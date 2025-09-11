Daugiau apie BOTTO

Botto logotipas

Botto kaina(BOTTO)

1 BOTTO į USD – tiesioginė kaina:

$0.2564
$0.2564$0.2564
+0.03%1D
USD
Botto (BOTTO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:22:44(UTC+8)

Botto (BOTTO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2498
$ 0.2498$ 0.2498
24 val. žemiausia
$ 0.2582
$ 0.2582$ 0.2582
24 val. aukščiausia

$ 0.2498
$ 0.2498$ 0.2498

$ 0.2582
$ 0.2582$ 0.2582

$ 6.940308473361901
$ 6.940308473361901$ 6.940308473361901

$ 0.029699974363140962
$ 0.029699974363140962$ 0.029699974363140962

0.00%

+0.03%

-1.47%

-1.47%

Botto (BOTTO) realiojo laiko kaina yra $ 0.2564. Per pastarąsias 24 valandas BOTTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2498 iki aukščiausios $ 0.2582 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOTTO kaina yra $ 6.940308473361901, o žemiausia – $ 0.029699974363140962.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOTTO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Botto (BOTTO) rinkos informacija

No.1076

$ 12.61M
$ 12.61M$ 12.61M

$ 56.61K
$ 56.61K$ 56.61K

$ 25.64M
$ 25.64M$ 25.64M

49.19M
49.19M 49.19M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

93,872,825.47976364
93,872,825.47976364 93,872,825.47976364

49.18%

ETH

Dabartinė Botto rinkos kapitalizacija yra $ 12.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.61K. BOTTO apyvartoje yra 49.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 93872825.47976364. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.64M

Botto (BOTTO) kainos istorija USD

Stebėkite Botto kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000077+0.03%
30 dienų$ -0.0574-18.30%
60 dienų$ -0.0155-5.71%
90 dienų$ +0.0193+8.14%
Botto kainos pokytis šiandien

Šiandien BOTTO užfiksuotas $ +0.000077 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Botto 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0574 (-18.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Botto 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOTTO rodiklis pasikeitė $ -0.0155 (-5.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Botto 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0193 (+8.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Botto (BOTTO) pokyčius?

Peržiūrėkite Botto kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Botto (BOTTO)

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Botto galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Botto investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BOTTOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Botto mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Botto, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Botto kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Botto (BOTTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Botto (BOTTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Botto prognozes.

Peržiūrėkite Botto kainos prognozę dabar!

Botto (BOTTO) Tokenomika

Supratimas apie Botto (BOTTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOTTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Botto (BOTTO)

Ieškote, kaip nusipirkti Botto? Viskas paprasta ir patogu! Botto lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BOTTO į vietos valiutas

1 Botto(BOTTO) į VND
6,747.166
1 Botto(BOTTO) į AUD
A$0.387164
1 Botto(BOTTO) į GBP
0.187172
1 Botto(BOTTO) į EUR
0.21794
1 Botto(BOTTO) į USD
$0.2564
1 Botto(BOTTO) į MYR
RM1.082008
1 Botto(BOTTO) į TRY
10.586756
1 Botto(BOTTO) į JPY
¥37.6908
1 Botto(BOTTO) į ARS
ARS$365.2418
1 Botto(BOTTO) į RUB
21.876048
1 Botto(BOTTO) į INR
22.645248
1 Botto(BOTTO) į IDR
Rp4,203.278016
1 Botto(BOTTO) į KRW
357.1011
1 Botto(BOTTO) į PHP
14.660952
1 Botto(BOTTO) į EGP
￡E.12.348224
1 Botto(BOTTO) į BRL
R$1.38456
1 Botto(BOTTO) į CAD
C$0.353832
1 Botto(BOTTO) į BDT
31.22952
1 Botto(BOTTO) į NGN
386.725556
1 Botto(BOTTO) į COP
$1,005.487984
1 Botto(BOTTO) į ZAR
R.4.497256
1 Botto(BOTTO) į UAH
10.584192
1 Botto(BOTTO) į VES
Bs39.9984
1 Botto(BOTTO) į CLP
$246.4004
1 Botto(BOTTO) į PKR
Rs72.820164
1 Botto(BOTTO) į KZT
138.220112
1 Botto(BOTTO) į THB
฿8.156084
1 Botto(BOTTO) į TWD
NT$7.771484
1 Botto(BOTTO) į AED
د.إ0.940988
1 Botto(BOTTO) į CHF
Fr0.202556
1 Botto(BOTTO) į HKD
HK$1.994792
1 Botto(BOTTO) į AMD
֏97.973004
1 Botto(BOTTO) į MAD
.د.م2.315292
1 Botto(BOTTO) į MXN
$4.776732
1 Botto(BOTTO) į SAR
ريال0.9615
1 Botto(BOTTO) į PLN
0.933296
1 Botto(BOTTO) į RON
лв1.110212
1 Botto(BOTTO) į SEK
kr2.39734
1 Botto(BOTTO) į BGN
лв0.428188
1 Botto(BOTTO) į HUF
Ft86.183732
1 Botto(BOTTO) į CZK
5.353632
1 Botto(BOTTO) į KWD
د.ك0.078202
1 Botto(BOTTO) į ILS
0.853812
1 Botto(BOTTO) į AOA
Kz233.726548
1 Botto(BOTTO) į BHD
.د.ب0.0966628
1 Botto(BOTTO) į BMD
$0.2564
1 Botto(BOTTO) į DKK
kr1.635832
1 Botto(BOTTO) į HNL
L6.720244
1 Botto(BOTTO) į MUR
11.681584
1 Botto(BOTTO) į NAD
$4.507512
1 Botto(BOTTO) į NOK
kr2.543488
1 Botto(BOTTO) į NZD
$0.430752
1 Botto(BOTTO) į PAB
B/.0.2564
1 Botto(BOTTO) į PGK
K1.087136
1 Botto(BOTTO) į QAR
ر.ق0.933296
1 Botto(BOTTO) į RSD
дин.25.696408

Botto išteklius

Išsamesnei Botto analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Botto svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Botto

Kiek Botto(BOTTO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOTTO kaina USD valiuta yra 0.2564USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOTTO į USD kaina?
Dabartinė BOTTO kaina USD valiuta yra $ 0.2564. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Botto rinkos kapitalizacija?
BOTTO rinkos kapitalizacija yra $ 12.61MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOTTO apyvartoje?
BOTTO apyvartoje yra 49.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOTTO kaina?
BOTTO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.940308473361901USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOTTO kaina?
BOTTO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.029699974363140962USD.
Kokia yra BOTTO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOTTO yra $ 56.61KUSD.
Ar BOTTO kaina šiais metais kils?
BOTTO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOTTO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Botto (BOTTO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

