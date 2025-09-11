Bitcoin Bam (BTCBAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.04575. Per pastarąsias 24 valandas BTCBAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04565 iki aukščiausios $ 0.04582 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTCBAM kaina yra $ 20.04816313976678, o žemiausia – $ 0.020059523206536256.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTCBAM per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bitcoin Bam (BTCBAM) rinkos informacija
No.2493
$ 470.16K
$ 470.16K$ 470.16K
$ 62.15K
$ 62.15K$ 62.15K
$ 960.75K
$ 960.75K$ 960.75K
10.28M
10.28M 10.28M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
48.93%
BSC
Dabartinė Bitcoin Bam rinkos kapitalizacija yra $ 470.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.15K. BTCBAM apyvartoje yra 10.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 960.75K
Bitcoin Bam (BTCBAM) kainos istorija USD
Stebėkite Bitcoin Bam kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000091
+0.02%
30 dienų
$ -0.00367
-7.43%
60 dienų
$ -0.00866
-15.92%
90 dienų
$ -0.00428
-8.56%
Bitcoin Bam kainos pokytis šiandien
Šiandien BTCBAM užfiksuotas $ +0.0000091 (+0.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bitcoin Bam 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00367 (-7.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bitcoin Bam 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BTCBAM rodiklis pasikeitė $ -0.00866 (-15.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bitcoin Bam 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00428 (-8.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bitcoin Bam (BTCBAM) pokyčius?
Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers.
The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.
Bitcoin Bam galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bitcoin Bam investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bitcoin Bam, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bitcoin Bam kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bitcoin Bam (BTCBAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcoin Bam (BTCBAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcoin Bam prognozes.
Supratimas apie Bitcoin Bam (BTCBAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTCBAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bitcoin Bam (BTCBAM)
Ieškote, kaip nusipirkti Bitcoin Bam? Viskas paprasta ir patogu! Bitcoin Bam lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.