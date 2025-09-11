Bifrost (BNC) realiojo laiko kaina yra $ 0.10274. Per pastarąsias 24 valandas BNC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10042 iki aukščiausios $ 0.10435 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BNC kaina yra $ 6.767289497189354, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BNC per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bifrost (BNC) rinkos informacija
Dabartinė Bifrost rinkos kapitalizacija yra $ 4.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 178.53K. BNC apyvartoje yra 47.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 80000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.22M
Bifrost (BNC) kainos istorija USD
Stebėkite Bifrost kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000144
-0.13%
30 dienų
$ -0.0078
-7.06%
60 dienų
$ -0.02021
-16.44%
90 dienų
$ -0.02267
-18.08%
Bifrost kainos pokytis šiandien
Šiandien BNC užfiksuotas $ -0.000144 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bifrost 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0078 (-7.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bifrost 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BNC rodiklis pasikeitė $ -0.02021 (-16.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bifrost 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02267 (-18.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bifrost (BNC) pokyčius?
Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.
Bifrost galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bifrost investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BNCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bifrost mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bifrost, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bifrost kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bifrost (BNC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bifrost (BNC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bifrost prognozes.
Supratimas apie Bifrost (BNC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BNCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bifrost (BNC)
Ieškote, kaip nusipirkti Bifrost? Viskas paprasta ir patogu! Bifrost lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.