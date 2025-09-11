BRN Metaverse (BRN) realiojo laiko kaina yra $ 0.14959. Per pastarąsias 24 valandas BRN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14353 iki aukščiausios $ 0.15283 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BRN kaina yra $ 7.3044560151395155, o žemiausia – $ 0.04244566583465009.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BRN per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BRN Metaverse (BRN) rinkos informacija
No.1519
$ 4.20M
$ 4.20M
$ 298.10K
$ 298.10K
$ 4.44M
$ 4.44M
28.05M
28.05M
29,700,000
29,700,000
28,103,991.17465943
28,103,991.17465943
94.44%
BSC
Dabartinė BRN Metaverse rinkos kapitalizacija yra $ 4.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 298.10K. BRN apyvartoje yra 28.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 28103991.17465943. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.44M
BRN Metaverse (BRN) kainos istorija USD
Stebėkite BRN Metaverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000898
-0.06%
30 dienų
$ +0.00317
+2.16%
60 dienų
$ -0.00041
-0.28%
90 dienų
$ +0.04393
+41.57%
BRN Metaverse kainos pokytis šiandien
Šiandien BRN užfiksuotas $ -0.0000898 (-0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BRN Metaverse 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00317 (+2.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BRN Metaverse 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BRN rodiklis pasikeitė $ -0.00041 (-0.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BRN Metaverse 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04393 (+41.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BRN Metaverse (BRN) pokyčius?
BRN Metaverse is an incredibly ambitious project that aims to completely transform the way we interact with technology and with each other. It seeks to achieve this by seamlessly connecting the metaverse with the real world. By utilizing state-of-the-art technology and a token-based ecosystem, BRN Metaverse is working towards integrating Artificial Intelligence, Game, Blockchain, Web 3.0, and other groundbreaking concepts. This integration will bring about a revolutionary gaming experience that goes beyond traditional boundaries. One of the key aspects that sets BRN Metaverse apart is its incorporation of in-game inventories, virtual economies, and play-to-earn mechanics. By introducing these innovative features, BRN Metaverse not only enhances the gaming experience but also creates virtual economies where the value of in-game assets is determined by various factors. These factors include player demand, rarity, and utility, which adds a whole new level of excitement and value to the gaming ecosystem. With its bold vision of revolutionizing the gaming industry and combining the power of blockchain technology and artificial intelligence, BRN Metaverse is positioning itself as a major player in this dynamic and transformative space. It is set to lead the way in shaping the future of technology-driven interactions and the immersive gaming experience.
BRN Metaverse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BRN Metaverse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BRNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BRN Metaverse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BRN Metaverse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BRN Metaverse kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BRN Metaverse (BRN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BRN Metaverse (BRN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BRN Metaverse prognozes.
Supratimas apie BRN Metaverse (BRN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BRNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BRN Metaverse (BRN)
Ieškote, kaip nusipirkti BRN Metaverse? Viskas paprasta ir patogu! BRN Metaverse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
