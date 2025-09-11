Daugiau apie CEL

Celsius logotipas

Celsius kaina(CEL)

1 CEL į USD – tiesioginė kaina:

$0.06757
+2.70%1D
USD
Celsius (CEL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:43:44(UTC+8)

Celsius (CEL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.06334
24 val. žemiausia
$ 0.07324
24 val. aukščiausia

$ 0.06334
$ 0.07324
$ 8.0232862
$ 0.0223455
-0.03%

+2.70%

+0.88%

+0.88%

Celsius (CEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.06754. Per pastarąsias 24 valandas CEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06334 iki aukščiausios $ 0.07324 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CEL kaina yra $ 8.0232862, o žemiausia – $ 0.0223455.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CEL per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +2.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Celsius (CEL) rinkos informacija

No.1772

$ 2.55M
$ 61.14K
$ 2.55M
37.72M
37,720,111
ETH

Dabartinė Celsius rinkos kapitalizacija yra $ 2.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.14K. CEL apyvartoje yra 37.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 37720111. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.55M

Celsius (CEL) kainos istorija USD

Stebėkite Celsius kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0017764+2.70%
30 dienų$ -0.01145-14.50%
60 dienų$ -0.01457-17.75%
90 dienų$ -0.01635-19.49%
Celsius kainos pokytis šiandien

Šiandien CEL užfiksuotas $ +0.0017764 (+2.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Celsius 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01145 (-14.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Celsius 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CEL rodiklis pasikeitė $ -0.01457 (-17.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Celsius 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01635 (-19.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Celsius (CEL) pokyčius?

Peržiūrėkite Celsius kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Celsius (CEL)

Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans.

Celsius galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Celsius investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CELstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Celsius mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Celsius, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Celsius kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Celsius (CEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Celsius (CEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Celsius prognozes.

Peržiūrėkite Celsius kainos prognozę dabar!

Celsius (CEL) Tokenomika

Supratimas apie Celsius (CEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CELišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Celsius (CEL)

Ieškote, kaip nusipirkti Celsius? Viskas paprasta ir patogu! Celsius lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CEL į vietos valiutas

1 Celsius(CEL) į VND
1,777.3151
1 Celsius(CEL) į AUD
A$0.1019854
1 Celsius(CEL) į GBP
0.0493042
1 Celsius(CEL) į EUR
0.057409
1 Celsius(CEL) į USD
$0.06754
1 Celsius(CEL) į MYR
RM0.2850188
1 Celsius(CEL) į TRY
2.7880512
1 Celsius(CEL) į JPY
¥9.92838
1 Celsius(CEL) į ARS
ARS$96.21073
1 Celsius(CEL) į RUB
5.7064546
1 Celsius(CEL) į INR
5.9543264
1 Celsius(CEL) į IDR
Rp1,107.2129376
1 Celsius(CEL) į KRW
93.8049552
1 Celsius(CEL) į PHP
3.859911
1 Celsius(CEL) į EGP
￡E.3.252051
1 Celsius(CEL) į BRL
R$0.364716
1 Celsius(CEL) į CAD
C$0.0932052
1 Celsius(CEL) į BDT
8.226372
1 Celsius(CEL) į NGN
101.8699066
1 Celsius(CEL) į COP
$264.8621624
1 Celsius(CEL) į ZAR
R.1.1812746
1 Celsius(CEL) į UAH
2.7880512
1 Celsius(CEL) į VES
Bs10.53624
1 Celsius(CEL) į CLP
$64.90594
1 Celsius(CEL) į PKR
Rs19.1820354
1 Celsius(CEL) į KZT
36.4094632
1 Celsius(CEL) į THB
฿2.1464212
1 Celsius(CEL) į TWD
NT$2.049839
1 Celsius(CEL) į AED
د.إ0.2478718
1 Celsius(CEL) į CHF
Fr0.0533566
1 Celsius(CEL) į HKD
HK$0.5254612
1 Celsius(CEL) į AMD
֏25.8077094
1 Celsius(CEL) į MAD
.د.م0.6098862
1 Celsius(CEL) į MXN
$1.256244
1 Celsius(CEL) į SAR
ريال0.253275
1 Celsius(CEL) į PLN
0.2458456
1 Celsius(CEL) į RON
лв0.2931236
1 Celsius(CEL) į SEK
kr0.631499
1 Celsius(CEL) į BGN
лв0.1127918
1 Celsius(CEL) į HUF
Ft22.7022202
1 Celsius(CEL) į CZK
1.4088844
1 Celsius(CEL) į KWD
د.ك0.0205997
1 Celsius(CEL) į ILS
0.2242328
1 Celsius(CEL) į AOA
Kz61.7930214
1 Celsius(CEL) į BHD
.د.ب0.02546258
1 Celsius(CEL) į BMD
$0.06754
1 Celsius(CEL) į DKK
kr0.4309052
1 Celsius(CEL) į HNL
L1.7702234
1 Celsius(CEL) į MUR
3.07307
1 Celsius(CEL) į NAD
$1.1873532
1 Celsius(CEL) į NOK
kr0.6706722
1 Celsius(CEL) į NZD
$0.1134672
1 Celsius(CEL) į PAB
B/.0.06754
1 Celsius(CEL) į PGK
K0.2863696
1 Celsius(CEL) į QAR
ر.ق0.2458456
1 Celsius(CEL) į RSD
дин.6.764131

Celsius išteklius

Išsamesnei Celsius analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Celsius svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Celsius

Kiek Celsius(CEL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CEL kaina USD valiuta yra 0.06754USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CEL į USD kaina?
Dabartinė CEL kaina USD valiuta yra $ 0.06754. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Celsius rinkos kapitalizacija?
CEL rinkos kapitalizacija yra $ 2.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CEL apyvartoje?
CEL apyvartoje yra 37.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CEL kaina?
CEL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.0232862USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CEL kaina?
CEL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0223455USD.
Kokia yra CEL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CEL yra $ 61.14KUSD.
Ar CEL kaina šiais metais kils?
CEL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CEL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:43:44(UTC+8)

Celsius (CEL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

$0.06757
