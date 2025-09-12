BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite BOOK OF ETHEREUM kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BOOE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte BOOK OF ETHEREUM kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

BOOK OF ETHEREUM kainos prognozė
$0.31221
$0.31221$0.31221
+5.11%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:34:16(UTC+8)

BOOK OF ETHEREUM Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, BOOK OF ETHEREUM galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.31221 prekybos kainą 2025 m.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, BOOK OF ETHEREUM galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.327820 prekybos kainą 2026 m.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BOOE ateities kaina yra $ 0.344211 su 10.25% augimo norma.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BOOE ateities kaina yra $ 0.361422 su 15.76% augimo norma.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BOOE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.379493, o augimo norma – 21.55%.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BOOE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.398467, o augimo norma – 27.63%.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. BOOK OF ETHEREUM kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.649062 prekybos kainą.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. BOOK OF ETHEREUM kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.0572 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.31221
    0.00%
  • 2026
    $ 0.327820
    5.00%
  • 2027
    $ 0.344211
    10.25%
  • 2028
    $ 0.361422
    15.76%
  • 2029
    $ 0.379493
    21.55%
  • 2030
    $ 0.398467
    27.63%
  • 2031
    $ 0.418391
    34.01%
  • 2032
    $ 0.439310
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.461276
    47.75%
  • 2034
    $ 0.484340
    55.13%
  • 2035
    $ 0.508557
    62.89%
  • 2036
    $ 0.533985
    71.03%
  • 2037
    $ 0.560684
    79.59%
  • 2038
    $ 0.588718
    88.56%
  • 2039
    $ 0.618154
    97.99%
  • 2040
    $ 0.649062
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės BOOK OF ETHEREUM kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.31221
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.312252
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.312509
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.313493
    0.41%
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BOOE kaina yra $0.31221. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BOOE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.312252. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BOOE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.312509. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BOOE kaina yra $0.313493. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė BOOK OF ETHEREUM kainų statistika

$ 0.31221
$ 0.31221$ 0.31221

+5.11%

$ 30.03M
$ 30.03M$ 30.03M

96.19M
96.19M 96.19M

$ 59.64K
$ 59.64K$ 59.64K

--

Naujausia BOOE kaina yra $ 0.31221. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.11%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.64K.
Be to, BOOE turi 96.19M apyvartą ir $ 30.03M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Bandote įsigyti BOOE? Dabar galite BOOE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti BOOK OF ETHEREUM ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BOOE dabar

BOOK OF ETHEREUM istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje BOOK OF ETHEREUM, dabartinė BOOK OF ETHEREUM kaina yra 0.31221USD. Apyvartinė BOOK OF ETHEREUM (BOOE) pasiūla yra 0.00 BOOE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $30.03M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.11%
    $ 0.030480
    $ 0.31546
    $ 0.28
  • 7 dienos
    -0.09%
    $ -0.031179
    $ 0.3729
    $ 0.28
  • 30 dienų
    0.32%
    $ 0.074909
    $ 0.39003
    $ 0.16572
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas BOOK OF ETHEREUM kaina pasikeitė $0.030480, atspindinti 0.11% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas BOOK OF ETHEREUM buvo prekiaujama aukščiausia $0.3729 ir žemiausia $0.28. Kainos pokytis buvo -0.09%. Ši naujausia tendencija parodo BOOE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį BOOK OF ETHEREUM įvyko 0.32%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.074909 vertę. Tai rodo, kad BOOE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą BOOK OF ETHEREUM kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BOOE kainų istoriją

Kaip veikia BOOK OF ETHEREUM (BOOE) kainų prognozės modulis?

BOOK OF ETHEREUM Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BOOE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius BOOK OF ETHEREUM ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BOOE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti BOOK OF ETHEREUM kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BOOE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BOOE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą BOOK OF ETHEREUM potencialą.

Kodėl BOOE kainų prognozė yra svarbi?

BOOE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BOOE dabar?
Pagal jūsų prognozes, BOOE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BOOE kainų prognozė?
Remiantis BOOK OF ETHEREUM (BOOE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BOOE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BOOE 2026 m.?
1 vieneto BOOK OF ETHEREUM (BOOE) kaina šiandien yra $0.31221. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BOOE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BOOE kaina 2027 m.?
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BOOE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BOOE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BOOK OF ETHEREUM (BOOE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BOOE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BOOK OF ETHEREUM (BOOE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BOOE 2030 m.?
1 vieneto BOOK OF ETHEREUM (BOOE) kaina šiandien yra $0.31221. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BOOE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BOOE kainų prognozė 2040 metams?
BOOK OF ETHEREUM (BOOE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BOOE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:34:16(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.