Blum (BLUM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0303. Per pastarąsias 24 valandas BLUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0285 iki aukščiausios $ 0.03086 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLUM kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLUM per pastarąją valandą pasikeitė +1.40%, per 24 valandas – +4.23%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Blum (BLUM) rinkos informacija
Dabartinė Blum rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 78.70K. BLUM apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.30M
Blum (BLUM) kainos istorija USD
Stebėkite Blum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0012297
+4.23%
30 dienų
$ -0.03509
-53.67%
60 dienų
$ -0.02817
-48.18%
90 dienų
$ +0.0203
+203.00%
Blum kainos pokytis šiandien
Šiandien BLUM užfiksuotas $ +0.0012297 (+4.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Blum 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.03509 (-53.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Blum 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLUM rodiklis pasikeitė $ -0.02817 (-48.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Blum 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0203 (+203.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.
Blum kainos prognozė (USD)
