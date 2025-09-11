Burger Swap (BURGER) realiojo laiko kaina yra $ 0.002625. Per pastarąsias 24 valandas BURGER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002562 iki aukščiausios $ 0.002671 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BURGER kaina yra $ 28.0134009, o žemiausia – $ 0.002155003062250417.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BURGER per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -1.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Burger Swap (BURGER) rinkos informacija
No.2973
$ 112.97K
$ 112.97K$ 112.97K
$ 17.84K
$ 17.84K$ 17.84K
$ 165.38K
$ 165.38K$ 165.38K
43.04M
43.04M 43.04M
63,000,000
63,000,000 63,000,000
43,035,832.02939903
43,035,832.02939903 43,035,832.02939903
68.31%
BSC
Dabartinė Burger Swap rinkos kapitalizacija yra $ 112.97K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.84K. BURGER apyvartoje yra 43.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 43035832.02939903. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 165.38K
Burger Swap (BURGER) kainos istorija USD
Stebėkite Burger Swap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00003997
-1.50%
30 dienų
$ -0.000213
-7.51%
60 dienų
$ -0.000334
-11.29%
90 dienų
$ -0.004342
-62.33%
Burger Swap kainos pokytis šiandien
Šiandien BURGER užfiksuotas $ -0.00003997 (-1.50%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Burger Swap 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000213 (-7.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Burger Swap 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BURGER rodiklis pasikeitė $ -0.000334 (-11.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Burger Swap 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004342 (-62.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Burger Swap (BURGER) pokyčius?
BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards.
For project details, please visit the project official website mentioned above.
Burger Swap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Burger Swap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Burger Swap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Burger Swap kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Burger Swap (BURGER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Burger Swap (BURGER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Burger Swap prognozes.
Supratimas apie Burger Swap (BURGER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BURGERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Burger Swap (BURGER)
Ieškote, kaip nusipirkti Burger Swap? Viskas paprasta ir patogu! Burger Swap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.