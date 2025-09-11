Bakery (BAKE) realiojo laiko kaina yra $ 0.12972. Per pastarąsias 24 valandas BAKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03923 iki aukščiausios $ 0.2189 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAKE kaina yra $ 8.47949809, o žemiausia – $ 0.00756707.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAKE per pastarąją valandą pasikeitė +2.71%, per 24 valandas – -1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +150.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bakery (BAKE) rinkos informacija
No.667
$ 37.59M
$ 37.59M$ 37.59M
$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M
$ 37.59M
$ 37.59M$ 37.59M
289.77M
289.77M 289.77M
289,770,497.6233005
289,770,497.6233005 289,770,497.6233005
BSC
Dabartinė Bakery rinkos kapitalizacija yra $ 37.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.30M. BAKE apyvartoje yra 289.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 289770497.6233005. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.59M
Bakery (BAKE) kainos istorija USD
Stebėkite Bakery kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001372
-1.05%
30 dienų
$ +0.04459
+52.37%
60 dienų
$ +0.03938
+43.59%
90 dienų
$ +0.02862
+28.30%
Bakery kainos pokytis šiandien
Šiandien BAKE užfiksuotas $ -0.001372 (-1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bakery 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.04459 (+52.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bakery 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BAKE rodiklis pasikeitė $ +0.03938 (+43.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bakery 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02862 (+28.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bakery (BAKE) pokyčius?
Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.
Bakery galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bakery investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bakery, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bakery kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bakery (BAKE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bakery (BAKE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bakery prognozes.
Supratimas apie Bakery (BAKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BAKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bakery (BAKE)
Ieškote, kaip nusipirkti Bakery? Viskas paprasta ir patogu! Bakery lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.