Bakery kaina(BAKE)

$0.12929
-1.05%1D
Bakery (BAKE) kainos grafikas realiu laiku
Bakery (BAKE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03923
24 val. žemiausia
$ 0.2189
24 val. aukščiausia

$ 0.03923
$ 0.2189
$ 8.47949809
$ 0.00756707
+2.71%

-1.05%

+150.23%

+150.23%

Bakery (BAKE) realiojo laiko kaina yra $ 0.12972. Per pastarąsias 24 valandas BAKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03923 iki aukščiausios $ 0.2189 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAKE kaina yra $ 8.47949809, o žemiausia – $ 0.00756707.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAKE per pastarąją valandą pasikeitė +2.71%, per 24 valandas – -1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +150.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bakery (BAKE) rinkos informacija

No.667

$ 37.59M
$ 6.30M
$ 37.59M
289.77M
289,770,497.6233005
BSC

Dabartinė Bakery rinkos kapitalizacija yra $ 37.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.30M. BAKE apyvartoje yra 289.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 289770497.6233005. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.59M

Bakery (BAKE) kainos istorija USD

Stebėkite Bakery kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001372-1.05%
30 dienų$ +0.04459+52.37%
60 dienų$ +0.03938+43.59%
90 dienų$ +0.02862+28.30%
Bakery kainos pokytis šiandien

Šiandien BAKE užfiksuotas $ -0.001372 (-1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bakery 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.04459 (+52.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bakery 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BAKE rodiklis pasikeitė $ +0.03938 (+43.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bakery 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02862 (+28.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra Bakery (BAKE)

Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.

Bakery galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bakery investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Bakery kainos prognozė (USD)

BAKE į vietos valiutas

1 Bakery(BAKE) į VND
3,413.5818
1 Bakery(BAKE) į AUD
A$0.1958772
1 Bakery(BAKE) į GBP
0.0946956
1 Bakery(BAKE) į EUR
0.110262
1 Bakery(BAKE) į USD
$0.12972
1 Bakery(BAKE) į MYR
RM0.5461212
1 Bakery(BAKE) į TRY
5.3548416
1 Bakery(BAKE) į JPY
¥19.06884
1 Bakery(BAKE) į ARS
ARS$184.78614
1 Bakery(BAKE) į RUB
10.9600428
1 Bakery(BAKE) į INR
11.428332
1 Bakery(BAKE) į IDR
Rp2,126.5570368
1 Bakery(BAKE) į KRW
180.1655136
1 Bakery(BAKE) į PHP
7.4096064
1 Bakery(BAKE) į EGP
￡E.6.239532
1 Bakery(BAKE) į BRL
R$0.700488
1 Bakery(BAKE) į CAD
C$0.1790136
1 Bakery(BAKE) į BDT
15.799896
1 Bakery(BAKE) į NGN
195.9511404
1 Bakery(BAKE) į COP
$508.7047632
1 Bakery(BAKE) į ZAR
R.2.2688028
1 Bakery(BAKE) į UAH
5.3548416
1 Bakery(BAKE) į VES
Bs20.23632
1 Bakery(BAKE) į CLP
$124.66092
1 Bakery(BAKE) į PKR
Rs36.8417772
1 Bakery(BAKE) į KZT
69.9294576
1 Bakery(BAKE) į THB
฿4.1225016
1 Bakery(BAKE) į TWD
NT$3.92403
1 Bakery(BAKE) į AED
د.إ0.4760724
1 Bakery(BAKE) į CHF
Fr0.1024788
1 Bakery(BAKE) į HKD
HK$1.0092216
1 Bakery(BAKE) į AMD
֏49.5673092
1 Bakery(BAKE) į MAD
.د.م1.1713716
1 Bakery(BAKE) į MXN
$2.4114948
1 Bakery(BAKE) į SAR
ريال0.48645
1 Bakery(BAKE) į PLN
0.4721808
1 Bakery(BAKE) į RON
лв0.5616876
1 Bakery(BAKE) į SEK
kr1.2115848
1 Bakery(BAKE) į BGN
лв0.2166324
1 Bakery(BAKE) į HUF
Ft43.5885144
1 Bakery(BAKE) į CZK
2.704662
1 Bakery(BAKE) į KWD
د.ك0.0395646
1 Bakery(BAKE) į ILS
0.4306704
1 Bakery(BAKE) į AOA
Kz118.6821252
1 Bakery(BAKE) į BHD
.د.ب0.04890444
1 Bakery(BAKE) į BMD
$0.12972
1 Bakery(BAKE) į DKK
kr0.8276136
1 Bakery(BAKE) į HNL
L3.3999612
1 Bakery(BAKE) į MUR
5.90226
1 Bakery(BAKE) į NAD
$2.2804776
1 Bakery(BAKE) į NOK
kr1.2881196
1 Bakery(BAKE) į NZD
$0.2179296
1 Bakery(BAKE) į PAB
B/.0.12972
1 Bakery(BAKE) į PGK
K0.5500128
1 Bakery(BAKE) į QAR
ر.ق0.4721808
1 Bakery(BAKE) į RSD
дин.12.991458

Bakery išteklius

Išsamesnei Bakery analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Bakery svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bakery

Kiek Bakery(BAKE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BAKE kaina USD valiuta yra 0.12972USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BAKE į USD kaina?
Dabartinė BAKE kaina USD valiuta yra $ 0.12972. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bakery rinkos kapitalizacija?
BAKE rinkos kapitalizacija yra $ 37.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BAKE apyvartoje?
BAKE apyvartoje yra 289.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BAKE kaina?
BAKE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.47949809USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BAKE kaina?
BAKE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00756707USD.
Kokia yra BAKE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BAKE yra $ 6.30MUSD.
Ar BAKE kaina šiais metais kils?
BAKE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BAKE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Bakery (BAKE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

BAKEUSDT
$0.12929
$0.12929$0.12929
-1.64%

