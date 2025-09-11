Daugiau apie BCH

Bitcoin Cash Node logotipas

Bitcoin Cash Node kaina(BCH)

1 BCH į USD – tiesioginė kaina:

$589.4
$589.4$589.4
+1.55%1D
USD
Bitcoin Cash Node (BCH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:53:53(UTC+8)

Bitcoin Cash Node (BCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 576.3
$ 576.3$ 576.3
24 val. žemiausia
$ 602.8
$ 602.8$ 602.8
24 val. aukščiausia

$ 576.3
$ 576.3$ 576.3

$ 602.8
$ 602.8$ 602.8

$ 4,355.6201171875
$ 4,355.6201171875$ 4,355.6201171875

$ 75.0753135706
$ 75.0753135706$ 75.0753135706

-0.78%

+1.55%

+0.52%

+0.52%

Bitcoin Cash Node (BCH) realiojo laiko kaina yra $ 589.7. Per pastarąsias 24 valandas BCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 576.3 iki aukščiausios $ 602.8 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BCH kaina yra $ 4,355.6201171875, o žemiausia – $ 75.0753135706.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BCH per pastarąją valandą pasikeitė -0.78%, per 24 valandas – +1.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitcoin Cash Node (BCH) rinkos informacija

No.17

$ 11.75B
$ 11.75B$ 11.75B

$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M

$ 12.38B
$ 12.38B$ 12.38B

19.92M
19.92M 19.92M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

19,923,750
19,923,750 19,923,750

94.87%

0.29%

2017-07-24 00:00:00

$ 555.89
$ 555.89$ 555.89

BCH

Dabartinė Bitcoin Cash Node rinkos kapitalizacija yra $ 11.75B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 8.00M. BCH apyvartoje yra 19.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 19923750. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.38B

Bitcoin Cash Node (BCH) kainos istorija USD

Stebėkite Bitcoin Cash Node kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +8.996+1.55%
30 dienų$ -2.1-0.36%
60 dienų$ +82+16.15%
90 dienų$ +173.6+41.72%
Bitcoin Cash Node kainos pokytis šiandien

Šiandien BCH užfiksuotas $ +8.996 (+1.55%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bitcoin Cash Node 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -2.1 (-0.36%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bitcoin Cash Node 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BCH rodiklis pasikeitė $ +82 (+16.15% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bitcoin Cash Node 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +173.6 (+41.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bitcoin Cash Node (BCH) pokyčius?

Peržiūrėkite Bitcoin Cash Node kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bitcoin Cash Node (BCH)

Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process.

Bitcoin Cash Node galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bitcoin Cash Node investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BCHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bitcoin Cash Node mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bitcoin Cash Node, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bitcoin Cash Node kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitcoin Cash Node (BCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcoin Cash Node (BCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcoin Cash Node prognozes.

Peržiūrėkite Bitcoin Cash Node kainos prognozę dabar!

Bitcoin Cash Node (BCH) Tokenomika

Supratimas apie Bitcoin Cash Node (BCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bitcoin Cash Node (BCH)

Ieškote, kaip nusipirkti Bitcoin Cash Node? Viskas paprasta ir patogu! Bitcoin Cash Node lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BCH į vietos valiutas

1 Bitcoin Cash Node(BCH) į VND
15,517,955.5
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į AUD
A$890.447
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į GBP
430.481
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į EUR
501.245
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į USD
$589.7
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į MYR
RM2,488.534
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į TRY
24,336.919
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į JPY
¥86,685.9
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į ARS
ARS$840,027.65
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į RUB
49,829.65
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į INR
52,029.231
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į IDR
Rp9,667,211.568
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į KRW
820,166.554
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į PHP
33,742.634
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į EGP
￡E.28,399.952
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į BRL
R$3,184.38
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į CAD
C$813.786
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į BDT
71,825.46
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į NGN
889,438.613
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į COP
$2,312,543.932
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į ZAR
R.10,319.75
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į UAH
24,342.816
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į VES
Bs91,993.2
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į CLP
$566,701.7
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į PKR
Rs167,480.697
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į KZT
317,895.476
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į THB
฿18,734.769
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į TWD
NT$17,897.395
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į AED
د.إ2,164.199
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į CHF
Fr465.863
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į HKD
HK$4,587.866
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į AMD
֏225,330.267
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į MAD
.د.م5,324.991
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į MXN
$10,968.42
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į SAR
ريال2,211.375
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į PLN
2,146.508
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į RON
лв2,553.401
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į SEK
kr5,513.695
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į BGN
лв984.799
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į HUF
Ft198,215.861
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į CZK
12,301.142
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į KWD
د.ك179.8585
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į ILS
1,963.701
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į AOA
Kz537,552.829
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į BHD
.د.ب222.3169
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į BMD
$589.7
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į DKK
kr3,762.286
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į HNL
L15,456.037
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į MUR
26,866.732
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į NAD
$10,366.926
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į NOK
kr5,855.721
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į NZD
$990.696
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į PAB
B/.589.7
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į PGK
K2,500.328
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į QAR
ر.ق2,146.508
1 Bitcoin Cash Node(BCH) į RSD
дин.59,064.352

Bitcoin Cash Node išteklius

Išsamesnei Bitcoin Cash Node analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Bitcoin Cash Node svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitcoin Cash Node

Kiek Bitcoin Cash Node(BCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BCH kaina USD valiuta yra 589.7USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BCH į USD kaina?
Dabartinė BCH kaina USD valiuta yra $ 589.7. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitcoin Cash Node rinkos kapitalizacija?
BCH rinkos kapitalizacija yra $ 11.75BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BCH apyvartoje?
BCH apyvartoje yra 19.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BCH kaina?
BCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4,355.6201171875USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BCH kaina?
BCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 75.0753135706USD.
Kokia yra BCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BCH yra $ 8.00MUSD.
Ar BCH kaina šiais metais kils?
BCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:53:53(UTC+8)

Bitcoin Cash Node (BCH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

