BitcoinSV (BSV) realiojo laiko kaina yra $ 26.19. Per pastarąsias 24 valandas BSV svyravo nuo žemiausios kainos $ 25.62 iki aukščiausios $ 26.49 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BSV kaina yra $ 491.6353891, o žemiausia – $ 22.957323388337606.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BSV per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BitcoinSV (BSV) rinkos informacija
$ 521.66M
$ 273.31K
$ 521.66M
19.92M
19,918,265.625
0.01%
2018-11-09 00:00:00
$ 88.3
BSV
Dabartinė BitcoinSV rinkos kapitalizacija yra $ 521.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 273.31K. BSV apyvartoje yra 19.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 19918265.625. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 521.66M
BitcoinSV (BSV) kainos istorija USD
Stebėkite BitcoinSV kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.2285
+0.88%
30 dienų
$ -3.03
-10.37%
60 dienų
$ -0.26
-0.99%
90 dienų
$ -3.87
-12.88%
BitcoinSV kainos pokytis šiandien
Šiandien BSV užfiksuotas $ +0.2285 (+0.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BitcoinSV 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -3.03 (-10.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BitcoinSV 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BSV rodiklis pasikeitė $ -0.26 (-0.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BitcoinSV 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -3.87 (-12.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.
BitcoinSV kainos prognozė (USD)
Supratimas apie BitcoinSV (BSV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BSVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BitcoinSV (BSV)
