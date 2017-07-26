Binance Coin (BNB) Tokenomika
Binance Coin (BNB) Informacija
What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.
Binance Coin (BNB) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Binance Coin (BNB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Binance Coin tokeno struktūra (BNB)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami BNB tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: BNB was launched with a maximum supply of 200 million tokens.
- Pre-mine: All tokens were pre-mined at genesis.
- Burn Mechanisms: BNB employs two main burn mechanisms:
- Auto-Burn: A quarterly, formula-based burn that reduces supply based on BNB price and BSC block production. The goal is to reduce total supply to 100 million BNB.
- Real-Time Burn (BEP-95): A portion of gas fees on BNB Smart Chain is burned in real time, further reducing supply.
- Pioneer Burn: Lost tokens (due to user error) can be covered by the Pioneer Burn Program and included in quarterly burns.
- No Ongoing Minting: After genesis, no new BNB tokens are minted; supply only decreases via burns.
Allocation Mechanism
At genesis, the 200 million BNB tokens were allocated as follows:
|Allocation
|Amount (BNB)
|% of Total
|Unlock Schedule / Notes
|ICO
|100,000,000
|50%
|Distributed to public investors after ICO (within 5 days)
|Founding Team
|80,000,000
|40%
|20% at genesis, then 20% annually for 4 years (cliff)
|Angel Investors
|20,000,000
|10%
|Not specified
- Public Sale (ICO): Held June 30–July 20, 2017. 100 million BNB sold, raising $15 million.
- Founders: 80 million BNB, with a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year).
- Angel Investors: 20 million BNB, details not fully specified.
Usage and Incentive Mechanism
BNB is a multi-utility token with the following uses and incentives:
- Network Utility:
- Gas fees on BNB Smart Chain, opBNB, and BNB Greenfield.
- Payment for deploying smart contracts and un-jailing validators.
- Staking and Delegation:
- Validators must self-stake at least 2,000 BNB to be eligible.
- Tokenholders can delegate BNB to validators and share in transaction fee rewards.
- Validators and delegators are rewarded daily from transaction fees.
- Exchange Utility:
- Used for trading fee discounts on Binance (25% for spot, 10% for futures).
- DeFi and CeFi:
- Used in BNB Vault, Launchpad, and Earn products for yield and event rewards.
- Liquid staking providers (e.g., ListaDAO, Stader, pStake) allow users to stake BNB and receive liquid tokens for use in DeFi.
- Incentive Programs:
- TVL incentive programs, bug bounties, grant programs, and referral rewards.
- BNB is used as a reward in ecosystem growth and security initiatives.
Locking Mechanism
- Founding Team: 80 million BNB subject to a 5-year vesting schedule (20% at genesis, then 20% per year).
- Angel Investors: Locking details not fully specified.
- ICO: Tokens distributed within 5 days post-ICO; no lockup.
- Staking/Delegation: Unbonding period of 7 days for staked BNB.
- DeFi Products: Locking periods vary by product (e.g., Simple Earn: 15–120 days).
Unlocking Time
|Allocation
|Unlock Start
|Unlock End
|Unlock Details
|Founding Team
|2017-07-28
|2021-07-28
|20% at genesis, then 20% annually for 4 years
|Angel Investors
|2017-07-28
|2021-07-28
|Not specified
|ICO
|2017-07-28
|2017-08-04
|Within 5 working days after ICO
Summary Table
|Allocation
|Amount (BNB)
|% of Total
|Unlock Schedule / Notes
|ICO
|100,000,000
|50%
|Distributed to public investors after ICO (within 5 days)
|Founding Team
|80,000,000
|40%
|20% at genesis, then 20% annually for 4 years (cliff)
|Angel Investors
|20,000,000
|10%
|Not specified
Additional Notes
- Deflationary Model: BNB’s supply is strictly deflationary due to regular burns.
- No Governance Rights: BNB does not confer legal claims, voting rights, or profit-sharing in Binance or its affiliates.
- Network Security: BNB is central to the PoSA consensus, incentivizing validators and delegators.
- Ecosystem Growth: BNB is used to incentivize DeFi, dApp development, and user participation through various programs.
This comprehensive overview covers BNB’s token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms, with a focus on transparency and the latest available data.
Binance Coin (BNB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Binance Coin (BNB) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BNB tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BNB tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BNB tokenomiką, galite peržiūrėti BNB tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti BNB
Norite įtraukti Binance Coin (BNB) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius BNB pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Binance Coin (BNB) Kainų istorija
BNB kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
BNB kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda BNB? Mūsų BNB kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Pirkti Binance Coin (BNB)
Suma
1 BNB = 933.22 USD