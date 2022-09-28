BFT

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

VardasBFT

ReitingasNo.2322

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.48%

Cirkuliuojantis kiekis28,772,500

Maksimali pasiūla100,000,000

Bendra pasiūla28,772,500

Cirkuliacijos norma0.2877%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.7131523790128653,2022-09-28

Mažiausia kaina0.008904049261934482,2025-06-03

Vieša blokų grandinėBITCI

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

Loading...