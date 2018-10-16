CEL

Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans.

VardasCEL

ReitingasNo.1759

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.64%

Cirkuliuojantis kiekis37,720,111

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla37,720,111

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas8.0232862,2021-06-03

Mažiausia kaina0.0223455,2018-10-16

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasCelsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

