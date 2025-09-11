Daugiau apie BNC

Bifrost logotipas

Bifrost kaina(BNC)

1 BNC į USD – tiesioginė kaina:

$0.10274
$0.10274$0.10274
-0.14%1D
USD
Bifrost (BNC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:28:17(UTC+8)

Bifrost (BNC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.10042
$ 0.10042$ 0.10042
24 val. žemiausia
$ 0.10435
$ 0.10435$ 0.10435
24 val. aukščiausia

$ 0.10042
$ 0.10042$ 0.10042

$ 0.10435
$ 0.10435$ 0.10435

$ 6.767289497189354
$ 6.767289497189354$ 6.767289497189354

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-0.13%

-0.06%

-0.06%

Bifrost (BNC) realiojo laiko kaina yra $ 0.10274. Per pastarąsias 24 valandas BNC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10042 iki aukščiausios $ 0.10435 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BNC kaina yra $ 6.767289497189354, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BNC per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bifrost (BNC) rinkos informacija

No.1446

$ 4.92M
$ 4.92M$ 4.92M

$ 178.53K
$ 178.53K$ 178.53K

$ 8.22M
$ 8.22M$ 8.22M

47.91M
47.91M 47.91M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

80,000,000
80,000,000 80,000,000

59.88%

2021-10-21 00:00:00

BNC

Dabartinė Bifrost rinkos kapitalizacija yra $ 4.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 178.53K. BNC apyvartoje yra 47.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 80000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.22M

Bifrost (BNC) kainos istorija USD

Stebėkite Bifrost kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000144-0.13%
30 dienų$ -0.0078-7.06%
60 dienų$ -0.02021-16.44%
90 dienų$ -0.02267-18.08%
Bifrost kainos pokytis šiandien

Šiandien BNC užfiksuotas $ -0.000144 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bifrost 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0078 (-7.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bifrost 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BNC rodiklis pasikeitė $ -0.02021 (-16.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bifrost 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.02267 (-18.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bifrost (BNC) pokyčius?

Peržiūrėkite Bifrost kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bifrost (BNC)

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Bifrost galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bifrost investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BNCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bifrost mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bifrost, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bifrost kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bifrost (BNC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bifrost (BNC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bifrost prognozes.

Peržiūrėkite Bifrost kainos prognozę dabar!

Bifrost (BNC) Tokenomika

Supratimas apie Bifrost (BNC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BNCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bifrost (BNC)

Ieškote, kaip nusipirkti Bifrost? Viskas paprasta ir patogu! Bifrost lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BNC į vietos valiutas

1 Bifrost(BNC) į VND
2,703.6031
1 Bifrost(BNC) į AUD
A$0.1551374
1 Bifrost(BNC) į GBP
0.0750002
1 Bifrost(BNC) į EUR
0.087329
1 Bifrost(BNC) į USD
$0.10274
1 Bifrost(BNC) į MYR
RM0.4335628
1 Bifrost(BNC) į TRY
4.2411072
1 Bifrost(BNC) į JPY
¥15.10278
1 Bifrost(BNC) į ARS
ARS$146.35313
1 Bifrost(BNC) į RUB
8.6805026
1 Bifrost(BNC) į INR
9.0524214
1 Bifrost(BNC) į IDR
Rp1,684.2620256
1 Bifrost(BNC) į KRW
142.6935312
1 Bifrost(BNC) į PHP
5.8787828
1 Bifrost(BNC) į EGP
￡E.4.9407666
1 Bifrost(BNC) į BRL
R$0.554796
1 Bifrost(BNC) į CAD
C$0.1417812
1 Bifrost(BNC) į BDT
12.513732
1 Bifrost(BNC) į NGN
155.1959618
1 Bifrost(BNC) į COP
$402.9010744
1 Bifrost(BNC) į ZAR
R.1.7969226
1 Bifrost(BNC) į UAH
4.2411072
1 Bifrost(BNC) į VES
Bs16.02744
1 Bifrost(BNC) į CLP
$98.73314
1 Bifrost(BNC) į PKR
Rs29.1791874
1 Bifrost(BNC) į KZT
55.3850792
1 Bifrost(BNC) į THB
฿3.2640498
1 Bifrost(BNC) į TWD
NT$3.1119946
1 Bifrost(BNC) į AED
د.إ0.3770558
1 Bifrost(BNC) į CHF
Fr0.0811646
1 Bifrost(BNC) į HKD
HK$0.7993172
1 Bifrost(BNC) į AMD
֏39.2579814
1 Bifrost(BNC) į MAD
.د.م0.9277422
1 Bifrost(BNC) į MXN
$1.9099366
1 Bifrost(BNC) į SAR
ريال0.385275
1 Bifrost(BNC) į PLN
0.3739736
1 Bifrost(BNC) į RON
лв0.4448642
1 Bifrost(BNC) į SEK
kr0.9595916
1 Bifrost(BNC) į BGN
лв0.1715758
1 Bifrost(BNC) į HUF
Ft34.5226948
1 Bifrost(BNC) į CZK
2.142129
1 Bifrost(BNC) į KWD
د.ك0.0313357
1 Bifrost(BNC) į ILS
0.3410968
1 Bifrost(BNC) į AOA
Kz93.9978534
1 Bifrost(BNC) į BHD
.د.ب0.03873298
1 Bifrost(BNC) į BMD
$0.10274
1 Bifrost(BNC) į DKK
kr0.6554812
1 Bifrost(BNC) į HNL
L2.6928154
1 Bifrost(BNC) į MUR
4.67467
1 Bifrost(BNC) į NAD
$1.8061692
1 Bifrost(BNC) į NOK
kr1.0202082
1 Bifrost(BNC) į NZD
$0.1726032
1 Bifrost(BNC) į PAB
B/.0.10274
1 Bifrost(BNC) į PGK
K0.4356176
1 Bifrost(BNC) į QAR
ر.ق0.3739736
1 Bifrost(BNC) į RSD
дин.10.289411

Bifrost išteklius

Išsamesnei Bifrost analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Bifrost svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bifrost

Kiek Bifrost(BNC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BNC kaina USD valiuta yra 0.10274USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BNC į USD kaina?
Dabartinė BNC kaina USD valiuta yra $ 0.10274. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bifrost rinkos kapitalizacija?
BNC rinkos kapitalizacija yra $ 4.92MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BNC apyvartoje?
BNC apyvartoje yra 47.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BNC kaina?
BNC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.767289497189354USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BNC kaina?
BNC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BNC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BNC yra $ 178.53KUSD.
Ar BNC kaina šiais metais kils?
BNC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BNC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:28:17(UTC+8)

Bifrost (BNC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BNC-į-USD skaičiuoklė

Suma

BNC
BNC
USD
USD

1 BNC = 0.10274 USD

Prekiauti BNC

BNCUSDT
$0.10274
$0.10274$0.10274
-0.13%

