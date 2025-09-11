Based Labs (BASEDAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.2271. Per pastarąsias 24 valandas BASEDAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.21 iki aukščiausios $ 0.2814 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BASEDAI kaina yra $ 10.751129650865769, o žemiausia – $ 0.23578176142852708.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BASEDAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.57%, per 24 valandas – -15.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Based Labs (BASEDAI) rinkos informacija
Dabartinė Based Labs rinkos kapitalizacija yra $ 7.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 23.50K. BASEDAI apyvartoje yra 34.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 35669420. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.10M
Based Labs (BASEDAI) kainos istorija USD
Stebėkite Based Labs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.042583
-15.79%
30 dienų
$ -0.0421
-15.64%
60 dienų
$ -0.1081
-32.25%
90 dienų
$ -0.1597
-41.29%
Based Labs kainos pokytis šiandien
Šiandien BASEDAI užfiksuotas $ -0.042583 (-15.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Based Labs 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0421 (-15.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Based Labs 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BASEDAI rodiklis pasikeitė $ -0.1081 (-32.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Based Labs 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.1597 (-41.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Based Labs (BASEDAI) pokyčius?
BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.
