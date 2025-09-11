Botto (BOTTO) realiojo laiko kaina yra $ 0.2564. Per pastarąsias 24 valandas BOTTO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2498 iki aukščiausios $ 0.2582 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOTTO kaina yra $ 6.940308473361901, o žemiausia – $ 0.029699974363140962.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOTTO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Botto (BOTTO) rinkos informacija
No.1076
$ 12.61M
$ 56.61K
$ 25.64M
49.19M
100,000,000
93,872,825.47976364
49.18%
ETH
Dabartinė Botto rinkos kapitalizacija yra $ 12.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.61K. BOTTO apyvartoje yra 49.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 93872825.47976364. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.64M
Botto (BOTTO) kainos istorija USD
Stebėkite Botto kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000077
+0.03%
30 dienų
$ -0.0574
-18.30%
60 dienų
$ -0.0155
-5.71%
90 dienų
$ +0.0193
+8.14%
Botto kainos pokytis šiandien
Šiandien BOTTO užfiksuotas $ +0.000077 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Botto 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0574 (-18.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Botto 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOTTO rodiklis pasikeitė $ -0.0155 (-5.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Botto 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0193 (+8.14%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Botto (BOTTO) pokyčius?
Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'.
The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.
Botto kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Botto (BOTTO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Botto (BOTTO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Botto prognozes.
Supratimas apie Botto (BOTTO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOTTOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
