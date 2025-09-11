Daugiau apie AUCTION

AUCTION Kainos informacija

AUCTION Baltoji knyga

AUCTION Oficiali svetainė

AUCTION Tokenomika

AUCTION Kainų prognozė

AUCTION Istorija

AUCTION pirkimo vadovas

AUCTIONvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

AUCTION Spot

AUCTION USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BounceToken logotipas

BounceToken kaina(AUCTION)

1 AUCTION į USD – tiesioginė kaina:

$9.81
$9.81$9.81
+0.23%1D
USD
BounceToken (AUCTION) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:04:02(UTC+8)

BounceToken (AUCTION) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 9.633
$ 9.633$ 9.633
24 val. žemiausia
$ 9.848
$ 9.848$ 9.848
24 val. aukščiausia

$ 9.633
$ 9.633$ 9.633

$ 9.848
$ 9.848$ 9.848

$ 70.55596041
$ 70.55596041$ 70.55596041

$ 3.484607093787073
$ 3.484607093787073$ 3.484607093787073

+0.58%

+0.23%

+3.07%

+3.07%

BounceToken (AUCTION) realiojo laiko kaina yra $ 9.81. Per pastarąsias 24 valandas AUCTION svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.633 iki aukščiausios $ 9.848 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AUCTION kaina yra $ 70.55596041, o žemiausia – $ 3.484607093787073.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AUCTION per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – +0.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BounceToken (AUCTION) rinkos informacija

No.531

$ 59.75M
$ 59.75M$ 59.75M

$ 743.81K
$ 743.81K$ 743.81K

$ 98.10M
$ 98.10M$ 98.10M

6.09M
6.09M 6.09M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

7,640,877.20358214
7,640,877.20358214 7,640,877.20358214

60.90%

2021-02-07 00:00:00

ETH

Dabartinė BounceToken rinkos kapitalizacija yra $ 59.75M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 743.81K. AUCTION apyvartoje yra 6.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 7640877.20358214. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 98.10M

BounceToken (AUCTION) kainos istorija USD

Stebėkite BounceToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.02251+0.23%
30 dienų$ -0.418-4.09%
60 dienų$ -2.899-22.82%
90 dienų$ +0.495+5.31%
BounceToken kainos pokytis šiandien

Šiandien AUCTION užfiksuotas $ +0.02251 (+0.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BounceToken 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.418 (-4.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BounceToken 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AUCTION rodiklis pasikeitė $ -2.899 (-22.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BounceToken 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.495 (+5.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BounceToken (AUCTION) pokyčius?

Peržiūrėkite BounceToken kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BounceToken (AUCTION)

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

BounceToken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BounceToken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AUCTIONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BounceToken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BounceToken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BounceToken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BounceToken (AUCTION) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BounceToken (AUCTION) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BounceToken prognozes.

Peržiūrėkite BounceToken kainos prognozę dabar!

BounceToken (AUCTION) Tokenomika

Supratimas apie BounceToken (AUCTION) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AUCTIONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BounceToken (AUCTION)

Ieškote, kaip nusipirkti BounceToken? Viskas paprasta ir patogu! BounceToken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AUCTION į vietos valiutas

1 BounceToken(AUCTION) į VND
258,150.15
1 BounceToken(AUCTION) į AUD
A$14.8131
1 BounceToken(AUCTION) į GBP
7.1613
1 BounceToken(AUCTION) į EUR
8.3385
1 BounceToken(AUCTION) į USD
$9.81
1 BounceToken(AUCTION) į MYR
RM41.3982
1 BounceToken(AUCTION) į TRY
405.0549
1 BounceToken(AUCTION) į JPY
¥1,442.07
1 BounceToken(AUCTION) į ARS
ARS$13,974.345
1 BounceToken(AUCTION) į RUB
836.3025
1 BounceToken(AUCTION) į INR
865.7325
1 BounceToken(AUCTION) į IDR
Rp160,819.6464
1 BounceToken(AUCTION) į KRW
13,662.8775
1 BounceToken(AUCTION) į PHP
561.2301
1 BounceToken(AUCTION) į EGP
￡E.472.3515
1 BounceToken(AUCTION) į BRL
R$52.974
1 BounceToken(AUCTION) į CAD
C$13.5378
1 BounceToken(AUCTION) į BDT
1,194.858
1 BounceToken(AUCTION) į NGN
14,796.3249
1 BounceToken(AUCTION) į COP
$38,470.5036
1 BounceToken(AUCTION) į ZAR
R.171.675
1 BounceToken(AUCTION) į UAH
404.9568
1 BounceToken(AUCTION) į VES
Bs1,530.36
1 BounceToken(AUCTION) į CLP
$9,427.41
1 BounceToken(AUCTION) į PKR
Rs2,786.1381
1 BounceToken(AUCTION) į KZT
5,288.3748
1 BounceToken(AUCTION) į THB
฿311.958
1 BounceToken(AUCTION) į TWD
NT$297.3411
1 BounceToken(AUCTION) į AED
د.إ36.0027
1 BounceToken(AUCTION) į CHF
Fr7.7499
1 BounceToken(AUCTION) į HKD
HK$76.3218
1 BounceToken(AUCTION) į AMD
֏3,748.4991
1 BounceToken(AUCTION) į MAD
.د.م88.5843
1 BounceToken(AUCTION) į MXN
$182.5641
1 BounceToken(AUCTION) į SAR
ريال36.7875
1 BounceToken(AUCTION) į PLN
35.7084
1 BounceToken(AUCTION) į RON
лв42.4773
1 BounceToken(AUCTION) į SEK
kr91.7235
1 BounceToken(AUCTION) į BGN
лв16.3827
1 BounceToken(AUCTION) į HUF
Ft3,299.6916
1 BounceToken(AUCTION) į CZK
204.7347
1 BounceToken(AUCTION) į KWD
د.ك2.99205
1 BounceToken(AUCTION) į ILS
32.5692
1 BounceToken(AUCTION) į AOA
Kz8,942.5017
1 BounceToken(AUCTION) į BHD
.د.ب3.69837
1 BounceToken(AUCTION) į BMD
$9.81
1 BounceToken(AUCTION) į DKK
kr62.5878
1 BounceToken(AUCTION) į HNL
L257.1201
1 BounceToken(AUCTION) į MUR
446.9436
1 BounceToken(AUCTION) į NAD
$172.4598
1 BounceToken(AUCTION) į NOK
kr97.5114
1 BounceToken(AUCTION) į NZD
$16.4808
1 BounceToken(AUCTION) į PAB
B/.9.81
1 BounceToken(AUCTION) į PGK
K41.5944
1 BounceToken(AUCTION) į QAR
ر.ق35.7084
1 BounceToken(AUCTION) į RSD
дин.982.8639

BounceToken išteklius

Išsamesnei BounceToken analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BounceToken svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BounceToken

Kiek BounceToken(AUCTION) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AUCTION kaina USD valiuta yra 9.81USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AUCTION į USD kaina?
Dabartinė AUCTION kaina USD valiuta yra $ 9.81. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BounceToken rinkos kapitalizacija?
AUCTION rinkos kapitalizacija yra $ 59.75MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AUCTION apyvartoje?
AUCTION apyvartoje yra 6.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AUCTION kaina?
AUCTION pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 70.55596041USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AUCTION kaina?
AUCTION pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 3.484607093787073USD.
Kokia yra AUCTION prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AUCTION yra $ 743.81KUSD.
Ar AUCTION kaina šiais metais kils?
AUCTION šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AUCTION kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:04:02(UTC+8)

BounceToken (AUCTION) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

AUCTION-į-USD skaičiuoklė

Suma

AUCTION
AUCTION
USD
USD

1 AUCTION = 9.81 USD

Prekiauti AUCTION

AUCTIONUSDT
$9.81
$9.81$9.81
+0.26%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis