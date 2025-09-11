AUKI (AUKI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0234. Per pastarąsias 24 valandas AUKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.019968 iki aukščiausios $ 0.0234 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AUKI kaina yra $ 0.1812088789570057, o žemiausia – $ 0.007560517066171218.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AUKI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +6.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +38.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AUKI (AUKI) rinkos informacija
Dabartinė AUKI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 102.92K. AUKI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 9998170584.66. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 234.00M
AUKI (AUKI) kainos istorija USD
Stebėkite AUKI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00139925
+6.36%
30 dienų
$ +0.010764
+85.18%
60 dienų
$ +0.007612
+48.21%
90 dienų
$ +0.007947
+51.42%
AUKI kainos pokytis šiandien
Šiandien AUKI užfiksuotas $ +0.00139925 (+6.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AUKI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.010764 (+85.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AUKI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AUKI rodiklis pasikeitė $ +0.007612 (+48.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AUKI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.007947 (+51.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AUKI (AUKI) pokyčius?
The posemesh is a decentralized machine perception network and collaborative spatial computing protocol, designed to allow digital devices to securely and privately exchange spatial data and computing power to form a shared understanding of the physical world.
AUKI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AUKI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AUKI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AUKI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AUKI (AUKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AUKI (AUKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AUKI prognozes.
Supratimas apie AUKI (AUKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AUKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AUKI (AUKI)
Ieškote, kaip nusipirkti AUKI? Viskas paprasta ir patogu! AUKI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.