Avalanche (AVAX) Tokenomika
Avalanche (AVAX) Informacija
Avalanche is the fastest smart contracts platform in the blockchain industry, as measured by time-to-finality, and has the most validators securing its activity of any proof-of-stake protocol. Avalanche is blazingly fast, low cost, and green. Any smart contract-enabled application can outperform its competition on Avalanche.
Avalanche (AVAX) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Avalanche (AVAX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Avalanche tokeno struktūra (AVAX)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami AVAX tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Avalanche (AVAX) is the native token of the Avalanche network, designed to secure the network, pay for transaction fees, and incentivize participation. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Supply: 720 million AVAX at genesis.
- Staking Rewards: Up to 360 million AVAX (50% of initial supply) allocated for staking rewards, distributed to validators and delegators over time.
- No Hard Cap: While the initial supply is fixed, AVAX is inflationary due to ongoing staking rewards, but the emission rate can be adjusted via governance.
Allocation Mechanism
|Allocation Recipient
|Total Unlocked Amount (AVAX)
|% of Initial Supply
|Vesting/Lockup Details
|Team
|72,000,000
|10.00%
|4-year vesting
|Foundation
|66,672,000
|9.26%
|10-year vesting, quarterly unlocks
|Public Sale A2
|59,760,000
|8.33%
|18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
|Community & Development Endowment
|50,400,000
|7.00%
|1-year vesting
|Strategic Partners
|36,000,000
|5.00%
|4-year vesting
|Private Sale
|25,200,000
|3.50%
|Not specified
|Seed Sale
|18,000,000
|2.50%
|Not specified
|Airdrop
|18,000,000
|2.50%
|4-year vesting
|Public Sale A1
|7,200,000
|1.00%
|1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet
|Public Sale B
|4,824,000
|0.67%
|No lockup
Usage and Incentive Mechanism
- Staking: Validators must self-stake at least 2,000 AVAX; delegators can stake a minimum of 25 AVAX. Staking secures the network and earns rewards.
- Transaction Fees: All network fees are paid in AVAX and are burned, reducing circulating supply over time.
- Governance: AVAX will be used for on-chain governance, allowing tokenholders to vote on network parameters (not yet live as of Nov. 2024).
- Incentive Programs: AVAX is used for ecosystem incentives, such as liquidity mining (e.g., Avalanche Rush), airdrops, and testnet rewards.
Locking Mechanism
- Staking Lock: Staked AVAX is locked for a minimum of 2 weeks and a maximum of 1 year.
- Vesting Schedules: Most allocations (team, foundation, partners, airdrops) are subject to multi-year vesting with periodic unlocks.
- Airdrops & Incentives: Some airdrops and incentive rewards are subject to lockups (e.g., 1-year lockup for testnet rewards).
Unlocking Time
- Foundation: 10-year quarterly vesting starting from December 9, 2020, with each unlock event releasing 1,666,800 AVAX.
- Team: 4-year vesting.
- Community & Development Endowment: 1-year vesting.
- Strategic Partners & Airdrop: 4-year vesting.
- Public Sale A1: 1-year vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
- Public Sale A2: 18-month vesting, quarterly unlocks, 10% at mainnet.
- Public Sale B: No lockup.
Example Unlock Schedule (Foundation)
|Unlock Date
|Amount Unlocked (AVAX)
|Unlock Type
|Granularity
|2028-05-01
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|2028-07-30
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|2028-10-28
|1,666,800
|Cliff
|Instant
|...
|...
|...
|...
|2030-07-20
|1,666,800
|Cliff
|Instant
Additional Notes
- No Superusers: There are no privileged accounts that can alter balances or transactions.
- Dynamic Fees: Avalanche uses a dynamic fee mechanism to adjust transaction costs based on network congestion.
- DeFi Growth: As of June 2025, Avalanche’s DeFi TVL reached approximately $1.5 billion, reflecting strong ecosystem adoption.
Summary Table: AVAX Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|720M initial, inflationary via staking rewards, emission rate adjustable by governance
|Allocation
|Team, Foundation, Sales, Community, Partners, Airdrops, Incentives
|Usage
|Staking, transaction fees (burned), governance (future), ecosystem incentives
|Locking
|Staking (2 weeks–1 year), vesting (1–10 years, quarterly unlocks), airdrop lockups
|Unlocking
|Scheduled per allocation, e.g., Foundation: 10 years, quarterly; Team: 4 years
Avalanche’s token economics are designed to balance long-term network security, ecosystem growth, and fair distribution, with robust mechanisms for staking, vesting, and dynamic fee adjustment.
Avalanche (AVAX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Avalanche (AVAX) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AVAX tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek AVAX tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate AVAX tokenomiką, galite peržiūrėti AVAX tokeno kainą realiuoju laiku!
AVAX kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
