Burger Swap logotipas

Burger Swap kaina(BURGER)

1 BURGER į USD – tiesioginė kaina:

$0.002625
$0.002625$0.002625
-1.50%1D
USD
Burger Swap (BURGER) kainos grafikas realiu laiku
Burger Swap (BURGER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002562
$ 0.002562$ 0.002562
24 val. žemiausia
$ 0.002671
$ 0.002671$ 0.002671
24 val. aukščiausia

$ 0.002562
$ 0.002562$ 0.002562

$ 0.002671
$ 0.002671$ 0.002671

$ 28.0134009
$ 28.0134009$ 28.0134009

$ 0.002155003062250417
$ 0.002155003062250417$ 0.002155003062250417

-0.35%

-1.50%

+2.10%

+2.10%

Burger Swap (BURGER) realiojo laiko kaina yra $ 0.002625. Per pastarąsias 24 valandas BURGER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002562 iki aukščiausios $ 0.002671 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BURGER kaina yra $ 28.0134009, o žemiausia – $ 0.002155003062250417.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BURGER per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -1.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Burger Swap (BURGER) rinkos informacija

No.2973

$ 112.97K
$ 112.97K$ 112.97K

$ 17.84K
$ 17.84K$ 17.84K

$ 165.38K
$ 165.38K$ 165.38K

43.04M
43.04M 43.04M

63,000,000
63,000,000 63,000,000

43,035,832.02939903
43,035,832.02939903 43,035,832.02939903

68.31%

BSC

Dabartinė Burger Swap rinkos kapitalizacija yra $ 112.97K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.84K. BURGER apyvartoje yra 43.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 43035832.02939903. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 165.38K

Burger Swap (BURGER) kainos istorija USD

Stebėkite Burger Swap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00003997-1.50%
30 dienų$ -0.000213-7.51%
60 dienų$ -0.000334-11.29%
90 dienų$ -0.004342-62.33%
Burger Swap kainos pokytis šiandien

Šiandien BURGER užfiksuotas $ -0.00003997 (-1.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Burger Swap 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000213 (-7.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Burger Swap 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BURGER rodiklis pasikeitė $ -0.000334 (-11.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Burger Swap 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004342 (-62.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Burger Swap (BURGER) pokyčius?

Peržiūrėkite Burger Swap kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Burger Swap (BURGER)

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Burger Swap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Burger Swap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BURGERstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Burger Swap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Burger Swap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Burger Swap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Burger Swap (BURGER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Burger Swap (BURGER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Burger Swap prognozes.

Peržiūrėkite Burger Swap kainos prognozę dabar!

Burger Swap (BURGER) Tokenomika

Supratimas apie Burger Swap (BURGER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BURGERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Burger Swap (BURGER)

Ieškote, kaip nusipirkti Burger Swap? Viskas paprasta ir patogu! Burger Swap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BURGER į vietos valiutas

1 Burger Swap(BURGER) į VND
69.076875
1 Burger Swap(BURGER) į AUD
A$0.00396375
1 Burger Swap(BURGER) į GBP
0.00191625
1 Burger Swap(BURGER) į EUR
0.00223125
1 Burger Swap(BURGER) į USD
$0.002625
1 Burger Swap(BURGER) į MYR
RM0.0110775
1 Burger Swap(BURGER) į TRY
0.10836
1 Burger Swap(BURGER) į JPY
¥0.385875
1 Burger Swap(BURGER) į ARS
ARS$3.7393125
1 Burger Swap(BURGER) į RUB
0.22178625
1 Burger Swap(BURGER) į INR
0.23142
1 Burger Swap(BURGER) į IDR
Rp43.03278
1 Burger Swap(BURGER) į KRW
3.64581
1 Burger Swap(BURGER) į PHP
0.15001875
1 Burger Swap(BURGER) į EGP
￡E.0.12639375
1 Burger Swap(BURGER) į BRL
R$0.014175
1 Burger Swap(BURGER) į CAD
C$0.0036225
1 Burger Swap(BURGER) į BDT
0.319725
1 Burger Swap(BURGER) į NGN
3.95926125
1 Burger Swap(BURGER) į COP
$10.294095
1 Burger Swap(BURGER) į ZAR
R.0.04591125
1 Burger Swap(BURGER) į UAH
0.10836
1 Burger Swap(BURGER) į VES
Bs0.4095
1 Burger Swap(BURGER) į CLP
$2.522625
1 Burger Swap(BURGER) į PKR
Rs0.74552625
1 Burger Swap(BURGER) į KZT
1.415085
1 Burger Swap(BURGER) į THB
฿0.0834225
1 Burger Swap(BURGER) į TWD
NT$0.07966875
1 Burger Swap(BURGER) į AED
د.إ0.00963375
1 Burger Swap(BURGER) į CHF
Fr0.00207375
1 Burger Swap(BURGER) į HKD
HK$0.0204225
1 Burger Swap(BURGER) į AMD
֏1.00303875
1 Burger Swap(BURGER) į MAD
.د.م0.02370375
1 Burger Swap(BURGER) į MXN
$0.048825
1 Burger Swap(BURGER) į SAR
ريال0.00984375
1 Burger Swap(BURGER) į PLN
0.009555
1 Burger Swap(BURGER) į RON
лв0.0113925
1 Burger Swap(BURGER) į SEK
kr0.02454375
1 Burger Swap(BURGER) į BGN
лв0.00438375
1 Burger Swap(BURGER) į HUF
Ft0.88234125
1 Burger Swap(BURGER) į CZK
0.0547575
1 Burger Swap(BURGER) į KWD
د.ك0.000800625
1 Burger Swap(BURGER) į ILS
0.008715
1 Burger Swap(BURGER) į AOA
Kz2.40163875
1 Burger Swap(BURGER) į BHD
.د.ب0.000989625
1 Burger Swap(BURGER) į BMD
$0.002625
1 Burger Swap(BURGER) į DKK
kr0.0167475
1 Burger Swap(BURGER) į HNL
L0.06880125
1 Burger Swap(BURGER) į MUR
0.1194375
1 Burger Swap(BURGER) į NAD
$0.0461475
1 Burger Swap(BURGER) į NOK
kr0.02606625
1 Burger Swap(BURGER) į NZD
$0.00441
1 Burger Swap(BURGER) į PAB
B/.0.002625
1 Burger Swap(BURGER) į PGK
K0.01113
1 Burger Swap(BURGER) į QAR
ر.ق0.009555
1 Burger Swap(BURGER) į RSD
дин.0.26289375

Burger Swap išteklius

Išsamesnei Burger Swap analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Burger Swap svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Burger Swap

Kiek Burger Swap(BURGER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BURGER kaina USD valiuta yra 0.002625USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BURGER į USD kaina?
Dabartinė BURGER kaina USD valiuta yra $ 0.002625. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Burger Swap rinkos kapitalizacija?
BURGER rinkos kapitalizacija yra $ 112.97KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BURGER apyvartoje?
BURGER apyvartoje yra 43.04MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BURGER kaina?
BURGER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 28.0134009USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BURGER kaina?
BURGER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002155003062250417USD.
Kokia yra BURGER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BURGER yra $ 17.84KUSD.
Ar BURGER kaina šiais metais kils?
BURGER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BURGER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

