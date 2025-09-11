BLOCX (BLOCX) realiojo laiko kaina yra $ 0.00837. Per pastarąsias 24 valandas BLOCX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00768 iki aukščiausios $ 0.00851 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLOCX kaina yra $ 0.35030075592322985, o žemiausia – $ 0.006644840383025562.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLOCX per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – +3.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BLOCX (BLOCX) rinkos informacija
$ 837.88K
$ 48.37K
$ 1.41M
100.11M
169,000,000
130,662,741.62002465
59.23%
Dabartinė BLOCX rinkos kapitalizacija yra $ 837.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.37K. BLOCX apyvartoje yra 100.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 130662741.62002465. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.41M
BLOCX (BLOCX) kainos istorija USD
Stebėkite BLOCX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002694
+3.33%
30 dienų
$ -0.00193
-18.74%
60 dienų
$ +0.00072
+9.41%
90 dienų
$ -0.00115
-12.08%
BLOCX kainos pokytis šiandien
Šiandien BLOCX užfiksuotas $ +0.0002694 (+3.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BLOCX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00193 (-18.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BLOCX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLOCX rodiklis pasikeitė $ +0.00072 (+9.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BLOCX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00115 (-12.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BLOCX (BLOCX) pokyčius?
"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.
BLOCX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BLOCX (BLOCX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BLOCX (BLOCX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BLOCX prognozes.
Supratimas apie BLOCX (BLOCX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLOCXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
