios $ 0.07324 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CEL kaina yra $ 8.0232862, o žemiausia – $ 0.0223455.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CEL per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +2.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Celsius (CEL) rinkos informacija
No.1772
$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M
$ 61.14K
$ 61.14K$ 61.14K
$ 2.55M
$ 2.55M$ 2.55M
37.72M
37.72M 37.72M
37,720,111
37,720,111 37,720,111
ETH
Dabartinė Celsius rinkos kapitalizacija yra $ 2.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.14K. CEL apyvartoje yra 37.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 37720111. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.55M
Celsius (CEL) kainos istorija USD
Stebėkite Celsius kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0017764
+2.70%
30 dienų
$ -0.01145
-14.50%
60 dienų
$ -0.01457
-17.75%
90 dienų
$ -0.01635
-19.49%
Celsius kainos pokytis šiandien
Šiandien CEL užfiksuotas $ +0.0017764 (+2.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Celsius 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01145 (-14.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Celsius 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CEL rodiklis pasikeitė $ -0.01457 (-17.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Celsius 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01635 (-19.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Celsius (CEL) pokyčius?
Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans.
Celsius galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Celsius investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CELstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Celsius mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Celsius, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Celsius kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Celsius (CEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Celsius (CEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Celsius prognozes.
Supratimas apie Celsius (CEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CELišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Celsius (CEL)
Ieškote, kaip nusipirkti Celsius? Viskas paprasta ir patogu! Celsius lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.