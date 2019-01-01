BLEND (BLEND) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBLEND (BLEND), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
BLEND (BLEND) Informacija

Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners.

Oficiali svetainė:
https://www.blend.fan/
Baltoji knyga:
https://blend3.gitbook.io/blend-lending-protocol-for-bitcoin
Blokų naršyklė:
https://educhain.blockscout.com/token/0x526E8a66E357FFeaEeEc6d7Be1E5eA44a788dd1d

BLEND (BLEND) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BLEND (BLEND) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
--
----
Bendra pasiūla:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Cirkuliacinis tiekimas:
--
----
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 723.03K
$ 723.03K$ 723.03K
Visų laikų rekordas:
$ 0.095
$ 0.095$ 0.095
Visų laikų minimumas:
--
----
Dabartinė kaina:
$ 0.0003443
$ 0.0003443$ 0.0003443

BLEND (BLEND) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BLEND (BLEND) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BLEND tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BLEND tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BLEND tokenomiką, galite peržiūrėti BLEND tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.