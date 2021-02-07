BounceToken (AUCTION) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBounceToken (AUCTION), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
BounceToken (AUCTION) Informacija

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Oficiali svetainė:
https://bounce.finance/
Baltoji knyga:
https://docs.bounce.finance/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096

BounceToken (AUCTION) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BounceToken (AUCTION) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 60.98M
Bendra pasiūla:
$ 7.64M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 6.09M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 100.13M
Visų laikų rekordas:
$ 71.21
Visų laikų minimumas:
$ 3.484607093787073
Dabartinė kaina:
$ 10.013
BounceToken (AUCTION) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BounceToken (AUCTION) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AUCTION tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AUCTION tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AUCTION tokenomiką, galite peržiūrėti AUCTION tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti AUCTION

Norite įtraukti BounceToken (AUCTION) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius AUCTION pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

BounceToken (AUCTION) Kainų istorija

AUCTION kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

AUCTION kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda AUCTION? Mūsų AUCTION kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.