BLOCX kaina(BLOCX)

1 BLOCX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00836
$0.00836$0.00836
+3.33%1D
USD
BLOCX (BLOCX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:27:21(UTC+8)

BLOCX (BLOCX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00768
$ 0.00768$ 0.00768
24 val. žemiausia
$ 0.00851
$ 0.00851$ 0.00851
24 val. aukščiausia

$ 0.00768
$ 0.00768$ 0.00768

$ 0.00851
$ 0.00851$ 0.00851

$ 0.35030075592322985
$ 0.35030075592322985$ 0.35030075592322985

$ 0.006644840383025562
$ 0.006644840383025562$ 0.006644840383025562

-0.24%

+3.33%

-7.00%

-7.00%

BLOCX (BLOCX) realiojo laiko kaina yra $ 0.00837. Per pastarąsias 24 valandas BLOCX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00768 iki aukščiausios $ 0.00851 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLOCX kaina yra $ 0.35030075592322985, o žemiausia – $ 0.006644840383025562.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLOCX per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – +3.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BLOCX (BLOCX) rinkos informacija

No.2236

$ 837.88K
$ 837.88K$ 837.88K

$ 48.37K
$ 48.37K$ 48.37K

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

100.11M
100.11M 100.11M

169,000,000
169,000,000 169,000,000

130,662,741.62002465
130,662,741.62002465 130,662,741.62002465

59.23%

NONE

Dabartinė BLOCX rinkos kapitalizacija yra $ 837.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.37K. BLOCX apyvartoje yra 100.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 130662741.62002465. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.41M

BLOCX (BLOCX) kainos istorija USD

Stebėkite BLOCX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0002694+3.33%
30 dienų$ -0.00193-18.74%
60 dienų$ +0.00072+9.41%
90 dienų$ -0.00115-12.08%
BLOCX kainos pokytis šiandien

Šiandien BLOCX užfiksuotas $ +0.0002694 (+3.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BLOCX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00193 (-18.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BLOCX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLOCX rodiklis pasikeitė $ +0.00072 (+9.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BLOCX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00115 (-12.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BLOCX (BLOCX) pokyčius?

Peržiūrėkite BLOCX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BLOCX (BLOCX)

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

BLOCX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BLOCX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BLOCXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BLOCX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BLOCX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BLOCX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BLOCX (BLOCX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BLOCX (BLOCX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BLOCX prognozes.

Peržiūrėkite BLOCX kainos prognozę dabar!

BLOCX (BLOCX) Tokenomika

Supratimas apie BLOCX (BLOCX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLOCXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BLOCX (BLOCX)

Ieškote, kaip nusipirkti BLOCX? Viskas paprasta ir patogu! BLOCX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BLOCX į vietos valiutas

1 BLOCX(BLOCX) į VND
220.25655
1 BLOCX(BLOCX) į AUD
A$0.0126387
1 BLOCX(BLOCX) į GBP
0.0061101
1 BLOCX(BLOCX) į EUR
0.0071145
1 BLOCX(BLOCX) į USD
$0.00837
1 BLOCX(BLOCX) į MYR
RM0.0353214
1 BLOCX(BLOCX) į TRY
0.3455136
1 BLOCX(BLOCX) į JPY
¥1.23039
1 BLOCX(BLOCX) į ARS
ARS$11.923065
1 BLOCX(BLOCX) į RUB
0.7071813
1 BLOCX(BLOCX) į INR
0.7374807
1 BLOCX(BLOCX) į IDR
Rp137.2130928
1 BLOCX(BLOCX) į KRW
11.6249256
1 BLOCX(BLOCX) į PHP
0.4780944
1 BLOCX(BLOCX) į EGP
￡E.0.4025133
1 BLOCX(BLOCX) į BRL
R$0.045198
1 BLOCX(BLOCX) į CAD
C$0.0115506
1 BLOCX(BLOCX) į BDT
1.019466
1 BLOCX(BLOCX) į NGN
12.6434709
1 BLOCX(BLOCX) į COP
$32.8234572
1 BLOCX(BLOCX) į ZAR
R.0.1463913
1 BLOCX(BLOCX) į UAH
0.3455136
1 BLOCX(BLOCX) į VES
Bs1.30572
1 BLOCX(BLOCX) į CLP
$8.04357
1 BLOCX(BLOCX) į PKR
Rs2.3771637
1 BLOCX(BLOCX) į KZT
4.5120996
1 BLOCX(BLOCX) į THB
฿0.2659986
1 BLOCX(BLOCX) į TWD
NT$0.2535273
1 BLOCX(BLOCX) į AED
د.إ0.0307179
1 BLOCX(BLOCX) į CHF
Fr0.0066123
1 BLOCX(BLOCX) į HKD
HK$0.0651186
1 BLOCX(BLOCX) į AMD
֏3.1982607
1 BLOCX(BLOCX) į MAD
.د.م0.0755811
1 BLOCX(BLOCX) į MXN
$0.1555983
1 BLOCX(BLOCX) į SAR
ريال0.0313875
1 BLOCX(BLOCX) į PLN
0.0304668
1 BLOCX(BLOCX) į RON
лв0.0362421
1 BLOCX(BLOCX) į SEK
kr0.0781758
1 BLOCX(BLOCX) į BGN
лв0.0139779
1 BLOCX(BLOCX) į HUF
Ft2.8124874
1 BLOCX(BLOCX) į CZK
0.1745145
1 BLOCX(BLOCX) į KWD
د.ك0.00255285
1 BLOCX(BLOCX) į ILS
0.0277884
1 BLOCX(BLOCX) į AOA
Kz7.6577967
1 BLOCX(BLOCX) į BHD
.د.ب0.00315549
1 BLOCX(BLOCX) į BMD
$0.00837
1 BLOCX(BLOCX) į DKK
kr0.0534006
1 BLOCX(BLOCX) į HNL
L0.2193777
1 BLOCX(BLOCX) į MUR
0.380835
1 BLOCX(BLOCX) į NAD
$0.1471446
1 BLOCX(BLOCX) į NOK
kr0.0831141
1 BLOCX(BLOCX) į NZD
$0.0140616
1 BLOCX(BLOCX) į PAB
B/.0.00837
1 BLOCX(BLOCX) į PGK
K0.0354888
1 BLOCX(BLOCX) į QAR
ر.ق0.0304668
1 BLOCX(BLOCX) į RSD
дин.0.8382555

Išsamesnei BLOCX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BLOCX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BLOCX

Kiek BLOCX(BLOCX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLOCX kaina USD valiuta yra 0.00837USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLOCX į USD kaina?
Dabartinė BLOCX kaina USD valiuta yra $ 0.00837. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BLOCX rinkos kapitalizacija?
BLOCX rinkos kapitalizacija yra $ 837.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLOCX apyvartoje?
BLOCX apyvartoje yra 100.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLOCX kaina?
BLOCX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.35030075592322985USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLOCX kaina?
BLOCX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.006644840383025562USD.
Kokia yra BLOCX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLOCX yra $ 48.37KUSD.
Ar BLOCX kaina šiais metais kils?
BLOCX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLOCX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:27:21(UTC+8)

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
