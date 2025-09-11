Avalanche (AVAX) realiojo laiko kaina yra $ 28.98. Per pastarąsias 24 valandas AVAX svyravo nuo žemiausios kainos $ 26.05 iki aukščiausios $ 29.52 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVAX kaina yra $ 146.21786401299232, o žemiausia – $ 2.7888219.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVAX per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – +1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Avalanche (AVAX) rinkos informacija
No.16
$ 12.24B
$ 12.24B$ 12.24B
$ 48.04M
$ 48.04M$ 48.04M
$ 20.74B
$ 20.74B$ 20.74B
422.28M
422.28M 422.28M
715,748,719
715,748,719 715,748,719
457,277,985.48916084
457,277,985.48916084 457,277,985.48916084
58.99%
0.31%
AVAX_XCHAIN
Dabartinė Avalanche rinkos kapitalizacija yra $ 12.24B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.04M. AVAX apyvartoje yra 422.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 457277985.48916084. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.74B
Avalanche (AVAX) kainos istorija USD
Stebėkite Avalanche kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.3095
+1.08%
30 dienų
$ +5.85
+25.29%
60 dienų
$ +7.88
+37.34%
90 dienų
$ +9.88
+51.72%
Avalanche kainos pokytis šiandien
Šiandien AVAX užfiksuotas $ +0.3095 (+1.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Avalanche 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +5.85 (+25.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Avalanche 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AVAX rodiklis pasikeitė $ +7.88 (+37.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Avalanche 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +9.88 (+51.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Avalanche (AVAX) pokyčius?
Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.
Avalanche galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Avalanche investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AVAXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Avalanche mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Avalanche, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Avalanche kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Avalanche (AVAX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Avalanche (AVAX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Avalanche prognozes.
Supratimas apie Avalanche (AVAX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVAXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Avalanche (AVAX)
Ieškote, kaip nusipirkti Avalanche? Viskas paprasta ir patogu! Avalanche lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.