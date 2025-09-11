A Hunters Dream (CAW) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000056336. Per pastarąsias 24 valandas CAW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000005518 iki aukščiausios $ 0.000000058341 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAW kaina yra $ 0.000000164369042639, o žemiausia – $ 0.000000029914424298.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAW per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – -1.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
A Hunters Dream (CAW) rinkos informacija
No.3771
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 115.70K
$ 115.70K$ 115.70K
$ 37.56M
$ 37.56M$ 37.56M
0.00
0.00 0.00
666,666,666,666,666
666,666,666,666,666 666,666,666,666,666
ETH
Dabartinė A Hunters Dream rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 115.70K. CAW apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 666666666666666. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.56M
A Hunters Dream (CAW) kainos istorija USD
Stebėkite A Hunters Dream kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000000108526
-1.89%
30 dienų
$ -0.000000011066
-16.42%
60 dienų
$ +0.000000010849
+23.85%
90 dienų
$ +0.000000014967
+36.17%
A Hunters Dream kainos pokytis šiandien
Šiandien CAW užfiksuotas $ -0.00000000108526 (-1.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
A Hunters Dream 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000011066 (-16.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
A Hunters Dream 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CAW rodiklis pasikeitė $ +0.000000010849 (+23.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
A Hunters Dream 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000014967 (+36.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir A Hunters Dream (CAW) pokyčius?
A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development.
A Hunters Dream galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų A Hunters Dream investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CAWstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie A Hunters Dream mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti A Hunters Dream, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
A Hunters Dream kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos A Hunters Dream (CAW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų A Hunters Dream (CAW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes A Hunters Dream prognozes.
Supratimas apie A Hunters Dream (CAW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAWišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti A Hunters Dream (CAW)
Ieškote, kaip nusipirkti A Hunters Dream? Viskas paprasta ir patogu! A Hunters Dream lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.