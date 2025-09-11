Brazil National Fan (BFT) kainos informacija (USD)
$ 0.0245
$ 0.025997
24 val. aukščiausia
$ 0.025997
$ 1.7131523790128653
$ 0.008904049261934482
+0.11%
-0.16%
-5.11%
-5.11%
Brazil National Fan (BFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.025256. Per pastarąsias 24 valandas BFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0245 iki aukščiausios $ 0.025997 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BFT kaina yra $ 1.7131523790128653, o žemiausia – $ 0.008904049261934482.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BFT per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Brazil National Fan (BFT) rinkos informacija
No.2224
$ 726.68K
$ 53.67K
$ 2.53M
28.77M
100,000,000
28,772,500
28.77%
BITCI
Dabartinė Brazil National Fan rinkos kapitalizacija yra $ 726.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.67K. BFT apyvartoje yra 28.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 28772500. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.53M
Brazil National Fan (BFT) kainos istorija USD
Stebėkite Brazil National Fan kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00004047
-0.16%
30 dienų
$ +0.010071
+66.32%
60 dienų
$ +0.010973
+76.82%
90 dienų
$ +0.018017
+248.88%
Brazil National Fan kainos pokytis šiandien
Šiandien BFT užfiksuotas $ -0.00004047 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Brazil National Fan 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.010071 (+66.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Brazil National Fan 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BFT rodiklis pasikeitė $ +0.010973 (+76.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Brazil National Fan 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.018017 (+248.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Brazil National Fan (BFT) pokyčius?
The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.
Brazil National Fan galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Brazil National Fan investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BFTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Brazil National Fan mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Brazil National Fan, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Brazil National Fan kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Brazil National Fan (BFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Brazil National Fan (BFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Brazil National Fan prognozes.
Supratimas apie Brazil National Fan (BFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Brazil National Fan (BFT)
Ieškote, kaip nusipirkti Brazil National Fan? Viskas paprasta ir patogu! Brazil National Fan lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.