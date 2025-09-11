Daugiau apie BNRY

Binary Token kaina(BNRY)

Binary Token (BNRY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:08:06(UTC+8)

Binary Token (BNRY) kainos informacija (USD)

-0.20%

+0.69%

-0.49%

-0.49%

Binary Token (BNRY) realiojo laiko kaina yra $ 0.01016. Per pastarąsias 24 valandas BNRY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01002 iki aukščiausios $ 0.01024 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BNRY kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BNRY per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – +0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Binary Token (BNRY) rinkos informacija

$ 39.16K
$ 39.16K$ 39.16K

$ 101.60M
$ 101.60M$ 101.60M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

OP

Dabartinė Binary Token rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 39.16K. BNRY apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 101.60M

Binary Token (BNRY) kainos istorija USD

Stebėkite Binary Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000696+0.69%
30 dienų$ -0.00025-2.41%
60 dienų$ -0.00159-13.54%
90 dienų$ -0.0064-38.65%
Binary Token kainos pokytis šiandien

Šiandien BNRY užfiksuotas $ +0.0000696 (+0.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Binary Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00025 (-2.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Binary Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BNRY rodiklis pasikeitė $ -0.00159 (-13.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Binary Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0064 (-38.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Binary Token (BNRY) pokyčius?

Peržiūrėkite Binary Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Binary Token (BNRY)

The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.

Binary Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Binary Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti BNRYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Binary Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Binary Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Binary Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Binary Token (BNRY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Binary Token (BNRY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Binary Token prognozes.

Peržiūrėkite Binary Token kainos prognozę dabar!

Binary Token (BNRY) Tokenomika

Supratimas apie Binary Token (BNRY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BNRYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Binary Token (BNRY)

Ieškote, kaip nusipirkti Binary Token? Viskas paprasta ir patogu! Binary Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BNRY į vietos valiutas

1 Binary Token(BNRY) į VND
267.3604
1 Binary Token(BNRY) į AUD
A$0.0153416
1 Binary Token(BNRY) į GBP
0.0074168
1 Binary Token(BNRY) į EUR
0.008636
1 Binary Token(BNRY) į USD
$0.01016
1 Binary Token(BNRY) į MYR
RM0.0428752
1 Binary Token(BNRY) į TRY
0.4195064
1 Binary Token(BNRY) į JPY
¥1.49352
1 Binary Token(BNRY) į ARS
ARS$14.47292
1 Binary Token(BNRY) į RUB
0.86614
1 Binary Token(BNRY) į INR
0.89662
1 Binary Token(BNRY) į IDR
Rp166.5573504
1 Binary Token(BNRY) į KRW
14.15034
1 Binary Token(BNRY) į PHP
0.5812536
1 Binary Token(BNRY) į EGP
￡E.0.489204
1 Binary Token(BNRY) į BRL
R$0.054864
1 Binary Token(BNRY) į CAD
C$0.0140208
1 Binary Token(BNRY) į BDT
1.237488
1 Binary Token(BNRY) į NGN
15.3242264
1 Binary Token(BNRY) į COP
$39.8430496
1 Binary Token(BNRY) į ZAR
R.0.1778
1 Binary Token(BNRY) į UAH
0.4194048
1 Binary Token(BNRY) į VES
Bs1.58496
1 Binary Token(BNRY) į CLP
$9.76376
1 Binary Token(BNRY) į PKR
Rs2.8855416
1 Binary Token(BNRY) į KZT
5.4770528
1 Binary Token(BNRY) į THB
฿0.323088
1 Binary Token(BNRY) į TWD
NT$0.3079496
1 Binary Token(BNRY) į AED
د.إ0.0372872
1 Binary Token(BNRY) į CHF
Fr0.0080264
1 Binary Token(BNRY) į HKD
HK$0.0790448
1 Binary Token(BNRY) į AMD
֏3.8822376
1 Binary Token(BNRY) į MAD
.د.م0.0917448
1 Binary Token(BNRY) į MXN
$0.1890776
1 Binary Token(BNRY) į SAR
ريال0.0381
1 Binary Token(BNRY) į PLN
0.0369824
1 Binary Token(BNRY) į RON
лв0.0439928
1 Binary Token(BNRY) į SEK
kr0.094996
1 Binary Token(BNRY) į BGN
лв0.0169672
1 Binary Token(BNRY) į HUF
Ft3.4174176
1 Binary Token(BNRY) į CZK
0.2120392
1 Binary Token(BNRY) į KWD
د.ك0.0030988
1 Binary Token(BNRY) į ILS
0.0337312
1 Binary Token(BNRY) į AOA
Kz9.2615512
1 Binary Token(BNRY) į BHD
.د.ب0.00383032
1 Binary Token(BNRY) į BMD
$0.01016
1 Binary Token(BNRY) į DKK
kr0.0648208
1 Binary Token(BNRY) į HNL
L0.2662936
1 Binary Token(BNRY) į MUR
0.4628896
1 Binary Token(BNRY) į NAD
$0.1786128
1 Binary Token(BNRY) į NOK
kr0.1009904
1 Binary Token(BNRY) į NZD
$0.0170688
1 Binary Token(BNRY) į PAB
B/.0.01016
1 Binary Token(BNRY) į PGK
K0.0430784
1 Binary Token(BNRY) į QAR
ر.ق0.0369824
1 Binary Token(BNRY) į RSD
дин.1.0179304

Išsamesnei Binary Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Binary Token

Kiek Binary Token(BNRY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BNRY kaina USD valiuta yra 0.01016USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BNRY į USD kaina?
Dabartinė BNRY kaina USD valiuta yra $ 0.01016. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Binary Token rinkos kapitalizacija?
BNRY rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BNRY apyvartoje?
BNRY apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BNRY kaina?
BNRY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BNRY kaina?
BNRY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra BNRY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BNRY yra $ 39.16KUSD.
Ar BNRY kaina šiais metais kils?
BNRY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BNRY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:08:06(UTC+8)

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

