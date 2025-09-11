Daugiau apie CBK

CBK Kainos informacija

CBK Baltoji knyga

CBK Oficiali svetainė

CBK Tokenomika

CBK Kainų prognozė

CBK Istorija

CBK pirkimo vadovas

CBKvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

CBK Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Cobak Token logotipas

Cobak Token kaina(CBK)

1 CBK į USD – tiesioginė kaina:

$0.5448
$0.5448$0.5448
-0.11%1D
USD
Cobak Token (CBK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:33:59(UTC+8)

Cobak Token (CBK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.5381
$ 0.5381$ 0.5381
24 val. žemiausia
$ 0.5478
$ 0.5478$ 0.5478
24 val. aukščiausia

$ 0.5381
$ 0.5381$ 0.5381

$ 0.5478
$ 0.5478$ 0.5478

$ 16.31319095
$ 16.31319095$ 16.31319095

$ 0.3886256781622459
$ 0.3886256781622459$ 0.3886256781622459

+0.05%

-0.11%

+1.85%

+1.85%

Cobak Token (CBK) realiojo laiko kaina yra $ 0.5448. Per pastarąsias 24 valandas CBK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5381 iki aukščiausios $ 0.5478 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CBK kaina yra $ 16.31319095, o žemiausia – $ 0.3886256781622459.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CBK per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cobak Token (CBK) rinkos informacija

No.575

$ 52.71M
$ 52.71M$ 52.71M

$ 57.06K
$ 57.06K$ 57.06K

$ 54.48M
$ 54.48M$ 54.48M

96.75M
96.75M 96.75M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.75%

2021-07-08 00:00:00

ETH

Dabartinė Cobak Token rinkos kapitalizacija yra $ 52.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.06K. CBK apyvartoje yra 96.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.48M

Cobak Token (CBK) kainos istorija USD

Stebėkite Cobak Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0006-0.11%
30 dienų$ -0.0625-10.30%
60 dienų$ -0.0793-12.71%
90 dienų$ +0.0721+15.25%
Cobak Token kainos pokytis šiandien

Šiandien CBK užfiksuotas $ -0.0006 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Cobak Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0625 (-10.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Cobak Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CBK rodiklis pasikeitė $ -0.0793 (-12.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Cobak Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0721 (+15.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cobak Token (CBK) pokyčius?

Peržiūrėkite Cobak Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Cobak Token (CBK)

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Cobak Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cobak Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CBKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cobak Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cobak Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Cobak Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cobak Token (CBK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cobak Token (CBK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cobak Token prognozes.

Peržiūrėkite Cobak Token kainos prognozę dabar!

Cobak Token (CBK) Tokenomika

Supratimas apie Cobak Token (CBK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CBKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Cobak Token (CBK)

Ieškote, kaip nusipirkti Cobak Token? Viskas paprasta ir patogu! Cobak Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CBK į vietos valiutas

1 Cobak Token(CBK) į VND
14,336.412
1 Cobak Token(CBK) į AUD
A$0.822648
1 Cobak Token(CBK) į GBP
0.397704
1 Cobak Token(CBK) į EUR
0.46308
1 Cobak Token(CBK) į USD
$0.5448
1 Cobak Token(CBK) į MYR
RM2.299056
1 Cobak Token(CBK) į TRY
22.489344
1 Cobak Token(CBK) į JPY
¥80.0856
1 Cobak Token(CBK) į ARS
ARS$776.0676
1 Cobak Token(CBK) į RUB
46.030152
1 Cobak Token(CBK) į INR
48.002328
1 Cobak Token(CBK) į IDR
Rp8,931.146112
1 Cobak Token(CBK) į KRW
756.661824
1 Cobak Token(CBK) į PHP
31.173456
1 Cobak Token(CBK) į EGP
￡E.26.199432
1 Cobak Token(CBK) į BRL
R$2.94192
1 Cobak Token(CBK) į CAD
C$0.751824
1 Cobak Token(CBK) į BDT
66.35664
1 Cobak Token(CBK) į NGN
822.958536
1 Cobak Token(CBK) į COP
$2,136.465888
1 Cobak Token(CBK) į ZAR
R.9.528552
1 Cobak Token(CBK) į UAH
22.489344
1 Cobak Token(CBK) į VES
Bs84.9888
1 Cobak Token(CBK) į CLP
$523.5528
1 Cobak Token(CBK) į PKR
Rs154.728648
1 Cobak Token(CBK) į KZT
293.690784
1 Cobak Token(CBK) į THB
฿17.308296
1 Cobak Token(CBK) į TWD
NT$16.501992
1 Cobak Token(CBK) į AED
د.إ1.999416
1 Cobak Token(CBK) į CHF
Fr0.430392
1 Cobak Token(CBK) į HKD
HK$4.238544
1 Cobak Token(CBK) į AMD
֏208.173528
1 Cobak Token(CBK) į MAD
.د.م4.919544
1 Cobak Token(CBK) į MXN
$10.127832
1 Cobak Token(CBK) į SAR
ريال2.043
1 Cobak Token(CBK) į PLN
1.983072
1 Cobak Token(CBK) į RON
лв2.364432
1 Cobak Token(CBK) į SEK
kr5.09388
1 Cobak Token(CBK) į BGN
лв0.909816
1 Cobak Token(CBK) į HUF
Ft183.123624
1 Cobak Token(CBK) į CZK
11.364528
1 Cobak Token(CBK) į KWD
د.ك0.166164
1 Cobak Token(CBK) į ILS
1.808736
1 Cobak Token(CBK) į AOA
Kz498.442968
1 Cobak Token(CBK) į BHD
.د.ب0.2053896
1 Cobak Token(CBK) į BMD
$0.5448
1 Cobak Token(CBK) į DKK
kr3.475824
1 Cobak Token(CBK) į HNL
L14.279208
1 Cobak Token(CBK) į MUR
24.7884
1 Cobak Token(CBK) į NAD
$9.577584
1 Cobak Token(CBK) į NOK
kr5.409864
1 Cobak Token(CBK) į NZD
$0.915264
1 Cobak Token(CBK) į PAB
B/.0.5448
1 Cobak Token(CBK) į PGK
K2.309952
1 Cobak Token(CBK) į QAR
ر.ق1.983072
1 Cobak Token(CBK) į RSD
дин.54.578064

Cobak Token išteklius

Išsamesnei Cobak Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Cobak Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cobak Token

Kiek Cobak Token(CBK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CBK kaina USD valiuta yra 0.5448USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CBK į USD kaina?
Dabartinė CBK kaina USD valiuta yra $ 0.5448. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cobak Token rinkos kapitalizacija?
CBK rinkos kapitalizacija yra $ 52.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CBK apyvartoje?
CBK apyvartoje yra 96.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CBK kaina?
CBK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 16.31319095USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CBK kaina?
CBK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3886256781622459USD.
Kokia yra CBK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CBK yra $ 57.06KUSD.
Ar CBK kaina šiais metais kils?
CBK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CBK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:33:59(UTC+8)

Cobak Token (CBK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

CBK-į-USD skaičiuoklė

Suma

CBK
CBK
USD
USD

1 CBK = 0.5447 USD

Prekiauti CBK

CBKUSDT
$0.5448
$0.5448$0.5448
-0.13%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis