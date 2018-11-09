BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

VardasBSV

ReitingasNo.124

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)188.05%

Cirkuliuojantis kiekis19,924,081.25

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla19,924,081.25

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2018-11-09 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą88.3 USDT

Visų laikų rekordas491.6353891,2021-04-16

Mažiausia kaina22.957323388337606,2025-07-01

Vieša blokų grandinėBSV

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Loading...