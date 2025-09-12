Blendr Network (BLENDR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Blendr Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BLENDR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Blendr Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Blendr Network kainos prognozė
$0.02337
$0.02337$0.02337
-4.02%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:36:06(UTC+8)

Blendr Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Blendr Network (BLENDR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Blendr Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02337 prekybos kainą 2025 m.

Blendr Network (BLENDR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Blendr Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.024538 prekybos kainą 2026 m.

Blendr Network (BLENDR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BLENDR ateities kaina yra $ 0.025765 su 10.25% augimo norma.

Blendr Network (BLENDR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BLENDR ateities kaina yra $ 0.027053 su 15.76% augimo norma.

Blendr Network (BLENDR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BLENDR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.028406, o augimo norma – 21.55%.

Blendr Network (BLENDR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BLENDR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.029826, o augimo norma – 27.63%.

Blendr Network (BLENDR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Blendr Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.048584 prekybos kainą.

Blendr Network (BLENDR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Blendr Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.079139 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02337
    0.00%
  • 2026
    $ 0.024538
    5.00%
  • 2027
    $ 0.025765
    10.25%
  • 2028
    $ 0.027053
    15.76%
  • 2029
    $ 0.028406
    21.55%
  • 2030
    $ 0.029826
    27.63%
  • 2031
    $ 0.031318
    34.01%
  • 2032
    $ 0.032883
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.034528
    47.75%
  • 2034
    $ 0.036254
    55.13%
  • 2035
    $ 0.038067
    62.89%
  • 2036
    $ 0.039970
    71.03%
  • 2037
    $ 0.041969
    79.59%
  • 2038
    $ 0.044067
    88.56%
  • 2039
    $ 0.046271
    97.99%
  • 2040
    $ 0.048584
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Blendr Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02337
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.023373
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.023392
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.023466
    0.41%
Blendr Network (BLENDR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BLENDR kaina yra $0.02337. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Blendr Network (BLENDR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BLENDR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.023373. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Blendr Network (BLENDR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BLENDR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.023392. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Blendr Network (BLENDR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BLENDR kaina yra $0.023466. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Blendr Network kainų statistika

$ 0.02337
$ 0.02337$ 0.02337

-4.02%

$ 936.15K
$ 936.15K$ 936.15K

40.06M
40.06M 40.06M

$ 1.11K
$ 1.11K$ 1.11K

--

Naujausia BLENDR kaina yra $ 0.02337. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -4.02%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.11K.
Be to, BLENDR turi 40.06M apyvartą ir $ 936.15K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Blendr Network (BLENDR)

Bandote įsigyti BLENDR? Dabar galite BLENDR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Blendr Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BLENDR dabar

Blendr Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Blendr Network, dabartinė Blendr Network kaina yra 0.02337USD. Apyvartinė Blendr Network (BLENDR) pasiūla yra 0.00 BLENDR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $936.15K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.001089
    $ 0.02671
    $ 0.0215
  • 7 dienos
    -0.22%
    $ -0.006670
    $ 0.03185
    $ 0.021
  • 30 dienų
    -0.57%
    $ -0.032060
    $ 0.069
    $ 0.0207
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Blendr Network kaina pasikeitė $0.001089, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Blendr Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.03185 ir žemiausia $0.021. Kainos pokytis buvo -0.22%. Ši naujausia tendencija parodo BLENDR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Blendr Network įvyko -0.57%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.032060 vertę. Tai rodo, kad BLENDR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Blendr Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BLENDR kainų istoriją

Kaip veikia Blendr Network (BLENDR) kainų prognozės modulis?

Blendr Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BLENDR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Blendr Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BLENDR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Blendr Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BLENDR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BLENDR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Blendr Network potencialą.

Kodėl BLENDR kainų prognozė yra svarbi?

BLENDR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BLENDR dabar?
Pagal jūsų prognozes, BLENDR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BLENDR kainų prognozė?
Remiantis Blendr Network (BLENDR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BLENDR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BLENDR 2026 m.?
1 vieneto Blendr Network (BLENDR) kaina šiandien yra $0.02337. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BLENDR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BLENDR kaina 2027 m.?
Blendr Network (BLENDR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BLENDR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BLENDR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Blendr Network (BLENDR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BLENDR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Blendr Network (BLENDR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BLENDR 2030 m.?
1 vieneto Blendr Network (BLENDR) kaina šiandien yra $0.02337. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BLENDR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BLENDR kainų prognozė 2040 metams?
Blendr Network (BLENDR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BLENDR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:36:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.