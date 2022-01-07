BTCBAM

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

VardasBTCBAM

ReitingasNo.2565

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.62%

Cirkuliuojantis kiekis10,276,739

Maksimali pasiūla21,000,000

Bendra pasiūla21,000,000

Cirkuliacijos norma0.4893%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas20.04816313976678,2022-01-07

Mažiausia kaina0.020059523206536256,2025-04-09

Vieša blokų grandinėBSC

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

