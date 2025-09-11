Advanced (AUC) realiojo laiko kaina yra $ 0.000199. Per pastarąsias 24 valandas AUC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001976 iki aukščiausios $ 0.000199 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AUC kaina yra $ 0.8690179155302579, o žemiausia – $ 0.000111723962634853.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AUC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Advanced (AUC) rinkos informacija
No.5918
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.39
$ 1.39$ 1.39
$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M
0.00
0.00 0.00
6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000
6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000
0.00%
BASE
Dabartinė Advanced rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.39. AUC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 6000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.19M
Advanced (AUC) kainos istorija USD
Stebėkite Advanced kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000001383
+0.70%
30 dienų
$ -0.0001089
-35.37%
60 dienų
$ -0.000118
-37.23%
90 dienų
$ +0.000078
+64.46%
Advanced kainos pokytis šiandien
Šiandien AUC užfiksuotas $ +0.000001383 (+0.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Advanced 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001089 (-35.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Advanced 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AUC rodiklis pasikeitė $ -0.000118 (-37.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Advanced 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000078 (+64.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Advanced (AUC) pokyčius?
Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions.
Advanced galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Advanced investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AUCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Advanced mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Advanced, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Advanced kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Advanced (AUC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Advanced (AUC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Advanced prognozes.
Supratimas apie Advanced (AUC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AUCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Advanced (AUC)
Ieškote, kaip nusipirkti Advanced? Viskas paprasta ir patogu! Advanced lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.