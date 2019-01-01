Burger Swap (BURGER) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBurger Swap (BURGER), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Burger Swap (BURGER) Informacija

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Oficiali svetainė:
http://app.burgercities.org/
Baltoji knyga:
https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/
Blokų naršyklė:
https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f

Burger Swap (BURGER) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Burger Swap (BURGER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 115.12K
$ 115.12K
Bendra pasiūla:
$ 43.04M
$ 43.04M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 43.04M
$ 43.04M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 168.53K
$ 168.53K
Visų laikų rekordas:
$ 28.9196
$ 28.9196
Visų laikų minimumas:
$ 0.002155003062250417
$ 0.002155003062250417
Dabartinė kaina:
$ 0.002675
$ 0.002675

Burger Swap (BURGER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Burger Swap (BURGER) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BURGER tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BURGER tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BURGER tokenomiką, galite peržiūrėti BURGER tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti BURGER

Norite įtraukti Burger Swap (BURGER) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius BURGER pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Burger Swap (BURGER) Kainų istorija

BURGER kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

BURGER kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BURGER? Mūsų BURGER kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

