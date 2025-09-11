Daugiau apie BASEDAI

BASEDAI Kainos informacija

BASEDAI Baltoji knyga

BASEDAI Oficiali svetainė

BASEDAI Tokenomika

BASEDAI Kainų prognozė

BASEDAI Istorija

BASEDAI pirkimo vadovas

BASEDAIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

BASEDAI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Based Labs logotipas

Based Labs kaina(BASEDAI)

1 BASEDAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.2271
$0.2271$0.2271
-15.79%1D
USD
Based Labs (BASEDAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:53:38(UTC+8)

Based Labs (BASEDAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.21
$ 0.21$ 0.21
24 val. žemiausia
$ 0.2814
$ 0.2814$ 0.2814
24 val. aukščiausia

$ 0.21
$ 0.21$ 0.21

$ 0.2814
$ 0.2814$ 0.2814

$ 10.751129650865769
$ 10.751129650865769$ 10.751129650865769

$ 0.23578176142852708
$ 0.23578176142852708$ 0.23578176142852708

-0.57%

-15.79%

-19.56%

-19.56%

Based Labs (BASEDAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.2271. Per pastarąsias 24 valandas BASEDAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.21 iki aukščiausios $ 0.2814 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BASEDAI kaina yra $ 10.751129650865769, o žemiausia – $ 0.23578176142852708.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BASEDAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.57%, per 24 valandas – -15.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Based Labs (BASEDAI) rinkos informacija

No.1204

$ 7.86M
$ 7.86M$ 7.86M

$ 23.50K
$ 23.50K$ 23.50K

$ 8.10M
$ 8.10M$ 8.10M

34.60M
34.60M 34.60M

35,669,420
35,669,420 35,669,420

35,669,420
35,669,420 35,669,420

97.00%

ETH

Dabartinė Based Labs rinkos kapitalizacija yra $ 7.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 23.50K. BASEDAI apyvartoje yra 34.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 35669420. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.10M

Based Labs (BASEDAI) kainos istorija USD

Stebėkite Based Labs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.042583-15.79%
30 dienų$ -0.0421-15.64%
60 dienų$ -0.1081-32.25%
90 dienų$ -0.1597-41.29%
Based Labs kainos pokytis šiandien

Šiandien BASEDAI užfiksuotas $ -0.042583 (-15.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Based Labs 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0421 (-15.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Based Labs 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BASEDAI rodiklis pasikeitė $ -0.1081 (-32.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Based Labs 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1597 (-41.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Based Labs (BASEDAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Based Labs kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Based Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Based Labs investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BASEDAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Based Labs mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Based Labs, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Based Labs kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Based Labs (BASEDAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Based Labs (BASEDAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Based Labs prognozes.

Peržiūrėkite Based Labs kainos prognozę dabar!

Based Labs (BASEDAI) Tokenomika

Supratimas apie Based Labs (BASEDAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BASEDAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Based Labs (BASEDAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Based Labs? Viskas paprasta ir patogu! Based Labs lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BASEDAI į vietos valiutas

1 Based Labs(BASEDAI) į VND
5,976.1365
1 Based Labs(BASEDAI) į AUD
A$0.342921
1 Based Labs(BASEDAI) į GBP
0.165783
1 Based Labs(BASEDAI) į EUR
0.193035
1 Based Labs(BASEDAI) į USD
$0.2271
1 Based Labs(BASEDAI) į MYR
RM0.958362
1 Based Labs(BASEDAI) į TRY
9.372417
1 Based Labs(BASEDAI) į JPY
¥33.3837
1 Based Labs(BASEDAI) į ARS
ARS$323.50395
1 Based Labs(BASEDAI) į RUB
19.18995
1 Based Labs(BASEDAI) į INR
20.037033
1 Based Labs(BASEDAI) į IDR
Rp3,722.950224
1 Based Labs(BASEDAI) į KRW
315.855222
1 Based Labs(BASEDAI) į PHP
12.994662
1 Based Labs(BASEDAI) į EGP
￡E.10.937136
1 Based Labs(BASEDAI) į BRL
R$1.22634
1 Based Labs(BASEDAI) į CAD
C$0.313398
1 Based Labs(BASEDAI) į BDT
27.66078
1 Based Labs(BASEDAI) į NGN
342.532659
1 Based Labs(BASEDAI) į COP
$890.586276
1 Based Labs(BASEDAI) į ZAR
R.3.97425
1 Based Labs(BASEDAI) į UAH
9.374688
1 Based Labs(BASEDAI) į VES
Bs35.4276
1 Based Labs(BASEDAI) į CLP
$218.2431
1 Based Labs(BASEDAI) į PKR
Rs64.498671
1 Based Labs(BASEDAI) į KZT
122.425068
1 Based Labs(BASEDAI) į THB
฿7.214967
1 Based Labs(BASEDAI) į TWD
NT$6.892485
1 Based Labs(BASEDAI) į AED
د.إ0.833457
1 Based Labs(BASEDAI) į CHF
Fr0.179409
1 Based Labs(BASEDAI) į HKD
HK$1.766838
1 Based Labs(BASEDAI) į AMD
֏86.777181
1 Based Labs(BASEDAI) į MAD
.د.م2.050713
1 Based Labs(BASEDAI) į MXN
$4.22406
1 Based Labs(BASEDAI) į SAR
ريال0.851625
1 Based Labs(BASEDAI) į PLN
0.826644
1 Based Labs(BASEDAI) į RON
лв0.983343
1 Based Labs(BASEDAI) į SEK
kr2.123385
1 Based Labs(BASEDAI) į BGN
лв0.379257
1 Based Labs(BASEDAI) į HUF
Ft76.335123
1 Based Labs(BASEDAI) į CZK
4.737306
1 Based Labs(BASEDAI) į KWD
د.ك0.0692655
1 Based Labs(BASEDAI) į ILS
0.756243
1 Based Labs(BASEDAI) į AOA
Kz207.017547
1 Based Labs(BASEDAI) į BHD
.د.ب0.0856167
1 Based Labs(BASEDAI) į BMD
$0.2271
1 Based Labs(BASEDAI) į DKK
kr1.448898
1 Based Labs(BASEDAI) į HNL
L5.952291
1 Based Labs(BASEDAI) į MUR
10.346676
1 Based Labs(BASEDAI) į NAD
$3.992418
1 Based Labs(BASEDAI) į NOK
kr2.255103
1 Based Labs(BASEDAI) į NZD
$0.381528
1 Based Labs(BASEDAI) į PAB
B/.0.2271
1 Based Labs(BASEDAI) į PGK
K0.962904
1 Based Labs(BASEDAI) į QAR
ر.ق0.826644
1 Based Labs(BASEDAI) į RSD
дин.22.746336

Based Labs išteklius

Išsamesnei Based Labs analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Based Labs svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Based Labs

Kiek Based Labs(BASEDAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BASEDAI kaina USD valiuta yra 0.2271USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BASEDAI į USD kaina?
Dabartinė BASEDAI kaina USD valiuta yra $ 0.2271. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Based Labs rinkos kapitalizacija?
BASEDAI rinkos kapitalizacija yra $ 7.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BASEDAI apyvartoje?
BASEDAI apyvartoje yra 34.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BASEDAI kaina?
BASEDAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 10.751129650865769USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BASEDAI kaina?
BASEDAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.23578176142852708USD.
Kokia yra BASEDAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BASEDAI yra $ 23.50KUSD.
Ar BASEDAI kaina šiais metais kils?
BASEDAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BASEDAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:53:38(UTC+8)

Based Labs (BASEDAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BASEDAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

BASEDAI
BASEDAI
USD
USD

1 BASEDAI = 0.2271 USD

Prekiauti BASEDAI

BASEDAIUSDT
$0.2271
$0.2271$0.2271
-15.79%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis