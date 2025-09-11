BitTorrent (BTT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000006447. Per pastarąsias 24 valandas BTT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000006386 iki aukščiausios $ 0.0000006475 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTT kaina yra $ 0.000003054389068335, o žemiausia – $ 0.000000365670530465.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTT per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BitTorrent (BTT) rinkos informacija
No.111
$ 635.71M
$ 86.85K
$ 638.25M
986.06T
990,000,000,000,000
0.01%
2019-02-01 00:00:00
$ 0.000120
TRX
Dabartinė BitTorrent rinkos kapitalizacija yra $ 635.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 86.85K. BTT apyvartoje yra 986.06T vienetų, o bendras kiekis siekia 990000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 638.25M
BitTorrent (BTT) kainos istorija USD
Stebėkite BitTorrent kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000000084
-0.13%
30 dienų
$ -0.0000000384
-5.63%
60 dienų
$ -0.0000000376
-5.52%
90 dienų
$ -0.0000000276
-4.11%
BitTorrent kainos pokytis šiandien
Šiandien BTT užfiksuotas $ -0.00000000084 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BitTorrent 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000384 (-5.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BitTorrent 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BTT rodiklis pasikeitė $ -0.0000000376 (-5.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BitTorrent 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000000276 (-4.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BitTorrent (BTT) pokyčius?
Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.
BitTorrent galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BitTorrent investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BTTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BitTorrent mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BitTorrent, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BitTorrent kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BitTorrent (BTT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BitTorrent (BTT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BitTorrent prognozes.
Supratimas apie BitTorrent (BTT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BitTorrent (BTT)
Ieškote, kaip nusipirkti BitTorrent? Viskas paprasta ir patogu! BitTorrent lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.