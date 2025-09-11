Daugiau apie BNB

BNB Kainos informacija

BNB Oficiali svetainė

BNB Tokenomika

BNB Kainų prognozė

BNB Istorija

BNB pirkimo vadovas

BNBvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BNB Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Binance Coin logotipas

Binance Coin kaina(BNB)

1 BNB į USD – tiesioginė kaina:

$895.71
$895.71$895.71
+0.03%1D
USD
Binance Coin (BNB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:55:19(UTC+8)

Binance Coin (BNB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 880.21
$ 880.21$ 880.21
24 val. žemiausia
$ 907.25
$ 907.25$ 907.25
24 val. aukščiausia

$ 880.21
$ 880.21$ 880.21

$ 907.25
$ 907.25$ 907.25

$ 906.1226452425155
$ 906.1226452425155$ 906.1226452425155

$ 0.09610939770936966
$ 0.09610939770936966$ 0.09610939770936966

+0.09%

+0.03%

+5.69%

+5.69%

Binance Coin (BNB) realiojo laiko kaina yra $ 895.03. Per pastarąsias 24 valandas BNB svyravo nuo žemiausios kainos $ 880.21 iki aukščiausios $ 907.25 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BNB kaina yra $ 906.1226452425155, o žemiausia – $ 0.09610939770936966.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BNB per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Binance Coin (BNB) rinkos informacija

No.5

$ 124.58B
$ 124.58B$ 124.58B

$ 44.02M
$ 44.02M$ 44.02M

$ 124.58B
$ 124.58B$ 124.58B

139.19M
139.19M 139.19M

139,187,289.24
139,187,289.24 139,187,289.24

3.14%

2017-07-26 00:00:00

$ 0.15
$ 0.15$ 0.15

BNB

Dabartinė Binance Coin rinkos kapitalizacija yra $ 124.58B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 44.02M. BNB apyvartoje yra 139.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 139187289.24. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 124.58B

Binance Coin (BNB) kainos istorija USD

Stebėkite Binance Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.2686+0.03%
30 dienų$ +88.59+10.98%
60 dienų$ +204.93+29.69%
90 dienų$ +240.01+36.64%
Binance Coin kainos pokytis šiandien

Šiandien BNB užfiksuotas $ +0.2686 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Binance Coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +88.59 (+10.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Binance Coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BNB rodiklis pasikeitė $ +204.93 (+29.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Binance Coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +240.01 (+36.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Binance Coin (BNB) pokyčius?

Peržiūrėkite Binance Coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Binance Coin (BNB)

What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

Binance Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Binance Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BNBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Binance Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Binance Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Binance Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Binance Coin (BNB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Binance Coin (BNB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Binance Coin prognozes.

Peržiūrėkite Binance Coin kainos prognozę dabar!

Binance Coin (BNB) Tokenomika

Supratimas apie Binance Coin (BNB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BNBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Binance Coin (BNB)

Ieškote, kaip nusipirkti Binance Coin? Viskas paprasta ir patogu! Binance Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BNB į vietos valiutas

1 Binance Coin(BNB) į VND
23,552,714.45
1 Binance Coin(BNB) į AUD
A$1,351.4953
1 Binance Coin(BNB) į GBP
653.3719
1 Binance Coin(BNB) į EUR
760.7755
1 Binance Coin(BNB) į USD
$895.03
1 Binance Coin(BNB) į MYR
RM3,777.0266
1 Binance Coin(BNB) į TRY
36,937.8881
1 Binance Coin(BNB) į JPY
¥131,569.41
1 Binance Coin(BNB) į ARS
ARS$1,274,970.235
1 Binance Coin(BNB) į RUB
75,630.035
1 Binance Coin(BNB) į INR
78,968.4969
1 Binance Coin(BNB) į IDR
Rp14,672,620.6032
1 Binance Coin(BNB) į KRW
1,244,825.6246
1 Binance Coin(BNB) į PHP
51,213.6166
1 Binance Coin(BNB) į EGP
￡E.43,104.6448
1 Binance Coin(BNB) į BRL
R$4,833.162
1 Binance Coin(BNB) į CAD
C$1,235.1414
1 Binance Coin(BNB) į BDT
109,014.654
1 Binance Coin(BNB) į NGN
1,349,964.7987
1 Binance Coin(BNB) į COP
$3,509,913.8468
1 Binance Coin(BNB) į ZAR
R.15,663.025
1 Binance Coin(BNB) į UAH
36,946.8384
1 Binance Coin(BNB) į VES
Bs139,624.68
1 Binance Coin(BNB) į CLP
$860,123.83
1 Binance Coin(BNB) į PKR
Rs254,197.4703
1 Binance Coin(BNB) į KZT
482,492.7724
1 Binance Coin(BNB) į THB
฿28,435.1031
1 Binance Coin(BNB) į TWD
NT$27,164.1605
1 Binance Coin(BNB) į AED
د.إ3,284.7601
1 Binance Coin(BNB) į CHF
Fr707.0737
1 Binance Coin(BNB) į HKD
HK$6,963.3334
1 Binance Coin(BNB) į AMD
֏341,999.9133
1 Binance Coin(BNB) į MAD
.د.م8,082.1209
1 Binance Coin(BNB) į MXN
$16,647.558
1 Binance Coin(BNB) į SAR
ريال3,356.3625
1 Binance Coin(BNB) į PLN
3,257.9092
1 Binance Coin(BNB) į RON
лв3,875.4799
1 Binance Coin(BNB) į SEK
kr8,368.5305
1 Binance Coin(BNB) į BGN
лв1,494.7001
1 Binance Coin(BNB) į HUF
Ft300,846.4339
1 Binance Coin(BNB) į CZK
18,670.3258
1 Binance Coin(BNB) į KWD
د.ك272.98415
1 Binance Coin(BNB) į ILS
2,980.4499
1 Binance Coin(BNB) į AOA
Kz815,882.4971
1 Binance Coin(BNB) į BHD
.د.ب337.42631
1 Binance Coin(BNB) į BMD
$895.03
1 Binance Coin(BNB) į DKK
kr5,710.2914
1 Binance Coin(BNB) į HNL
L23,458.7363
1 Binance Coin(BNB) į MUR
40,777.5668
1 Binance Coin(BNB) į NAD
$15,734.6274
1 Binance Coin(BNB) į NOK
kr8,887.6479
1 Binance Coin(BNB) į NZD
$1,503.6504
1 Binance Coin(BNB) į PAB
B/.895.03
1 Binance Coin(BNB) į PGK
K3,794.9272
1 Binance Coin(BNB) į QAR
ر.ق3,257.9092
1 Binance Coin(BNB) į RSD
дин.89,646.2048

Binance Coin išteklius

Išsamesnei Binance Coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Binance Coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Binance Coin

Kiek Binance Coin(BNB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BNB kaina USD valiuta yra 895.03USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BNB į USD kaina?
Dabartinė BNB kaina USD valiuta yra $ 895.03. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Binance Coin rinkos kapitalizacija?
BNB rinkos kapitalizacija yra $ 124.58BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BNB apyvartoje?
BNB apyvartoje yra 139.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BNB kaina?
BNB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 906.1226452425155USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BNB kaina?
BNB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.09610939770936966USD.
Kokia yra BNB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BNB yra $ 44.02MUSD.
Ar BNB kaina šiais metais kils?
BNB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BNB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:55:19(UTC+8)

Binance Coin (BNB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BNB-į-USD skaičiuoklė

Suma

BNB
BNB
USD
USD

1 BNB = 895.03 USD

Prekiauti BNB

BNBUSDC
$895.7727
$895.7727$895.7727
+0.10%
BNBUSDT
$895.71
$895.71$895.71
+0.03%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis