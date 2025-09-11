Cobak Token (CBK) realiojo laiko kaina yra $ 0.5448. Per pastarąsias 24 valandas CBK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5381 iki aukščiausios $ 0.5478 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CBK kaina yra $ 16.31319095, o žemiausia – $ 0.3886256781622459.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CBK per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Cobak Token (CBK) rinkos informacija
Dabartinė Cobak Token rinkos kapitalizacija yra $ 52.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.06K. CBK apyvartoje yra 96.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.48M
Cobak Token (CBK) kainos istorija USD
Stebėkite Cobak Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006
-0.11%
30 dienų
$ -0.0625
-10.30%
60 dienų
$ -0.0793
-12.71%
90 dienų
$ +0.0721
+15.25%
Cobak Token kainos pokytis šiandien
Šiandien CBK užfiksuotas $ -0.0006 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Cobak Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0625 (-10.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Cobak Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CBK rodiklis pasikeitė $ -0.0793 (-12.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Cobak Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0721 (+15.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Cobak Token (CBK) pokyčius?
Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.
Cobak Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Cobak Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CBKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Cobak Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Cobak Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Cobak Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Cobak Token (CBK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cobak Token (CBK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cobak Token prognozes.
Supratimas apie Cobak Token (CBK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CBKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Cobak Token (CBK)
Ieškote, kaip nusipirkti Cobak Token? Viskas paprasta ir patogu! Cobak Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.