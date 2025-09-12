Based Labs (BASEDAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Based Labs kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BASEDAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Based Labs kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Based Labs kainos prognozė
$0.2475
$0.2475$0.2475
-9.67%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:36:42(UTC+8)

Based Labs Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Based Labs (BASEDAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Based Labs galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.2475 prekybos kainą 2025 m.

Based Labs (BASEDAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Based Labs galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.259875 prekybos kainą 2026 m.

Based Labs (BASEDAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BASEDAI ateities kaina yra $ 0.272868 su 10.25% augimo norma.

Based Labs (BASEDAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BASEDAI ateities kaina yra $ 0.286512 su 15.76% augimo norma.

Based Labs (BASEDAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BASEDAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.300837, o augimo norma – 21.55%.

Based Labs (BASEDAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BASEDAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.315879, o augimo norma – 27.63%.

Based Labs (BASEDAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Based Labs kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.514534 prekybos kainą.

Based Labs (BASEDAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Based Labs kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.838122 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.2475
    0.00%
  • 2026
    $ 0.259875
    5.00%
  • 2027
    $ 0.272868
    10.25%
  • 2028
    $ 0.286512
    15.76%
  • 2029
    $ 0.300837
    21.55%
  • 2030
    $ 0.315879
    27.63%
  • 2031
    $ 0.331673
    34.01%
  • 2032
    $ 0.348257
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.365670
    47.75%
  • 2034
    $ 0.383953
    55.13%
  • 2035
    $ 0.403151
    62.89%
  • 2036
    $ 0.423308
    71.03%
  • 2037
    $ 0.444474
    79.59%
  • 2038
    $ 0.466698
    88.56%
  • 2039
    $ 0.490033
    97.99%
  • 2040
    $ 0.514534
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Based Labs kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.2475
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.247533
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.247737
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.248517
    0.41%
Based Labs (BASEDAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BASEDAI kaina yra $0.2475. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Based Labs (BASEDAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BASEDAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.247533. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Based Labs (BASEDAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BASEDAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.247737. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Based Labs (BASEDAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BASEDAI kaina yra $0.248517. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Based Labs kainų statistika

$ 0.2475
$ 0.2475$ 0.2475

-9.67%

$ 8.56M
$ 8.56M$ 8.56M

34.60M
34.60M 34.60M

$ 32.05K
$ 32.05K$ 32.05K

--

Naujausia BASEDAI kaina yra $ 0.2475. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -9.67%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 32.05K.
Be to, BASEDAI turi 34.60M apyvartą ir $ 8.56M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Based Labs (BASEDAI)

Bandote įsigyti BASEDAI? Dabar galite BASEDAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Based Labs ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BASEDAI dabar

Based Labs istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Based Labs, dabartinė Based Labs kaina yra 0.2475USD. Apyvartinė Based Labs (BASEDAI) pasiūla yra 0.00 BASEDAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8.56M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.009699
    $ 0.2836
    $ 0.2468
  • 7 dienos
    -0.07%
    $ -0.020299
    $ 0.3199
    $ 0.21
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.028700
    $ 0.445
    $ 0.21
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Based Labs kaina pasikeitė $-0.009699, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Based Labs buvo prekiaujama aukščiausia $0.3199 ir žemiausia $0.21. Kainos pokytis buvo -0.07%. Ši naujausia tendencija parodo BASEDAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Based Labs įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.028700 vertę. Tai rodo, kad BASEDAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Based Labs kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BASEDAI kainų istoriją

Kaip veikia Based Labs (BASEDAI) kainų prognozės modulis?

Based Labs Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BASEDAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Based Labs ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BASEDAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Based Labs kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BASEDAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BASEDAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Based Labs potencialą.

Kodėl BASEDAI kainų prognozė yra svarbi?

BASEDAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BASEDAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, BASEDAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BASEDAI kainų prognozė?
Remiantis Based Labs (BASEDAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BASEDAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BASEDAI 2026 m.?
1 vieneto Based Labs (BASEDAI) kaina šiandien yra $0.2475. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BASEDAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BASEDAI kaina 2027 m.?
Based Labs (BASEDAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BASEDAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BASEDAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Based Labs (BASEDAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BASEDAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Based Labs (BASEDAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BASEDAI 2030 m.?
1 vieneto Based Labs (BASEDAI) kaina šiandien yra $0.2475. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BASEDAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BASEDAI kainų prognozė 2040 metams?
Based Labs (BASEDAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BASEDAI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:36:42(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.