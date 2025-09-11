Bitcoin Cash Node (BCH) realiojo laiko kaina yra $ 589.7. Per pastarąsias 24 valandas BCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 576.3 iki aukščiausios $ 602.8 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BCH kaina yra $ 4,355.6201171875, o žemiausia – $ 75.0753135706.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BCH per pastarąją valandą pasikeitė -0.78%, per 24 valandas – +1.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bitcoin Cash Node (BCH) rinkos informacija
No.17
$ 11.75B
$ 8.00M
$ 12.38B
19.92M
21,000,000
19,923,750
94.87%
0.29%
2017-07-24 00:00:00
$ 555.89
BCH
Dabartinė Bitcoin Cash Node rinkos kapitalizacija yra $ 11.75B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.00M. BCH apyvartoje yra 19.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 19923750. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.38B
Bitcoin Cash Node (BCH) kainos istorija USD
Stebėkite Bitcoin Cash Node kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +8.996
+1.55%
30 dienų
$ -2.1
-0.36%
60 dienų
$ +82
+16.15%
90 dienų
$ +173.6
+41.72%
Bitcoin Cash Node kainos pokytis šiandien
Šiandien BCH užfiksuotas $ +8.996 (+1.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bitcoin Cash Node 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -2.1 (-0.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bitcoin Cash Node 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BCH rodiklis pasikeitė $ +82 (+16.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bitcoin Cash Node 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +173.6 (+41.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bitcoin Cash Node (BCH) pokyčius?
Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.
Bitcoin Cash Node kainos prognozė (USD)
Supratimas apie Bitcoin Cash Node (BCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bitcoin Cash Node (BCH)
