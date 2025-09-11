Daugiau apie BLENDR

BLENDR Kainos informacija

BLENDR Baltoji knyga

BLENDR Oficiali svetainė

BLENDR Tokenomika

BLENDR Kainų prognozė

BLENDR Istorija

BLENDR pirkimo vadovas

BLENDRvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BLENDR Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Blendr Network logotipas

Blendr Network kaina(BLENDR)

1 BLENDR į USD – tiesioginė kaina:

$0.02201
$0.02201$0.02201
-4.42%1D
USD
Blendr Network (BLENDR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:27:07(UTC+8)

Blendr Network (BLENDR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02201
$ 0.02201$ 0.02201
24 val. žemiausia
$ 0.02676
$ 0.02676$ 0.02676
24 val. aukščiausia

$ 0.02201
$ 0.02201$ 0.02201

$ 0.02676
$ 0.02676$ 0.02676

$ 4.2763998001721975
$ 4.2763998001721975$ 4.2763998001721975

$ 0.02190289167788441
$ 0.02190289167788441$ 0.02190289167788441

-4.89%

-4.42%

-32.28%

-32.28%

Blendr Network (BLENDR) realiojo laiko kaina yra $ 0.02201. Per pastarąsias 24 valandas BLENDR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02201 iki aukščiausios $ 0.02676 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLENDR kaina yra $ 4.2763998001721975, o žemiausia – $ 0.02190289167788441.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLENDR per pastarąją valandą pasikeitė -4.89%, per 24 valandas – -4.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Blendr Network (BLENDR) rinkos informacija

No.2205

$ 881.67K
$ 881.67K$ 881.67K

$ 1.01K
$ 1.01K$ 1.01K

$ 924.42K
$ 924.42K$ 924.42K

40.06M
40.06M 40.06M

42,000,000
42,000,000 42,000,000

42,000,000
42,000,000 42,000,000

95.37%

ETH

Dabartinė Blendr Network rinkos kapitalizacija yra $ 881.67K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.01K. BLENDR apyvartoje yra 40.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 42000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 924.42K

Blendr Network (BLENDR) kainos istorija USD

Stebėkite Blendr Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0010178-4.42%
30 dienų$ -0.02763-55.67%
60 dienų$ -0.01405-38.97%
90 dienų$ -0.01164-34.60%
Blendr Network kainos pokytis šiandien

Šiandien BLENDR užfiksuotas $ -0.0010178 (-4.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Blendr Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02763 (-55.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Blendr Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLENDR rodiklis pasikeitė $ -0.01405 (-38.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Blendr Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01164 (-34.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Blendr Network (BLENDR) pokyčius?

Peržiūrėkite Blendr Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Blendr Network (BLENDR)

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Blendr Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Blendr Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BLENDRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Blendr Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Blendr Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Blendr Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Blendr Network (BLENDR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blendr Network (BLENDR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blendr Network prognozes.

Peržiūrėkite Blendr Network kainos prognozę dabar!

Blendr Network (BLENDR) Tokenomika

Supratimas apie Blendr Network (BLENDR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLENDRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Blendr Network (BLENDR)

Ieškote, kaip nusipirkti Blendr Network? Viskas paprasta ir patogu! Blendr Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BLENDR į vietos valiutas

1 Blendr Network(BLENDR) į VND
579.19315
1 Blendr Network(BLENDR) į AUD
A$0.0332351
1 Blendr Network(BLENDR) į GBP
0.0160673
1 Blendr Network(BLENDR) į EUR
0.0187085
1 Blendr Network(BLENDR) į USD
$0.02201
1 Blendr Network(BLENDR) į MYR
RM0.0926621
1 Blendr Network(BLENDR) į TRY
0.9085728
1 Blendr Network(BLENDR) į JPY
¥3.23547
1 Blendr Network(BLENDR) į ARS
ARS$31.353245
1 Blendr Network(BLENDR) į RUB
1.8596249
1 Blendr Network(BLENDR) į INR
1.939081
1 Blendr Network(BLENDR) į IDR
Rp360.8196144
1 Blendr Network(BLENDR) į KRW
30.5692488
1 Blendr Network(BLENDR) į PHP
1.2572112
1 Blendr Network(BLENDR) į EGP
￡E.1.058681
1 Blendr Network(BLENDR) į BRL
R$0.118854
1 Blendr Network(BLENDR) į CAD
C$0.0303738
1 Blendr Network(BLENDR) į BDT
2.680818
1 Blendr Network(BLENDR) į NGN
33.2476457
1 Blendr Network(BLENDR) į COP
$86.3135356
1 Blendr Network(BLENDR) į ZAR
R.0.3849549
1 Blendr Network(BLENDR) į UAH
0.9085728
1 Blendr Network(BLENDR) į VES
Bs3.43356
1 Blendr Network(BLENDR) į CLP
$21.15161
1 Blendr Network(BLENDR) į PKR
Rs6.2510601
1 Blendr Network(BLENDR) į KZT
11.8651508
1 Blendr Network(BLENDR) į THB
฿0.6994778
1 Blendr Network(BLENDR) į TWD
NT$0.6658025
1 Blendr Network(BLENDR) į AED
د.إ0.0807767
1 Blendr Network(BLENDR) į CHF
Fr0.0173879
1 Blendr Network(BLENDR) į HKD
HK$0.1712378
1 Blendr Network(BLENDR) į AMD
֏8.4102411
1 Blendr Network(BLENDR) į MAD
.د.م0.1987503
1 Blendr Network(BLENDR) į MXN
$0.4091659
1 Blendr Network(BLENDR) į SAR
ريال0.0825375
1 Blendr Network(BLENDR) į PLN
0.0801164
1 Blendr Network(BLENDR) į RON
лв0.0953033
1 Blendr Network(BLENDR) į SEK
kr0.2055734
1 Blendr Network(BLENDR) į BGN
лв0.0367567
1 Blendr Network(BLENDR) į HUF
Ft7.3958002
1 Blendr Network(BLENDR) į CZK
0.4589085
1 Blendr Network(BLENDR) į KWD
د.ك0.00671305
1 Blendr Network(BLENDR) į ILS
0.0730732
1 Blendr Network(BLENDR) į AOA
Kz20.1371691
1 Blendr Network(BLENDR) į BHD
.د.ب0.00829777
1 Blendr Network(BLENDR) į BMD
$0.02201
1 Blendr Network(BLENDR) į DKK
kr0.1404238
1 Blendr Network(BLENDR) į HNL
L0.5768821
1 Blendr Network(BLENDR) į MUR
1.001455
1 Blendr Network(BLENDR) į NAD
$0.3869358
1 Blendr Network(BLENDR) į NOK
kr0.2185593
1 Blendr Network(BLENDR) į NZD
$0.0369768
1 Blendr Network(BLENDR) į PAB
B/.0.02201
1 Blendr Network(BLENDR) į PGK
K0.0933224
1 Blendr Network(BLENDR) į QAR
ر.ق0.0801164
1 Blendr Network(BLENDR) į RSD
дин.2.2043015

Blendr Network išteklius

Išsamesnei Blendr Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Blendr Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Blendr Network

Kiek Blendr Network(BLENDR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLENDR kaina USD valiuta yra 0.02201USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLENDR į USD kaina?
Dabartinė BLENDR kaina USD valiuta yra $ 0.02201. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Blendr Network rinkos kapitalizacija?
BLENDR rinkos kapitalizacija yra $ 881.67KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLENDR apyvartoje?
BLENDR apyvartoje yra 40.06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLENDR kaina?
BLENDR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.2763998001721975USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLENDR kaina?
BLENDR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02190289167788441USD.
Kokia yra BLENDR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLENDR yra $ 1.01KUSD.
Ar BLENDR kaina šiais metais kils?
BLENDR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLENDR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:27:07(UTC+8)

Blendr Network (BLENDR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BLENDR-į-USD skaičiuoklė

Suma

BLENDR
BLENDR
USD
USD

1 BLENDR = 0.02201 USD

Prekiauti BLENDR

BLENDRUSDT
$0.02201
$0.02201$0.02201
-4.42%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis