Broadcom (AVGOON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Broadcom kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AVGOON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Broadcom kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Broadcom kainos prognozė
$343.22
+1.74%
USD
Faktinis
Prognozė
Broadcom Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Broadcom (AVGOON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Broadcom galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 343.22 prekybos kainą 2025 m.

Broadcom (AVGOON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Broadcom galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 360.3810 prekybos kainą 2026 m.

Broadcom (AVGOON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AVGOON ateities kaina yra $ 378.4000 su 10.25% augimo norma.

Broadcom (AVGOON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AVGOON ateities kaina yra $ 397.3200 su 15.76% augimo norma.

Broadcom (AVGOON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVGOON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 417.1860, o augimo norma – 21.55%.

Broadcom (AVGOON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVGOON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 438.0453, o augimo norma – 27.63%.

Broadcom (AVGOON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Broadcom kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 713.5297 prekybos kainą.

Broadcom (AVGOON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Broadcom kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1,162.2647 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 343.22
    0.00%
  • 2026
    $ 360.3810
    5.00%
  • 2027
    $ 378.4000
    10.25%
  • 2028
    $ 397.3200
    15.76%
  • 2029
    $ 417.1860
    21.55%
  • 2030
    $ 438.0453
    27.63%
  • 2031
    $ 459.9476
    34.01%
  • 2032
    $ 482.9450
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 507.0922
    47.75%
  • 2034
    $ 532.4468
    55.13%
  • 2035
    $ 559.0692
    62.89%
  • 2036
    $ 587.0226
    71.03%
  • 2037
    $ 616.3738
    79.59%
  • 2038
    $ 647.1924
    88.56%
  • 2039
    $ 679.5521
    97.99%
  • 2040
    $ 713.5297
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Broadcom kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 343.22
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 343.2670
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 343.5491
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 344.6304
    0.41%
Broadcom (AVGOON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma AVGOON kaina yra $343.22. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Broadcom (AVGOON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė AVGOON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $343.2670. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Broadcom (AVGOON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AVGOON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $343.5491. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Broadcom (AVGOON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AVGOON kaina yra $344.6304. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Broadcom kainų statistika

$ 343.22
$ 343.22$ 343.22

+1.74%

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

3.31K
3.31K 3.31K

$ 84.85K
$ 84.85K$ 84.85K

--

Naujausia AVGOON kaina yra $ 343.22. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.74%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 84.85K.
Be to, AVGOON turi 3.31K apyvartą ir $ 1.14M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Broadcom (AVGOON)

Bandote įsigyti AVGOON? Dabar galite AVGOON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Broadcom ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AVGOON dabar

Broadcom istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Broadcom, dabartinė Broadcom kaina yra 343.15USD. Apyvartinė Broadcom (AVGOON) pasiūla yra 0.00 AVGOON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.14M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -3.0900
    $ 347.96
    $ 332.98
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0.659999
    $ 376.15
    $ 332.98
  • 30 dienų
    -0.01%
    $ -3.4900
    $ 402.28
    $ 330.39
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Broadcom kaina pasikeitė $-3.0900, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Broadcom buvo prekiaujama aukščiausia $376.15 ir žemiausia $332.98. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo AVGOON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Broadcom įvyko -0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-3.4900 vertę. Tai rodo, kad AVGOON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Broadcom kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AVGOON kainų istoriją

Kaip veikia Broadcom (AVGOON) kainų prognozės modulis?

Broadcom Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AVGOON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Broadcom ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AVGOON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Broadcom kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AVGOON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AVGOON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Broadcom potencialą.

Kodėl AVGOON kainų prognozė yra svarbi?

AVGOON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AVGOON dabar?
Pagal jūsų prognozes, AVGOON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AVGOON kainų prognozė?
Remiantis Broadcom (AVGOON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AVGOON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AVGOON 2026 m.?
1 vieneto Broadcom (AVGOON) kaina šiandien yra $343.22. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVGOON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AVGOON kaina 2027 m.?
Broadcom (AVGOON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AVGOON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AVGOON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Broadcom (AVGOON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AVGOON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Broadcom (AVGOON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AVGOON 2030 m.?
1 vieneto Broadcom (AVGOON) kaina šiandien yra $343.22. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVGOON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AVGOON kainų prognozė 2040 metams?
Broadcom (AVGOON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AVGOON kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.