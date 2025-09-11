Bombie (BOMB) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004193. Per pastarąsias 24 valandas BOMB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004136 iki aukščiausios $ 0.0004267 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOMB kaina yra $ 0.004189609204684791, o žemiausia – $ 0.000372486781475921.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOMB per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +0.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bombie (BOMB) rinkos informacija
Dabartinė Bombie rinkos kapitalizacija yra $ 3.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.03K. BOMB apyvartoje yra 9.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.19M
Bombie (BOMB) kainos istorija USD
Stebėkite Bombie kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000962
+0.23%
30 dienų
$ -0.0003417
-44.91%
60 dienų
$ -0.0003085
-42.39%
90 dienų
$ -0.0005807
-58.07%
Bombie kainos pokytis šiandien
Šiandien BOMB užfiksuotas $ +0.000000962 (+0.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bombie 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003417 (-44.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bombie 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOMB rodiklis pasikeitė $ -0.0003085 (-42.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bombie 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0005807 (-58.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bombie (BOMB) pokyčius?
Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model.
Bombie galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bombie investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bombie, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bombie kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bombie (BOMB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bombie (BOMB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bombie prognozes.
Supratimas apie Bombie (BOMB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOMBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bombie (BOMB)
Ieškote, kaip nusipirkti Bombie? Viskas paprasta ir patogu! Bombie lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.