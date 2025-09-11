Daugiau apie BSV

BSV Kainos informacija

BSV Oficiali svetainė

BSV Tokenomika

BSV Kainų prognozė

BSV Istorija

BSV pirkimo vadovas

BSVvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BSV Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BitcoinSV logotipas

BitcoinSV kaina(BSV)

1 BSV į USD – tiesioginė kaina:

$26.19
$26.19$26.19
+0.88%1D
USD
BitcoinSV (BSV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:08:47(UTC+8)

BitcoinSV (BSV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 25.62
$ 25.62$ 25.62
24 val. žemiausia
$ 26.49
$ 26.49$ 26.49
24 val. aukščiausia

$ 25.62
$ 25.62$ 25.62

$ 26.49
$ 26.49$ 26.49

$ 491.6353891
$ 491.6353891$ 491.6353891

$ 22.957323388337606
$ 22.957323388337606$ 22.957323388337606

+0.07%

+0.88%

+2.22%

+2.22%

BitcoinSV (BSV) realiojo laiko kaina yra $ 26.19. Per pastarąsias 24 valandas BSV svyravo nuo žemiausios kainos $ 25.62 iki aukščiausios $ 26.49 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BSV kaina yra $ 491.6353891, o žemiausia – $ 22.957323388337606.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BSV per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BitcoinSV (BSV) rinkos informacija

No.117

$ 521.66M
$ 521.66M$ 521.66M

$ 273.31K
$ 273.31K$ 273.31K

$ 521.66M
$ 521.66M$ 521.66M

19.92M
19.92M 19.92M

19,918,265.625
19,918,265.625 19,918,265.625

0.01%

2018-11-09 00:00:00

$ 88.3
$ 88.3$ 88.3

BSV

Dabartinė BitcoinSV rinkos kapitalizacija yra $ 521.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 273.31K. BSV apyvartoje yra 19.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 19918265.625. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 521.66M

BitcoinSV (BSV) kainos istorija USD

Stebėkite BitcoinSV kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.2285+0.88%
30 dienų$ -3.03-10.37%
60 dienų$ -0.26-0.99%
90 dienų$ -3.87-12.88%
BitcoinSV kainos pokytis šiandien

Šiandien BSV užfiksuotas $ +0.2285 (+0.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BitcoinSV 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -3.03 (-10.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BitcoinSV 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BSV rodiklis pasikeitė $ -0.26 (-0.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BitcoinSV 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -3.87 (-12.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BitcoinSV (BSV) pokyčius?

Peržiūrėkite BitcoinSV kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BitcoinSV (BSV)

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

BitcoinSV galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BitcoinSV investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BSVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BitcoinSV mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BitcoinSV, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BitcoinSV kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BitcoinSV (BSV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BitcoinSV (BSV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BitcoinSV prognozes.

Peržiūrėkite BitcoinSV kainos prognozę dabar!

BitcoinSV (BSV) Tokenomika

Supratimas apie BitcoinSV (BSV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BSVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BitcoinSV (BSV)

Ieškote, kaip nusipirkti BitcoinSV? Viskas paprasta ir patogu! BitcoinSV lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BSV į vietos valiutas

1 BitcoinSV(BSV) į VND
689,189.85
1 BitcoinSV(BSV) į AUD
A$39.5469
1 BitcoinSV(BSV) į GBP
19.1187
1 BitcoinSV(BSV) į EUR
22.2615
1 BitcoinSV(BSV) į USD
$26.19
1 BitcoinSV(BSV) į MYR
RM110.5218
1 BitcoinSV(BSV) į TRY
1,081.3851
1 BitcoinSV(BSV) į JPY
¥3,849.93
1 BitcoinSV(BSV) į ARS
ARS$37,307.655
1 BitcoinSV(BSV) į RUB
2,232.6975
1 BitcoinSV(BSV) į INR
2,311.2675
1 BitcoinSV(BSV) į IDR
Rp429,344.1936
1 BitcoinSV(BSV) į KRW
36,476.1225
1 BitcoinSV(BSV) į PHP
1,498.3299
1 BitcoinSV(BSV) į EGP
￡E.1,261.0485
1 BitcoinSV(BSV) į BRL
R$141.426
1 BitcoinSV(BSV) į CAD
C$36.1422
1 BitcoinSV(BSV) į BDT
3,189.942
1 BitcoinSV(BSV) į NGN
39,502.1151
1 BitcoinSV(BSV) į COP
$102,705.6564
1 BitcoinSV(BSV) į ZAR
R.458.325
1 BitcoinSV(BSV) į UAH
1,081.1232
1 BitcoinSV(BSV) į VES
Bs4,085.64
1 BitcoinSV(BSV) į CLP
$25,168.59
1 BitcoinSV(BSV) į PKR
Rs7,438.2219
1 BitcoinSV(BSV) į KZT
14,118.5052
1 BitcoinSV(BSV) į THB
฿832.842
1 BitcoinSV(BSV) į TWD
NT$793.8189
1 BitcoinSV(BSV) į AED
د.إ96.1173
1 BitcoinSV(BSV) į CHF
Fr20.6901
1 BitcoinSV(BSV) į HKD
HK$203.7582
1 BitcoinSV(BSV) į AMD
֏10,007.4609
1 BitcoinSV(BSV) į MAD
.د.م236.4957
1 BitcoinSV(BSV) į MXN
$487.3959
1 BitcoinSV(BSV) į SAR
ريال98.2125
1 BitcoinSV(BSV) į PLN
95.3316
1 BitcoinSV(BSV) į RON
лв113.4027
1 BitcoinSV(BSV) į SEK
kr244.8765
1 BitcoinSV(BSV) į BGN
лв43.7373
1 BitcoinSV(BSV) į HUF
Ft8,809.2684
1 BitcoinSV(BSV) į CZK
546.5853
1 BitcoinSV(BSV) į KWD
د.ك7.98795
1 BitcoinSV(BSV) į ILS
86.9508
1 BitcoinSV(BSV) į AOA
Kz23,874.0183
1 BitcoinSV(BSV) į BHD
.د.ب9.87363
1 BitcoinSV(BSV) į BMD
$26.19
1 BitcoinSV(BSV) į DKK
kr167.0922
1 BitcoinSV(BSV) į HNL
L686.4399
1 BitcoinSV(BSV) į MUR
1,193.2164
1 BitcoinSV(BSV) į NAD
$460.4202
1 BitcoinSV(BSV) į NOK
kr260.3286
1 BitcoinSV(BSV) į NZD
$43.9992
1 BitcoinSV(BSV) į PAB
B/.26.19
1 BitcoinSV(BSV) į PGK
K111.0456
1 BitcoinSV(BSV) į QAR
ر.ق95.3316
1 BitcoinSV(BSV) į RSD
дин.2,623.9761

BitcoinSV išteklius

Išsamesnei BitcoinSV analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali BitcoinSV svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BitcoinSV

Kiek BitcoinSV(BSV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BSV kaina USD valiuta yra 26.19USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BSV į USD kaina?
Dabartinė BSV kaina USD valiuta yra $ 26.19. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BitcoinSV rinkos kapitalizacija?
BSV rinkos kapitalizacija yra $ 521.66MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BSV apyvartoje?
BSV apyvartoje yra 19.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BSV kaina?
BSV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 491.6353891USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BSV kaina?
BSV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 22.957323388337606USD.
Kokia yra BSV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BSV yra $ 273.31KUSD.
Ar BSV kaina šiais metais kils?
BSV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BSV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:08:47(UTC+8)

BitcoinSV (BSV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BSV-į-USD skaičiuoklė

Suma

BSV
BSV
USD
USD

1 BSV = 26.19 USD

Prekiauti BSV

BSVUSDT
$26.19
$26.19$26.19
+0.84%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis