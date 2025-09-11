Binance Coin (BNB) realiojo laiko kaina yra $ 895.03. Per pastarąsias 24 valandas BNB svyravo nuo žemiausios kainos $ 880.21 iki aukščiausios $ 907.25 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BNB kaina yra $ 906.1226452425155, o žemiausia – $ 0.09610939770936966.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BNB per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Binance Coin (BNB) rinkos informacija
No.5
$ 124.58B
$ 44.02M
$ 124.58B
139.19M
139,187,289.24
3.14%
2017-07-26 00:00:00
$ 0.15
BNB
Dabartinė Binance Coin rinkos kapitalizacija yra $ 124.58B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 44.02M. BNB apyvartoje yra 139.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 139187289.24. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 124.58B
Binance Coin (BNB) kainos istorija USD
Stebėkite Binance Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.2686
+0.03%
30 dienų
$ +88.59
+10.98%
60 dienų
$ +204.93
+29.69%
90 dienų
$ +240.01
+36.64%
Binance Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien BNB užfiksuotas $ +0.2686 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Binance Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +88.59 (+10.98%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Binance Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BNB rodiklis pasikeitė $ +204.93 (+29.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Binance Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +240.01 (+36.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Binance Coin (BNB) pokyčius?
What is Binance Coin?
BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years.
BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets.
BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators.
Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.
Binance Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Binance Coin (BNB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Binance Coin (BNB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Binance Coin prognozes.
Supratimas apie Binance Coin (BNB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BNBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Binance Coin (BNB)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.