BOOK OF ETHEREUM logotipas

BOOK OF ETHEREUM kaina(BOOE)

1 BOOE į USD – tiesioginė kaina:

$0.28431
$0.28431$0.28431
-9.38%1D
USD
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:41:25(UTC+8)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.28
$ 0.28$ 0.28
24 val. žemiausia
$ 0.31929
$ 0.31929$ 0.31929
24 val. aukščiausia

$ 0.28
$ 0.28$ 0.28

$ 0.31929
$ 0.31929$ 0.31929

$ 0.8132865790759094
$ 0.8132865790759094$ 0.8132865790759094

$ 0.008879381003767716
$ 0.008879381003767716$ 0.008879381003767716

+0.26%

-9.37%

-11.53%

-11.53%

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) realiojo laiko kaina yra $ 0.28431. Per pastarąsias 24 valandas BOOE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.28 iki aukščiausios $ 0.31929 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOOE kaina yra $ 0.8132865790759094, o žemiausia – $ 0.008879381003767716.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOOE per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – -9.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) rinkos informacija

No.801

$ 27.35M
$ 27.35M$ 27.35M

$ 56.41K
$ 56.41K$ 56.41K

$ 28.43M
$ 28.43M$ 28.43M

96.19M
96.19M 96.19M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.19%

ETH

Dabartinė BOOK OF ETHEREUM rinkos kapitalizacija yra $ 27.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.41K. BOOE apyvartoje yra 96.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.43M

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) kainos istorija USD

Stebėkite BOOK OF ETHEREUM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0294287-9.37%
30 dienų$ +0.08507+42.69%
60 dienų$ +0.05653+24.81%
90 dienų$ +0.14634+106.06%
BOOK OF ETHEREUM kainos pokytis šiandien

Šiandien BOOE užfiksuotas $ -0.0294287 (-9.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BOOK OF ETHEREUM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.08507 (+42.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BOOK OF ETHEREUM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOOE rodiklis pasikeitė $ +0.05653 (+24.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BOOK OF ETHEREUM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.14634 (+106.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BOOK OF ETHEREUM (BOOE) pokyčius?

Peržiūrėkite BOOK OF ETHEREUM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

BOOK OF ETHEREUM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BOOK OF ETHEREUM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BOOEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BOOK OF ETHEREUM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BOOK OF ETHEREUM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BOOK OF ETHEREUM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BOOK OF ETHEREUM (BOOE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOOK OF ETHEREUM (BOOE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOOK OF ETHEREUM prognozes.

Peržiūrėkite BOOK OF ETHEREUM kainos prognozę dabar!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomika

Supratimas apie BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOOEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Ieškote, kaip nusipirkti BOOK OF ETHEREUM? Viskas paprasta ir patogu! BOOK OF ETHEREUM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BOOE į vietos valiutas

1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į VND
7,481.61765
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į AUD
A$0.4293081
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į GBP
0.2075463
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į EUR
0.2416635
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į USD
$0.28431
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į MYR
RM1.1997882
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į TRY
11.7363168
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į JPY
¥41.79357
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į ARS
ARS$404.999595
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į RUB
24.0213519
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į INR
25.0647696
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į IDR
Rp4,660.8189264
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į KRW
394.8724728
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į PHP
16.2483165
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į EGP
￡E.13.6895265
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į BRL
R$1.535274
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į CAD
C$0.3923478
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į BDT
34.628958
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į NGN
428.8219299
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į COP
$1,114.9387236
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į ZAR
R.4.9725819
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į UAH
11.7363168
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į VES
Bs44.35236
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į CLP
$273.22191
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į PKR
Rs80.7468831
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į KZT
153.2658348
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į THB
฿9.0353718
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į TWD
NT$8.6288085
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į AED
د.إ1.0434177
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į CHF
Fr0.2246049
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į HKD
HK$2.2119318
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į AMD
֏108.6376941
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į MAD
.د.م2.5673193
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į MXN
$5.288166
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į SAR
ريال1.0661625
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į PLN
1.0348884
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į RON
лв1.2339054
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į SEK
kr2.6582985
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į BGN
лв0.4747977
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į HUF
Ft95.5651203
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į CZK
5.9307066
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į KWD
د.ك0.08671455
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į ILS
0.9439092
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į AOA
Kz260.1180621
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į BHD
.د.ب0.10718487
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į BMD
$0.28431
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į DKK
kr1.8138978
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į HNL
L7.4517651
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į MUR
12.936105
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į NAD
$4.9981698
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į NOK
kr2.8231983
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į NZD
$0.4776408
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į PAB
B/.0.28431
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į PGK
K1.2054744
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į QAR
ر.ق1.0348884
1 BOOK OF ETHEREUM(BOOE) į RSD
дин.28.4736465

BOOK OF ETHEREUM išteklius

Išsamesnei BOOK OF ETHEREUM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BOOK OF ETHEREUM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BOOK OF ETHEREUM

Kiek BOOK OF ETHEREUM(BOOE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOOE kaina USD valiuta yra 0.28431USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOOE į USD kaina?
Dabartinė BOOE kaina USD valiuta yra $ 0.28431. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BOOK OF ETHEREUM rinkos kapitalizacija?
BOOE rinkos kapitalizacija yra $ 27.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOOE apyvartoje?
BOOE apyvartoje yra 96.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOOE kaina?
BOOE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.8132865790759094USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOOE kaina?
BOOE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008879381003767716USD.
Kokia yra BOOE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOOE yra $ 56.41KUSD.
Ar BOOE kaina šiais metais kils?
BOOE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOOE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:41:25(UTC+8)

