Avalanche logotipas

Avalanche kaina(AVAX)

1 AVAX į USD – tiesioginė kaina:

$28.97
$28.97$28.97
+1.08%1D
USD
Avalanche (AVAX) kainos grafikas realiu laiku
Avalanche (AVAX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 26.05
$ 26.05$ 26.05
24 val. žemiausia
$ 29.52
$ 29.52$ 29.52
24 val. aukščiausia

$ 26.05
$ 26.05$ 26.05

$ 29.52
$ 29.52$ 29.52

$ 146.21786401299232
$ 146.21786401299232$ 146.21786401299232

$ 2.7888219
$ 2.7888219$ 2.7888219

-0.45%

+1.08%

+15.50%

+15.50%

Avalanche (AVAX) realiojo laiko kaina yra $ 28.98. Per pastarąsias 24 valandas AVAX svyravo nuo žemiausios kainos $ 26.05 iki aukščiausios $ 29.52 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AVAX kaina yra $ 146.21786401299232, o žemiausia – $ 2.7888219.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AVAX per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – +1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Avalanche (AVAX) rinkos informacija

No.16

$ 12.24B
$ 12.24B$ 12.24B

$ 48.04M
$ 48.04M$ 48.04M

$ 20.74B
$ 20.74B$ 20.74B

422.28M
422.28M 422.28M

715,748,719
715,748,719 715,748,719

457,277,985.48916084
457,277,985.48916084 457,277,985.48916084

58.99%

0.31%

AVAX_XCHAIN

Dabartinė Avalanche rinkos kapitalizacija yra $ 12.24B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 48.04M. AVAX apyvartoje yra 422.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 457277985.48916084. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.74B

Avalanche (AVAX) kainos istorija USD

Stebėkite Avalanche kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.3095+1.08%
30 dienų$ +5.85+25.29%
60 dienų$ +7.88+37.34%
90 dienų$ +9.88+51.72%
Avalanche kainos pokytis šiandien

Šiandien AVAX užfiksuotas $ +0.3095 (+1.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Avalanche 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +5.85 (+25.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Avalanche 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AVAX rodiklis pasikeitė $ +7.88 (+37.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Avalanche 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +9.88 (+51.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Avalanche (AVAX) pokyčius?

Peržiūrėkite Avalanche kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Avalanche (AVAX)

Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.

Avalanche galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Avalanche investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AVAXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Avalanche mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Avalanche, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Avalanche kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Avalanche (AVAX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Avalanche (AVAX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Avalanche prognozes.

Peržiūrėkite Avalanche kainos prognozę dabar!

Avalanche (AVAX) Tokenomika

Supratimas apie Avalanche (AVAX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AVAXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Avalanche (AVAX)

Ieškote, kaip nusipirkti Avalanche? Viskas paprasta ir patogu! Avalanche lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Avalanche išteklius

Išsamesnei Avalanche analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Avalanche svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Avalanche

Kiek Avalanche(AVAX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AVAX kaina USD valiuta yra 28.98USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AVAX į USD kaina?
Dabartinė AVAX kaina USD valiuta yra $ 28.98. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Avalanche rinkos kapitalizacija?
AVAX rinkos kapitalizacija yra $ 12.24BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AVAX apyvartoje?
AVAX apyvartoje yra 422.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AVAX kaina?
AVAX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 146.21786401299232USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AVAX kaina?
AVAX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2.7888219USD.
Kokia yra AVAX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AVAX yra $ 48.04MUSD.
Ar AVAX kaina šiais metais kils?
AVAX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AVAX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:21:43(UTC+8)

Avalanche (AVAX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

