Brazil National Fan (BFT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Brazil National Fan kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BFT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Brazil National Fan kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Brazil National Fan kainos prognozė
$0.024539
$0.024539
+2.57%
USD
Faktinis
Prognozė
Brazil National Fan Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Brazil National Fan (BFT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Brazil National Fan galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.024539 prekybos kainą 2025 m.

Brazil National Fan (BFT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Brazil National Fan galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.025765 prekybos kainą 2026 m.

Brazil National Fan (BFT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BFT ateities kaina yra $ 0.027054 su 10.25% augimo norma.

Brazil National Fan (BFT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BFT ateities kaina yra $ 0.028406 su 15.76% augimo norma.

Brazil National Fan (BFT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BFT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.029827, o augimo norma – 21.55%.

Brazil National Fan (BFT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BFT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.031318, o augimo norma – 27.63%.

Brazil National Fan (BFT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Brazil National Fan kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.051014 prekybos kainą.

Brazil National Fan (BFT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Brazil National Fan kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.083097 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.024539
    0.00%
  • 2026
    $ 0.025765
    5.00%
  • 2027
    $ 0.027054
    10.25%
  • 2028
    $ 0.028406
    15.76%
  • 2029
    $ 0.029827
    21.55%
  • 2030
    $ 0.031318
    27.63%
  • 2031
    $ 0.032884
    34.01%
  • 2032
    $ 0.034528
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.036255
    47.75%
  • 2034
    $ 0.038068
    55.13%
  • 2035
    $ 0.039971
    62.89%
  • 2036
    $ 0.041970
    71.03%
  • 2037
    $ 0.044068
    79.59%
  • 2038
    $ 0.046271
    88.56%
  • 2039
    $ 0.048585
    97.99%
  • 2040
    $ 0.051014
    107.89%
Trumpalaikės Brazil National Fan kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.024539
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.024542
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.024562
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.024639
    0.41%
Brazil National Fan (BFT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BFT kaina yra $0.024539. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Brazil National Fan (BFT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BFT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.024542. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Brazil National Fan (BFT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BFT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.024562. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Brazil National Fan (BFT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BFT kaina yra $0.024639. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Brazil National Fan kainų statistika

$ 0.024539
$ 0.024539

+2.57%

$ 706.05K
$ 706.05K

28.77M
28.77M

$ 54.67K
$ 54.67K

--

Naujausia BFT kaina yra $ 0.024539. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.57%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 54.67K.
Be to, BFT turi 28.77M apyvartą ir $ 706.05K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Brazil National Fan (BFT)

Bandote įsigyti BFT? Dabar galite BFT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Brazil National Fan ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BFT dabar

Brazil National Fan istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Brazil National Fan, dabartinė Brazil National Fan kaina yra 0.024539USD. Apyvartinė Brazil National Fan (BFT) pasiūla yra 0.00 BFT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $706.05K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000146
    $ 0.025323
    $ 0.023861
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.000946
    $ 0.025999
    $ 0.023
  • 30 dienų
    0.43%
    $ 0.007379
    $ 0.02992
    $ 0.016032
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Brazil National Fan kaina pasikeitė $-0.000146, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Brazil National Fan buvo prekiaujama aukščiausia $0.025999 ir žemiausia $0.023. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo BFT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Brazil National Fan įvyko 0.43%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.007379 vertę. Tai rodo, kad BFT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Brazil National Fan kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BFT kainų istoriją

Kaip veikia Brazil National Fan (BFT) kainų prognozės modulis?

Brazil National Fan Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BFT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Brazil National Fan ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BFT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Brazil National Fan kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BFT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BFT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Brazil National Fan potencialą.

Kodėl BFT kainų prognozė yra svarbi?

BFT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BFT dabar?
Pagal jūsų prognozes, BFT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BFT kainų prognozė?
Remiantis Brazil National Fan (BFT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BFT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BFT 2026 m.?
1 vieneto Brazil National Fan (BFT) kaina šiandien yra $0.024539. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BFT kaina 2027 m.?
Brazil National Fan (BFT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BFT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BFT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Brazil National Fan (BFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BFT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Brazil National Fan (BFT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BFT 2030 m.?
1 vieneto Brazil National Fan (BFT) kaina šiandien yra $0.024539. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BFT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BFT kainų prognozė 2040 metams?
Brazil National Fan (BFT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BFT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:43:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.