Šiandienos tiesioginė Broadcom kaina yra 342.91 USD.AVGOON Rinkos kapitalizacija yra 1,134,411.1869683771 USD. Stebėkite AVGOON į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

Broadcom (AVGOON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 11:44:29(UTC+8)

Broadcom kaina šiandien

Šiandienos Broadcom (AVGOON) tiesioginė kaina yra $ 342.91, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 1.65%. Dabartinis AVGOON į USD konversijos rodiklis yra $ 342.91 už AVGOON.

Broadcom šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #1991 vietą $ 1.13M, o apyvartoje yra 3.31K AVGOON. Per pastarąsias 24 valandas AVGOON prekyba svyravo tarp $ 332.98 (žemiausios) ir $ 351.11 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 390.63879187276996, o visų laikų žemiausia – $ 297.29808264469034.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip AVGOON judėjo +1.29% per pastarąją valandą ir +0.18% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 94.21K.

Broadcom (AVGOON) rinkos informacija

$ 1.13M
$ 94.21K
$ 1.13M
3.31K
3,308.18928281
ETH

Dabartinė Broadcom rinkos kapitalizacija yra $ 1.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 94.21K. AVGOON apyvartoje yra 3.31K vienetų, o bendras kiekis siekia 3308.18928281. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.13M

Broadcom Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.29%

+1.65%

+0.18%

+0.18%

Broadcom (AVGOON) kainos istorija USD

Stebėkite Broadcom kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +5.5662+1.65%
30 dienų$ +0.77+0.22%
60 dienų$ +2.42+0.71%
90 dienų$ +62.91+22.46%
Broadcom kainos pokytis šiandien

Šiandien AVGOON užfiksuotas $ +5.5662 (+1.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Broadcom 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.77 (+0.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Broadcom 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AVGOON rodiklis pasikeitė $ +2.42 (+0.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Broadcom 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +62.91 (+22.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Broadcom (AVGOON) pokyčius?

Peržiūrėkite Broadcom kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė Broadcom

Broadcom (AVGOON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVGOON 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Broadcom (AVGOON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Broadcom kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

Kas yra Broadcom (AVGOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Broadcom išteklius

Išsamesnei Broadcom analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Broadcom svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Broadcom

Kiek 1 Broadcom bus vertas 2030 m.?
Jei Broadcom augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus Broadcom potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 11:44:29(UTC+8)

