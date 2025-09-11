Daugiau apie AUKI

AUKI logotipas

AUKI kaina(AUKI)

1 AUKI į USD – tiesioginė kaina:

$0.0234
$0.0234$0.0234
+6.36%1D
USD
AUKI (AUKI) kainos grafikas realiu laiku
AUKI (AUKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.019968
$ 0.019968$ 0.019968
24 val. žemiausia
$ 0.0234
$ 0.0234$ 0.0234
24 val. aukščiausia

$ 0.019968
$ 0.019968$ 0.019968

$ 0.0234
$ 0.0234$ 0.0234

$ 0.1812088789570057
$ 0.1812088789570057$ 0.1812088789570057

$ 0.007560517066171218
$ 0.007560517066171218$ 0.007560517066171218

0.00%

+6.36%

+38.67%

+38.67%

AUKI (AUKI) realiojo laiko kaina yra $ 0.0234. Per pastarąsias 24 valandas AUKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.019968 iki aukščiausios $ 0.0234 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AUKI kaina yra $ 0.1812088789570057, o žemiausia – $ 0.007560517066171218.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AUKI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +6.36%, o per pastarąsias 7 dienas – +38.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AUKI (AUKI) rinkos informacija

No.3845

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 102.92K
$ 102.92K$ 102.92K

$ 234.00M
$ 234.00M$ 234.00M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,998,170,584.66
9,998,170,584.66 9,998,170,584.66

0.00%

BASE

Dabartinė AUKI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 102.92K. AUKI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 9998170584.66. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 234.00M

AUKI (AUKI) kainos istorija USD

Stebėkite AUKI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00139925+6.36%
30 dienų$ +0.010764+85.18%
60 dienų$ +0.007612+48.21%
90 dienų$ +0.007947+51.42%
AUKI kainos pokytis šiandien

Šiandien AUKI užfiksuotas $ +0.00139925 (+6.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AUKI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.010764 (+85.18%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AUKI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AUKI rodiklis pasikeitė $ +0.007612 (+48.21% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AUKI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.007947 (+51.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AUKI (AUKI) pokyčius?

Peržiūrėkite AUKI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AUKI (AUKI)

The posemesh is a decentralized machine perception network and collaborative spatial computing protocol, designed to allow digital devices to securely and privately exchange spatial data and computing power to form a shared understanding of the physical world.

AUKI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AUKI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AUKIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AUKI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AUKI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AUKI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AUKI (AUKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AUKI (AUKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AUKI prognozes.

Peržiūrėkite AUKI kainos prognozę dabar!

AUKI (AUKI) Tokenomika

Supratimas apie AUKI (AUKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AUKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AUKI (AUKI)

Ieškote, kaip nusipirkti AUKI? Viskas paprasta ir patogu! AUKI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AUKI į vietos valiutas

1 AUKI(AUKI) į VND
615.771
1 AUKI(AUKI) į AUD
A$0.035334
1 AUKI(AUKI) į GBP
0.017082
1 AUKI(AUKI) į EUR
0.01989
1 AUKI(AUKI) į USD
$0.0234
1 AUKI(AUKI) į MYR
RM0.098514
1 AUKI(AUKI) į TRY
0.965952
1 AUKI(AUKI) į JPY
¥3.4398
1 AUKI(AUKI) į ARS
ARS$33.3333
1 AUKI(AUKI) į RUB
1.977066
1 AUKI(AUKI) į INR
2.06154
1 AUKI(AUKI) į IDR
Rp383.606496
1 AUKI(AUKI) į KRW
32.499792
1 AUKI(AUKI) į PHP
1.336608
1 AUKI(AUKI) į EGP
￡E.1.12554
1 AUKI(AUKI) į BRL
R$0.12636
1 AUKI(AUKI) į CAD
C$0.032292
1 AUKI(AUKI) į BDT
2.85012
1 AUKI(AUKI) į NGN
35.347338
1 AUKI(AUKI) į COP
$91.764504
1 AUKI(AUKI) į ZAR
R.0.409266
1 AUKI(AUKI) į UAH
0.965952
1 AUKI(AUKI) į VES
Bs3.6504
1 AUKI(AUKI) į CLP
$22.4874
1 AUKI(AUKI) į PKR
Rs6.645834
1 AUKI(AUKI) į KZT
12.614472
1 AUKI(AUKI) į THB
฿0.743652
1 AUKI(AUKI) į TWD
NT$0.70785
1 AUKI(AUKI) į AED
د.إ0.085878
1 AUKI(AUKI) į CHF
Fr0.018486
1 AUKI(AUKI) į HKD
HK$0.182052
1 AUKI(AUKI) į AMD
֏8.941374
1 AUKI(AUKI) į MAD
.د.م0.211302
1 AUKI(AUKI) į MXN
$0.435006
1 AUKI(AUKI) į SAR
ريال0.08775
1 AUKI(AUKI) į PLN
0.085176
1 AUKI(AUKI) į RON
лв0.101322
1 AUKI(AUKI) į SEK
kr0.218556
1 AUKI(AUKI) į BGN
лв0.039078
1 AUKI(AUKI) į HUF
Ft7.862868
1 AUKI(AUKI) į CZK
0.48789
1 AUKI(AUKI) į KWD
د.ك0.007137
1 AUKI(AUKI) į ILS
0.077688
1 AUKI(AUKI) į AOA
Kz21.408894
1 AUKI(AUKI) į BHD
.د.ب0.0088218
1 AUKI(AUKI) į BMD
$0.0234
1 AUKI(AUKI) į DKK
kr0.149292
1 AUKI(AUKI) į HNL
L0.613314
1 AUKI(AUKI) į MUR
1.0647
1 AUKI(AUKI) į NAD
$0.411372
1 AUKI(AUKI) į NOK
kr0.232362
1 AUKI(AUKI) į NZD
$0.039312
1 AUKI(AUKI) į PAB
B/.0.0234
1 AUKI(AUKI) į PGK
K0.099216
1 AUKI(AUKI) į QAR
ر.ق0.085176
1 AUKI(AUKI) į RSD
дин.2.34351

AUKI išteklius

Išsamesnei AUKI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AUKI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AUKI

Kiek AUKI(AUKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AUKI kaina USD valiuta yra 0.0234USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AUKI į USD kaina?
Dabartinė AUKI kaina USD valiuta yra $ 0.0234. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AUKI rinkos kapitalizacija?
AUKI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AUKI apyvartoje?
AUKI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AUKI kaina?
AUKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1812088789570057USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AUKI kaina?
AUKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.007560517066171218USD.
Kokia yra AUKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AUKI yra $ 102.92KUSD.
Ar AUKI kaina šiais metais kils?
AUKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AUKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
AUKI (AUKI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

