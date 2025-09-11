Bluefin (BLUE) realiojo laiko kaina yra $ 0.0692. Per pastarąsias 24 valandas BLUE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0673 iki aukščiausios $ 0.07123 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLUE kaina yra $ 0.8407586553598296, o žemiausia – $ 0.057467810972881075.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLUE per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bluefin (BLUE) rinkos informacija
No.892
$ 21.15M
$ 21.15M$ 21.15M
$ 62.10K
$ 62.10K$ 62.10K
$ 69.20M
$ 69.20M$ 69.20M
305.59M
305.59M 305.59M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
30.55%
SUI
Dabartinė Bluefin rinkos kapitalizacija yra $ 21.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.10K. BLUE apyvartoje yra 305.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.20M
Bluefin (BLUE) kainos istorija USD
Stebėkite Bluefin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0006637
-0.95%
30 dienų
$ -0.01067
-13.36%
60 dienų
$ -0.02202
-24.14%
90 dienų
$ -0.03166
-31.40%
Bluefin kainos pokytis šiandien
Šiandien BLUE užfiksuotas $ -0.0006637 (-0.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bluefin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01067 (-13.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bluefin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLUE rodiklis pasikeitė $ -0.02202 (-24.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bluefin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03166 (-31.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bluefin (BLUE) pokyčius?
Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.
Bluefin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bluefin (BLUE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bluefin (BLUE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bluefin prognozes.
Supratimas apie Bluefin (BLUE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLUEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
