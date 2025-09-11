Blendr Network (BLENDR) realiojo laiko kaina yra $ 0.02201. Per pastarąsias 24 valandas BLENDR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02201 iki aukščiausios $ 0.02676 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLENDR kaina yra $ 4.2763998001721975, o žemiausia – $ 0.02190289167788441.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLENDR per pastarąją valandą pasikeitė -4.89%, per 24 valandas – -4.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Blendr Network (BLENDR) rinkos informacija
$ 881.67K
$ 1.01K
$ 924.42K
40.06M
42,000,000
42,000,000
Dabartinė Blendr Network rinkos kapitalizacija yra $ 881.67K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.01K. BLENDR apyvartoje yra 40.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 42000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 924.42K
Blendr Network (BLENDR) kainos istorija USD
Stebėkite Blendr Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0010178
-4.42%
30 dienų
$ -0.02763
-55.67%
60 dienų
$ -0.01405
-38.97%
90 dienų
$ -0.01164
-34.60%
Blendr Network kainos pokytis šiandien
Šiandien BLENDR užfiksuotas $ -0.0010178 (-4.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Blendr Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02763 (-55.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Blendr Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLENDR rodiklis pasikeitė $ -0.01405 (-38.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Blendr Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01164 (-34.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Blendr Network (BLENDR) pokyčius?
Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.
Blendr Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Blendr Network (BLENDR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blendr Network (BLENDR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blendr Network prognozes.
Supratimas apie Blendr Network (BLENDR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLENDRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Blendr Network (BLENDR)
