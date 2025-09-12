BRN Metaverse (BRN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite BRN Metaverse kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BRN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte BRN Metaverse kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

BRN Metaverse kainos prognozė
$0.15297
$0.15297$0.15297
+2.10%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:38:54(UTC+8)

BRN Metaverse Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

BRN Metaverse (BRN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, BRN Metaverse galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.15297 prekybos kainą 2025 m.

BRN Metaverse (BRN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, BRN Metaverse galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.160618 prekybos kainą 2026 m.

BRN Metaverse (BRN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BRN ateities kaina yra $ 0.168649 su 10.25% augimo norma.

BRN Metaverse (BRN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BRN ateities kaina yra $ 0.177081 su 15.76% augimo norma.

BRN Metaverse (BRN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BRN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.185935, o augimo norma – 21.55%.

BRN Metaverse (BRN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BRN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.195232, o augimo norma – 27.63%.

BRN Metaverse (BRN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. BRN Metaverse kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.318013 prekybos kainą.

BRN Metaverse (BRN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. BRN Metaverse kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.518010 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.15297
    0.00%
  • 2026
    $ 0.160618
    5.00%
  • 2027
    $ 0.168649
    10.25%
  • 2028
    $ 0.177081
    15.76%
  • 2029
    $ 0.185935
    21.55%
  • 2030
    $ 0.195232
    27.63%
  • 2031
    $ 0.204994
    34.01%
  • 2032
    $ 0.215244
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.226006
    47.75%
  • 2034
    $ 0.237306
    55.13%
  • 2035
    $ 0.249172
    62.89%
  • 2036
    $ 0.261630
    71.03%
  • 2037
    $ 0.274712
    79.59%
  • 2038
    $ 0.288447
    88.56%
  • 2039
    $ 0.302870
    97.99%
  • 2040
    $ 0.318013
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės BRN Metaverse kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.15297
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.152990
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.153116
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.153598
    0.41%
BRN Metaverse (BRN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BRN kaina yra $0.15297. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

BRN Metaverse (BRN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BRN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.152990. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

BRN Metaverse (BRN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BRN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.153116. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

BRN Metaverse (BRN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BRN kaina yra $0.153598. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė BRN Metaverse kainų statistika

$ 0.15297
$ 0.15297$ 0.15297

+2.10%

$ 4.29M
$ 4.29M$ 4.29M

28.05M
28.05M 28.05M

$ 131.07K
$ 131.07K$ 131.07K

--

Naujausia BRN kaina yra $ 0.15297. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.10%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 131.07K.
Be to, BRN turi 28.05M apyvartą ir $ 4.29M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti BRN Metaverse (BRN)

Bandote įsigyti BRN? Dabar galite BRN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti BRN Metaverse ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BRN dabar

BRN Metaverse istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje BRN Metaverse, dabartinė BRN Metaverse kaina yra 0.15294USD. Apyvartinė BRN Metaverse (BRN) pasiūla yra 0.00 BRN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4.29M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.00272
    $ 0.15455
    $ 0.14878
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.011179
    $ 0.15455
    $ 0.13806
  • 30 dienų
    -0.13%
    $ -0.023860
    $ 0.23445
    $ 0.135
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas BRN Metaverse kaina pasikeitė $0.00272, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas BRN Metaverse buvo prekiaujama aukščiausia $0.15455 ir žemiausia $0.13806. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo BRN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį BRN Metaverse įvyko -0.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.023860 vertę. Tai rodo, kad BRN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą BRN Metaverse kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BRN kainų istoriją

Kaip veikia BRN Metaverse (BRN) kainų prognozės modulis?

BRN Metaverse Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BRN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius BRN Metaverse ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BRN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti BRN Metaverse kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BRN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BRN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą BRN Metaverse potencialą.

Kodėl BRN kainų prognozė yra svarbi?

BRN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BRN dabar?
Pagal jūsų prognozes, BRN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BRN kainų prognozė?
Remiantis BRN Metaverse (BRN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BRN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BRN 2026 m.?
1 vieneto BRN Metaverse (BRN) kaina šiandien yra $0.15297. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BRN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BRN kaina 2027 m.?
BRN Metaverse (BRN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BRN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BRN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BRN Metaverse (BRN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BRN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BRN Metaverse (BRN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BRN 2030 m.?
1 vieneto BRN Metaverse (BRN) kaina šiandien yra $0.15297. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BRN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BRN kainų prognozė 2040 metams?
BRN Metaverse (BRN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BRN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:38:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.