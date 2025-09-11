Daugiau apie BTCBAM

Bitcoin Bam logotipas

Bitcoin Bam kaina(BTCBAM)

1 BTCBAM į USD – tiesioginė kaina:

$0.04574
$0.04574$0.04574
+0.02%1D
USD
Bitcoin Bam (BTCBAM) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 10:30:26(UTC+8)

Bitcoin Bam (BTCBAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04565
$ 0.04565$ 0.04565
24 val. žemiausia
$ 0.04582
$ 0.04582$ 0.04582
24 val. aukščiausia

$ 0.04565
$ 0.04565$ 0.04565

$ 0.04582
$ 0.04582$ 0.04582

$ 20.04816313976678
$ 20.04816313976678$ 20.04816313976678

$ 0.020059523206536256
$ 0.020059523206536256$ 0.020059523206536256

-0.03%

+0.02%

-0.33%

-0.33%

Bitcoin Bam (BTCBAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.04575. Per pastarąsias 24 valandas BTCBAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04565 iki aukščiausios $ 0.04582 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTCBAM kaina yra $ 20.04816313976678, o žemiausia – $ 0.020059523206536256.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTCBAM per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitcoin Bam (BTCBAM) rinkos informacija

No.2493

$ 470.16K
$ 470.16K$ 470.16K

$ 62.15K
$ 62.15K$ 62.15K

$ 960.75K
$ 960.75K$ 960.75K

10.28M
10.28M 10.28M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

48.93%

BSC

Dabartinė Bitcoin Bam rinkos kapitalizacija yra $ 470.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.15K. BTCBAM apyvartoje yra 10.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 960.75K

Bitcoin Bam (BTCBAM) kainos istorija USD

Stebėkite Bitcoin Bam kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000091+0.02%
30 dienų$ -0.00367-7.43%
60 dienų$ -0.00866-15.92%
90 dienų$ -0.00428-8.56%
Bitcoin Bam kainos pokytis šiandien

Šiandien BTCBAM užfiksuotas $ +0.0000091 (+0.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bitcoin Bam 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00367 (-7.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bitcoin Bam 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BTCBAM rodiklis pasikeitė $ -0.00866 (-15.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bitcoin Bam 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00428 (-8.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bitcoin Bam (BTCBAM) pokyčius?

Peržiūrėkite Bitcoin Bam kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bitcoin Bam (BTCBAM)

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Bitcoin Bam galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bitcoin Bam investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BTCBAMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bitcoin Bam mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bitcoin Bam, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bitcoin Bam kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitcoin Bam (BTCBAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcoin Bam (BTCBAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcoin Bam prognozes.

Peržiūrėkite Bitcoin Bam kainos prognozę dabar!

Bitcoin Bam (BTCBAM) Tokenomika

Supratimas apie Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTCBAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bitcoin Bam (BTCBAM)

Ieškote, kaip nusipirkti Bitcoin Bam? Viskas paprasta ir patogu! Bitcoin Bam lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BTCBAM į vietos valiutas

1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į VND
1,203.91125
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į AUD
A$0.0690825
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į GBP
0.0333975
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į EUR
0.0388875
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į USD
$0.04575
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į MYR
RM0.193065
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į TRY
1.88856
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į JPY
¥6.72525
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į ARS
ARS$65.170875
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į RUB
3.8654175
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į INR
4.0310325
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į IDR
Rp749.99988
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į KRW
63.54126
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į PHP
2.617815
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į EGP
￡E.2.2001175
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į BRL
R$0.24705
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į CAD
C$0.063135
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į BDT
5.57235
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į NGN
69.1085775
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į COP
$179.41137
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į ZAR
R.0.8001675
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į UAH
1.88856
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į VES
Bs7.137
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į CLP
$43.96575
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į PKR
Rs12.9934575
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į KZT
24.66291
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į THB
฿1.4534775
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į TWD
NT$1.3857675
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į AED
د.إ0.1679025
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į CHF
Fr0.0361425
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į HKD
HK$0.355935
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į AMD
֏17.4815325
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į MAD
.د.م0.4131225
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į MXN
$0.8504925
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į SAR
ريال0.1715625
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į PLN
0.16653
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į RON
лв0.198555
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į SEK
kr0.4277625
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į BGN
лв0.0764025
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į HUF
Ft15.3779475
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į CZK
0.954345
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į KWD
د.ك0.01395375
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į ILS
0.15189
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į AOA
Kz41.8571325
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į BHD
.د.ب0.01724775
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į BMD
$0.04575
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į DKK
kr0.291885
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į HNL
L1.1991075
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į MUR
2.081625
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į NAD
$0.804285
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į NOK
kr0.4542975
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į NZD
$0.07686
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į PAB
B/.0.04575
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į PGK
K0.19398
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į QAR
ر.ق0.16653
1 Bitcoin Bam(BTCBAM) į RSD
дин.4.583235

Bitcoin Bam išteklius

Išsamesnei Bitcoin Bam analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Bitcoin Bam svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitcoin Bam

Kiek Bitcoin Bam(BTCBAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BTCBAM kaina USD valiuta yra 0.04575USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BTCBAM į USD kaina?
Dabartinė BTCBAM kaina USD valiuta yra $ 0.04575. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitcoin Bam rinkos kapitalizacija?
BTCBAM rinkos kapitalizacija yra $ 470.16KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BTCBAM apyvartoje?
BTCBAM apyvartoje yra 10.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BTCBAM kaina?
BTCBAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 20.04816313976678USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BTCBAM kaina?
BTCBAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.020059523206536256USD.
Kokia yra BTCBAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BTCBAM yra $ 62.15KUSD.
Ar BTCBAM kaina šiais metais kils?
BTCBAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BTCBAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 10:30:26(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

