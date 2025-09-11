Daugiau apie BFT

Brazil National Fan logotipas

Brazil National Fan kaina(BFT)

1 BFT į USD – tiesioginė kaina:

$0.025256
$0.025256$0.025256
-0.16%1D
USD
Brazil National Fan (BFT) kainos grafikas realiu laiku
Brazil National Fan (BFT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0245
$ 0.0245$ 0.0245
24 val. žemiausia
$ 0.025997
$ 0.025997$ 0.025997
24 val. aukščiausia

$ 0.0245
$ 0.0245$ 0.0245

$ 0.025997
$ 0.025997$ 0.025997

$ 1.7131523790128653
$ 1.7131523790128653$ 1.7131523790128653

$ 0.008904049261934482
$ 0.008904049261934482$ 0.008904049261934482

+0.11%

-0.16%

-5.11%

-5.11%

Brazil National Fan (BFT) realiojo laiko kaina yra $ 0.025256. Per pastarąsias 24 valandas BFT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0245 iki aukščiausios $ 0.025997 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BFT kaina yra $ 1.7131523790128653, o žemiausia – $ 0.008904049261934482.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BFT per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Brazil National Fan (BFT) rinkos informacija

No.2224

$ 726.68K
$ 726.68K$ 726.68K

$ 53.67K
$ 53.67K$ 53.67K

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

28.77M
28.77M 28.77M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

28,772,500
28,772,500 28,772,500

28.77%

BITCI

Dabartinė Brazil National Fan rinkos kapitalizacija yra $ 726.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.67K. BFT apyvartoje yra 28.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 28772500. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.53M

Brazil National Fan (BFT) kainos istorija USD

Stebėkite Brazil National Fan kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00004047-0.16%
30 dienų$ +0.010071+66.32%
60 dienų$ +0.010973+76.82%
90 dienų$ +0.018017+248.88%
Brazil National Fan kainos pokytis šiandien

Šiandien BFT užfiksuotas $ -0.00004047 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Brazil National Fan 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.010071 (+66.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Brazil National Fan 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BFT rodiklis pasikeitė $ +0.010973 (+76.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Brazil National Fan 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.018017 (+248.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Brazil National Fan (BFT) pokyčius?

Peržiūrėkite Brazil National Fan kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Brazil National Fan (BFT)

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Brazil National Fan galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

Taip pat galite:
- Patikrinti BFTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Brazil National Fan mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Brazil National Fan, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Brazil National Fan kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Brazil National Fan (BFT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Brazil National Fan (BFT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Brazil National Fan prognozes.

Peržiūrėkite Brazil National Fan kainos prognozę dabar!

Brazil National Fan (BFT) Tokenomika

Supratimas apie Brazil National Fan (BFT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BFTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Brazil National Fan (BFT)

Ieškote, kaip nusipirkti Brazil National Fan? Viskas paprasta ir patogu! Brazil National Fan lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BFT į vietos valiutas

1 Brazil National Fan(BFT) į VND
664.61164
1 Brazil National Fan(BFT) į AUD
A$0.03813656
1 Brazil National Fan(BFT) į GBP
0.01843688
1 Brazil National Fan(BFT) į EUR
0.0214676
1 Brazil National Fan(BFT) į USD
$0.025256
1 Brazil National Fan(BFT) į MYR
RM0.10658032
1 Brazil National Fan(BFT) į TRY
1.04282024
1 Brazil National Fan(BFT) į JPY
¥3.712632
1 Brazil National Fan(BFT) į ARS
ARS$35.977172
1 Brazil National Fan(BFT) į RUB
2.153074
1 Brazil National Fan(BFT) į INR
2.228842
1 Brazil National Fan(BFT) į IDR
Rp414.03272064
1 Brazil National Fan(BFT) į KRW
35.175294
1 Brazil National Fan(BFT) į PHP
1.44489576
1 Brazil National Fan(BFT) į EGP
￡E.1.2160764
1 Brazil National Fan(BFT) į BRL
R$0.1363824
1 Brazil National Fan(BFT) į CAD
C$0.03485328
1 Brazil National Fan(BFT) į BDT
3.0761808
1 Brazil National Fan(BFT) į NGN
38.09337224
1 Brazil National Fan(BFT) į COP
$99.04291936
1 Brazil National Fan(BFT) į ZAR
R.0.44198
1 Brazil National Fan(BFT) į UAH
1.04256768
1 Brazil National Fan(BFT) į VES
Bs3.939936
1 Brazil National Fan(BFT) į CLP
$24.271016
1 Brazil National Fan(BFT) į PKR
Rs7.17295656
1 Brazil National Fan(BFT) į KZT
13.61500448
1 Brazil National Fan(BFT) į THB
฿0.8031408
1 Brazil National Fan(BFT) į TWD
NT$0.76550936
1 Brazil National Fan(BFT) į AED
د.إ0.09268952
1 Brazil National Fan(BFT) į CHF
Fr0.01995224
1 Brazil National Fan(BFT) į HKD
HK$0.19649168
1 Brazil National Fan(BFT) į AMD
֏9.65057016
1 Brazil National Fan(BFT) į MAD
.د.م0.22806168
1 Brazil National Fan(BFT) į MXN
$0.47001416
1 Brazil National Fan(BFT) į SAR
ريال0.09471
1 Brazil National Fan(BFT) į PLN
0.09193184
1 Brazil National Fan(BFT) į RON
лв0.10935848
1 Brazil National Fan(BFT) į SEK
kr0.2361436
1 Brazil National Fan(BFT) į BGN
лв0.04217752
1 Brazil National Fan(BFT) į HUF
Ft8.49510816
1 Brazil National Fan(BFT) į CZK
0.52709272
1 Brazil National Fan(BFT) į KWD
د.ك0.00770308
1 Brazil National Fan(BFT) į ILS
0.08384992
1 Brazil National Fan(BFT) į AOA
Kz23.02261192
1 Brazil National Fan(BFT) į BHD
.د.ب0.009521512
1 Brazil National Fan(BFT) į BMD
$0.025256
1 Brazil National Fan(BFT) į DKK
kr0.16113328
1 Brazil National Fan(BFT) į HNL
L0.66195976
1 Brazil National Fan(BFT) į MUR
1.15066336
1 Brazil National Fan(BFT) į NAD
$0.44400048
1 Brazil National Fan(BFT) į NOK
kr0.25104464
1 Brazil National Fan(BFT) į NZD
$0.04243008
1 Brazil National Fan(BFT) į PAB
B/.0.025256
1 Brazil National Fan(BFT) į PGK
K0.10708544
1 Brazil National Fan(BFT) į QAR
ر.ق0.09193184
1 Brazil National Fan(BFT) į RSD
дин.2.53039864

Brazil National Fan išteklius

Išsamesnei Brazil National Fan analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Brazil National Fan svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Brazil National Fan

Kiek Brazil National Fan(BFT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BFT kaina USD valiuta yra 0.025256USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BFT į USD kaina?
Dabartinė BFT kaina USD valiuta yra $ 0.025256. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Brazil National Fan rinkos kapitalizacija?
BFT rinkos kapitalizacija yra $ 726.68KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BFT apyvartoje?
BFT apyvartoje yra 28.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BFT kaina?
BFT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.7131523790128653USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BFT kaina?
BFT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.008904049261934482USD.
Kokia yra BFT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BFT yra $ 53.67KUSD.
Ar BFT kaina šiais metais kils?
BFT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BFT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Brazil National Fan (BFT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

