Advanced kaina(AUC)

$0.000199
+0.70%1D
Advanced (AUC) kainos grafikas realiu laiku
Advanced (AUC) kainos informacija (USD)

$ 0.0001976
24 val. žemiausia
$ 0.000199
24 val. aukščiausia

$ 0.0001976
$ 0.000199
$ 0.8690179155302579
$ 0.000111723962634853
0.00%

+0.70%

+9.94%

+9.94%

Advanced (AUC) realiojo laiko kaina yra $ 0.000199. Per pastarąsias 24 valandas AUC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001976 iki aukščiausios $ 0.000199 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AUC kaina yra $ 0.8690179155302579, o žemiausia – $ 0.000111723962634853.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AUC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Advanced (AUC) rinkos informacija

$ 0.00
$ 1.39
$ 1.19M
0.00
6,000,000,000
6,000,000,000
0.00%

BASE

Dabartinė Advanced rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.39. AUC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 6000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.19M

Advanced (AUC) kainos istorija USD

Stebėkite Advanced kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000001383+0.70%
30 dienų$ -0.0001089-35.37%
60 dienų$ -0.000118-37.23%
90 dienų$ +0.000078+64.46%
Advanced kainos pokytis šiandien

Šiandien AUC užfiksuotas $ +0.000001383 (+0.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Advanced 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001089 (-35.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Advanced 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AUC rodiklis pasikeitė $ -0.000118 (-37.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Advanced 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000078 (+64.46%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Kas yra Advanced (AUC)

Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions.

Advanced galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Advanced investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti AUCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Advanced mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Advanced, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Advanced kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Advanced (AUC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Advanced (AUC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Advanced prognozes.

Advanced (AUC) Tokenomika

Supratimas apie Advanced (AUC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AUCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Ieškote, kaip nusipirkti Advanced? Viskas paprasta ir patogu! Advanced lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AUC į vietos valiutas

1 Advanced(AUC) į VND
5.236685
1 Advanced(AUC) į AUD
A$0.00030049
1 Advanced(AUC) į GBP
0.00014527
1 Advanced(AUC) į EUR
0.00016915
1 Advanced(AUC) į USD
$0.000199
1 Advanced(AUC) į MYR
RM0.00083978
1 Advanced(AUC) į TRY
0.00821472
1 Advanced(AUC) į JPY
¥0.029253
1 Advanced(AUC) į ARS
ARS$0.2834755
1 Advanced(AUC) į RUB
0.01681351
1 Advanced(AUC) į INR
0.01754384
1 Advanced(AUC) į IDR
Rp3.26229456
1 Advanced(AUC) į KRW
0.27638712
1 Advanced(AUC) į PHP
0.01137285
1 Advanced(AUC) į EGP
￡E.0.00958185
1 Advanced(AUC) į BRL
R$0.0010746
1 Advanced(AUC) į CAD
C$0.00027462
1 Advanced(AUC) į BDT
0.0242382
1 Advanced(AUC) į NGN
0.30014971
1 Advanced(AUC) į COP
$0.78039044
1 Advanced(AUC) į ZAR
R.0.00348051
1 Advanced(AUC) į UAH
0.00821472
1 Advanced(AUC) į VES
Bs0.031044
1 Advanced(AUC) į CLP
$0.191239
1 Advanced(AUC) į PKR
Rs0.05651799
1 Advanced(AUC) į KZT
0.10727692
1 Advanced(AUC) į THB
฿0.00632422
1 Advanced(AUC) į TWD
NT$0.00603965
1 Advanced(AUC) į AED
د.إ0.00073033
1 Advanced(AUC) į CHF
Fr0.00015721
1 Advanced(AUC) į HKD
HK$0.00154822
1 Advanced(AUC) į AMD
֏0.07603989
1 Advanced(AUC) į MAD
.د.م0.00179697
1 Advanced(AUC) į MXN
$0.0037014
1 Advanced(AUC) į SAR
ريال0.00074625
1 Advanced(AUC) į PLN
0.00072436
1 Advanced(AUC) į RON
лв0.00086366
1 Advanced(AUC) į SEK
kr0.00186065
1 Advanced(AUC) į BGN
лв0.00033233
1 Advanced(AUC) į HUF
Ft0.06688987
1 Advanced(AUC) į CZK
0.00415114
1 Advanced(AUC) į KWD
د.ك0.000060695
1 Advanced(AUC) į ILS
0.00066068
1 Advanced(AUC) į AOA
Kz0.18206709
1 Advanced(AUC) į BHD
.د.ب0.000075023
1 Advanced(AUC) į BMD
$0.000199
1 Advanced(AUC) į DKK
kr0.00126962
1 Advanced(AUC) į HNL
L0.00521579
1 Advanced(AUC) į MUR
0.0090545
1 Advanced(AUC) į NAD
$0.00349842
1 Advanced(AUC) į NOK
kr0.00197607
1 Advanced(AUC) į NZD
$0.00033432
1 Advanced(AUC) į PAB
B/.0.000199
1 Advanced(AUC) į PGK
K0.00084376
1 Advanced(AUC) į QAR
ر.ق0.00072436
1 Advanced(AUC) į RSD
дин.0.01992985

Baltoji knyga
Oficiali Advanced svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Advanced

Kiek Advanced(AUC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AUC kaina USD valiuta yra 0.000199USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AUC į USD kaina?
Dabartinė AUC kaina USD valiuta yra $ 0.000199. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Advanced rinkos kapitalizacija?
AUC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AUC apyvartoje?
AUC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AUC kaina?
AUC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.8690179155302579USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AUC kaina?
AUC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000111723962634853USD.
Kokia yra AUC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AUC yra $ 1.39USD.
Ar AUC kaina šiais metais kils?
AUC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AUC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Advanced (AUC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 AUC = 0.000199 USD

