BOOK OF ETHEREUM (BOOE) realiojo laiko kaina yra $ 0.28431. Per pastarąsias 24 valandas BOOE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.28 iki aukščiausios $ 0.31929 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOOE kaina yra $ 0.8132865790759094, o žemiausia – $ 0.008879381003767716.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOOE per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – -9.37%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) rinkos informacija
No.801
$ 27.35M
$ 27.35M$ 27.35M
$ 56.41K
$ 56.41K$ 56.41K
$ 28.43M
$ 28.43M$ 28.43M
96.19M
96.19M 96.19M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
96.19%
ETH
Dabartinė BOOK OF ETHEREUM rinkos kapitalizacija yra $ 27.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.41K. BOOE apyvartoje yra 96.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.43M
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) kainos istorija USD
Stebėkite BOOK OF ETHEREUM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0294287
-9.37%
30 dienų
$ +0.08507
+42.69%
60 dienų
$ +0.05653
+24.81%
90 dienų
$ +0.14634
+106.06%
BOOK OF ETHEREUM kainos pokytis šiandien
Šiandien BOOE užfiksuotas $ -0.0294287 (-9.37%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BOOK OF ETHEREUM 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.08507 (+42.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BOOK OF ETHEREUM 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOOE rodiklis pasikeitė $ +0.05653 (+24.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BOOK OF ETHEREUM 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.14634 (+106.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BOOK OF ETHEREUM (BOOE) pokyčius?
In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.
BOOK OF ETHEREUM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BOOK OF ETHEREUM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BOOEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BOOK OF ETHEREUM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BOOK OF ETHEREUM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BOOK OF ETHEREUM kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BOOK OF ETHEREUM (BOOE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOOK OF ETHEREUM (BOOE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOOK OF ETHEREUM prognozes.
Supratimas apie BOOK OF ETHEREUM (BOOE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOOEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BOOK OF ETHEREUM (BOOE)
Ieškote, kaip nusipirkti BOOK OF ETHEREUM? Viskas paprasta ir patogu! BOOK OF ETHEREUM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.