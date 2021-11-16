BOTTO

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

ReitingasNo.1127

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.12%

Cirkuliuojantis kiekis49,435,844.00853609

Maksimali pasiūla100,000,000

Bendra pasiūla93,872,825.47976364

Cirkuliacijos norma0.4943%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas6.940308473361901,2021-11-16

Mažiausia kaina0.029699974363140962,2022-11-09

Vieša blokų grandinėETH

