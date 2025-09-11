BugsCoin (BGSC) realiojo laiko kaina yra $ 0.008157. Per pastarąsias 24 valandas BGSC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007507 iki aukščiausios $ 0.009382 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BGSC kaina yra $ 0.012298144291890542, o žemiausia – $ 0.001376708769785941.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BGSC per pastarąją valandą pasikeitė -1.16%, per 24 valandas – -6.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BugsCoin (BGSC) rinkos informacija
No.397
$ 94.32M
$ 94.32M$ 94.32M
$ 82.75K
$ 82.75K$ 82.75K
$ 815.70M
$ 815.70M$ 815.70M
11.56B
11.56B 11.56B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
29,441,428,003
29,441,428,003 29,441,428,003
11.56%
BSC
Dabartinė BugsCoin rinkos kapitalizacija yra $ 94.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 82.75K. BGSC apyvartoje yra 11.56B vienetų, o bendras kiekis siekia 29441428003. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 815.70M
BugsCoin (BGSC) kainos istorija USD
Stebėkite BugsCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00054937
-6.31%
30 dienų
$ +0.000956
+13.27%
60 dienų
$ +0.002482
+43.73%
90 dienų
$ +0.000726
+9.76%
BugsCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien BGSC užfiksuotas $ -0.00054937 (-6.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BugsCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000956 (+13.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BugsCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BGSC rodiklis pasikeitė $ +0.002482 (+43.73% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BugsCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000726 (+9.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BugsCoin (BGSC) pokyčius?
BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.
BugsCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BugsCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BGSCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BugsCoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BugsCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BugsCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BugsCoin (BGSC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BugsCoin (BGSC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BugsCoin prognozes.
Supratimas apie BugsCoin (BGSC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BGSCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BugsCoin (BGSC)
Ieškote, kaip nusipirkti BugsCoin? Viskas paprasta ir patogu! BugsCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.